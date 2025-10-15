Το «Νόμπελ» του Τραμπ: Ο πρόεδρος της Ειρήνης - Έληξε 8 πολέμους σε 8 μήνες

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social απαντά εμμέσως στην απόφαση να μην τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, κάτι που ο ίδιος επιθυμούσε διακαώς και δεν το είχε κρύψει.

Σε ένα update προηγούμενης ανάρτησής του, όπου κατέγραφε έναν προς έναν τους πολέμους τους οποίους μεσολάβησε και τερματίστηκαν, συμπλήρωσε τη λήξη των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σε προηγούμενες δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει «προσβολή» για τις ΗΠΑ αν δεν του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όπως είχε πει θα έπρεπε να του είχε δοθεί 4-5 φορές.

