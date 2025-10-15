Η Ινδία ιδρύει εθνικό απόθεμα κρίσιμων ορυκτών

Η κυβέρνηση προετοιμάζεται να εγκαινιάσει το Εθνικό Απόθεμα Κρίσιμων Ορυκτών (NCMS), ένα ειδικό πρόγραμμα που στοχεύει στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας σπάνιων γαιών στη χώρα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την απόφαση της Κίνας να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές μαγνητών σπάνιων γαιών — βασικού υλικού για ηλεκτρικά οχήματα, ανεμογεννήτριες και άλλες πράσινες τεχνολογίες — προκαλώντας αναταραχή στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

«Στοχεύουμε στη δημιουργία αποθέματος σπάνιων γαιών για δύο μήνες στο πλαίσιο του προγράμματος, με έμφαση στη συμμετοχή ιδιωτικών φορέων», δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος στην ET υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Η αρχική εστίαση είναι στα στοιχεία σπάνιων γαιών».

«Το πεδίο του προγράμματος θα επεκταθεί αργότερα ώστε να περιλάβει και άλλα κρίσιμα ορυκτά», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Τα στοιχεία σπάνιων γαιών αποτελούν ομάδα 17 στοιχείων με παρόμοια χημικά χαρακτηριστικά. Έχουν εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, κυρίως με τη μορφή μαγνητών σπάνιων γαιών, χάρη στις μοναδικές μαγνητικές και ηλεκτρικές τους ιδιότητες.

Το πρόγραμμα θα συμπληρώνει τις προσπάθειες της κυβέρνησης να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή μαγνητών σπάνιων γαιών. Η ET είχε αναφέρει νωρίτερα ότι μια βασική διυπουργική επιτροπή ενέκρινε πρόγραμμα κινήτρων ύψους 7.300 crore ρουπιών για την προώθηση της παραγωγής μαγνητών σπάνιων γαιών, με στόχο την παραγωγή 6.000 τόνων μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Αποστολής Κρίσιμων Ορυκτών, η κυβέρνηση έχει δεσμεύσει 500 crore ρουπίες προκειμένου να «προστατευθεί από διαταραχές στον εφοδιασμό και να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα ορυκτών για εγχώρια χρήση».

Σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, οι περιορισμοί της Κίνας στις εξαγωγές μαγνητών σπάνιων γαιών παραμένουν, παρά τα πρώτα σημάδια χαλάρωσης. Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε πρόσφατα με πρόσθετο δασμό 100% στις εισαγωγές από την Κίνα, ως απάντηση στους νέους κινεζικούς ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Οι ειδικοί της βιομηχανίας επισημαίνουν ότι, παρότι η δημιουργία αποθεμάτων είναι κρίσιμη για την επιτυχία της αποστολής, η περιορισμένη τεχνολογική ικανότητα της Ινδίας να εξάγει σπάνιες γαίες από τα εγχώρια αποθέματά της παραμένει βασική πρόκληση, καθώς η χώρα εξαρτάται κυρίως από εισαγωγές.

Η Ινδία εκτιμάται ότι διαθέτει 7,23 εκατομμύρια τόνους οξειδίου σπάνιων γαιών, παγιδευμένους μέσα σε 13,15 εκατομμύρια τόνους μονάζιτη, που εντοπίζεται σε παράκοινα και ενδοχώρα κοιτάσματα στις πολιτείες Άντρα Πραντές, Ορίσα, Ταμίλ Ναντού, Κεράλα, Δυτική Βεγγάλη, Τζαρκάντ, Γκουτζαράτ και Μαχαράστρα.

Το υπουργείο Ορυχείων έχει μέχρι στιγμής πραγματοποιήσει πέντε γύρους δημοπρασιών, θέτοντας 55 μπλοκ κρίσιμων και στρατηγικών ορυκτών σε διαγωνισμό, εκ των οποίων 34 έχουν ήδη απονεμηθεί με επιτυχία. Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση εγκαινίασε τον έκτο γύρο δημοπρασιών για πρόσθετα κοιτάσματα.