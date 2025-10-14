Zελένσκι: Θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα για συνομιλίες σχετικά με την πιθανή προμήθεια όπλων μεγάλου βεληνεκούς από τις ΗΠΑ, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι μπορεί να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον και θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι θα συναντηθεί επίσης με αμυντικές και ενεργειακές εταιρείες και μέλη του Κογκρέσου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχε η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο, ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Άντρι Γερμάκ, ο γραμματέας του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας και άμυνας Ρουστέμ Ούμεροφ και αρκετοί εκπρόσωποι του διπλωματικού τομέα, αναχώρησαν για τις ΗΠΑ.

Γράφοντας στο X, ο Ζελένσκι πρόσθεσε: «Θα έχω επίσης την ευκαιρία να έρθω στην Ουάσινγκτον και να συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ την Παρασκευή. Πιστεύω ότι θα συζητήσουμε μια σειρά από βήματα που σκοπεύω να προτείνω. Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ για τον διάλογό μας και την υποστήριξή του. Θα υπάρξουν αρκετές άλλες σημαντικές συναντήσεις - με αμυντικές εταιρείες και ενδεχομένως με γερουσιαστές και μέλη του Κογκρέσου.

Θα συναντηθώ επίσης με ενεργειακές εταιρείες. Αυτό είναι απαραίτητο - ήταν πρόταση του Προέδρου Τραμπ - και θα συναντηθώ με αυτές τις εταιρείες επειδή υπάρχουν πιεστικές ανάγκες που συνδέονται με διάφορες μορφές επιθέσεων, ούτε καν με τις επιθέσεις που έχει ήδη πραγματοποιήσει η Ρωσία. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Επομένως, θα είναι χρήσιμο. Επομένως, το κύριο επίκεντρο της επίσκεψης είναι η αεράμυνα και οι δυνατότητες μακροπρόθεσμης εμβέλειας που στοχεύουν στην άσκηση πίεσης στη Ρωσία για χάρη της ειρήνης.

Τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα για ειρήνη στον πόλεμο της χώρας του εναντίον της Ρωσίας, καθώς το Ισραήλ και η Χαμάς υλοποίησαν την πρώτη φάση ενός σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που πρότεινε η κυβέρνηση Τραμπ.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Ουκρανός πρόεδρος έγραψε: «Όταν επιτυγχάνεται ειρήνη σε ένα μέρος του κόσμου, φέρνει περισσότερη ελπίδα για ειρήνη σε άλλες περιοχές όπου οι ζωές εξακολουθούν να απειλούνται. Στην Ουκρανία, χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες που οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα για τη Μέση Ανατολή.

Πρόσθεσε: «Εργαζόμαστε ώστε να έρθει η ημέρα της ειρήνης και για την Ουκρανία. Η ρωσική επιθετικότητα παραμένει η τελευταία παγκόσμια πηγή αποσταθεροποίησης, και αν έχει επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και ειρήνη για τη Μέση Ανατολή, η ηγεσία και η αποφασιστικότητα των παγκόσμιων παραγόντων σίγουρα μπορούν να λειτουργήσουν και για εμάς, στην Ουκρανία, στην Ευρώπη.