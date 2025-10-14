Τρομακτική προειδοποίηση για κίνδυνο καταστροφικών σεισμών στη Βόρεια Αμερική - Τα δύο ρήγματα

Μια αλυσίδα καταστροφικών σεισμών θα μπορούσε να πλήξει τη Βόρεια Αμερική.

Αυτό αναφέρουν οι New York Times, επικαλούμενοι στοιχεία επιστημόνων.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι εάν ένας ισχυρός σεισμός συμβεί στα ανοικτά των ακτών του Ειρηνικού, θα μπορούσε να προκαλέσει μια ολόκληρη σειρά από νέες καταστροφές.

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι εάν σημειωθεί ισχυρός σεισμός στη ζώνη καταβύθισης της Cascadia, θα μπορούσε να προκαλέσει σεισμό στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, Κρις Γκόλντφιντζερ, σημείωσε ότι ο σεισμός στην Cascadia θεωρείται ήδη πιθανώς ο πιο καταστροφικός στην ιστορία της Βόρειας Αμερικής. «Αλλά αν ο Άγιος Αντρέας εκραγεί την ίδια στιγμή, η καταστροφή θα είναι ακόμη μεγαλύτερη», λέει.

Η ζώνη Cascadia

Η ζώνη Cascadia εκτείνεται από το νησί Βανκούβερ του Καναδά μέχρι τη βόρεια Καλιφόρνια. Εκεί, η ωκεάνια πλάκα Juan de Fuca βυθίζεται αργά κάτω από την ηπειρωτική πλάκα της Βόρειας Αμερικής, δημιουργώντας έντονη πίεση στον φλοιό της Γης. Σε αυτό το σημείο επαφής μπορεί να ξεκινήσει η καταστροφική κίνηση.

Ο Κρις Γκόλντφιντζερ και η ομάδα του ανακάλυψαν κατά λάθος στοιχεία για μια πιθανή σύνδεση μεταξύ των δύο ρηγμάτων το 1999. Έκαναν δειγματοληψία ιζημάτων στα ανοιχτά των ακτών και ανακάλυψαν ασυνήθιστες υποθαλάσσιες κατολισθήσεις που φαίνεται να προκλήθηκαν από δύο διαδοχικούς σεισμούς - πρώτα στην Cascadia και στη συνέχεια στον Άγιο Αντρέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τους, τα τελευταία 2.500 χρόνια, όλοι οι μεγαλύτεροι σεισμοί στην Cascadia συνέπεσαν χρονικά με τους τρόμους στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα.

Υπάρχουν και οι διαφωνούντες

Δεν συμφωνούν όλοι οι επιστήμονες με αυτό το συμπέρασμα. Η σεισμολόγος Λούσι Τζόουνς του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Καλιφόρνια πιστεύει ότι χρειάζονται περαιτέρω στοιχεία για να αποκλειστεί η απλή σύμπτωση.

«Συχνά βλέπουμε μοτίβα εκεί που δεν υπάρχουν, επομένως είναι σημαντικό να το ελέγξουμε στατιστικά», είπε.

Παρ 'όλα αυτά, η Τζόουνς αναγνωρίζει ότι η σύνδεση μεταξύ των δύο ρηγμάτων φαίνεται λογική. Σημειώνει ότι ένας ισχυρός σεισμός σε μια τοποθεσία θα μπορούσε πράγματι να επηρεάσει γειτονικές περιοχές.

«Η πιο επικίνδυνη μέρα είναι η επόμενη μέρα από έναν μεγάλο σεισμό», πρόσθεσε η σεισμολόγος.