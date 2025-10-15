Ο «Πυρετός του Χρυσού» επιστρέφει: Σύγχρονοι χρυσοθήρες «χτενίζουν» τις ΗΠΑ

Τον 19ο αιώνα, ο «Πυρετός του Χρυσού» στην κοιλάδα του Σακραμέντο, άλλαξε εν πολλοίς την αμερικανική ιστορία. Σήμερα, αιώνες μετά τους «τυχοδιώκτες με τις αξίνες», η Ιστορία επαναλαμβάνεται. Ενώ ο χρυσός αποτελεί καταφύγιο για τους μεγάλους επενδυτές, η άνοδος της τιμής του έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον, σε μικρότερη, ερασιτεχνική κλίμακα.

Στην Καλιφόρνια, για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί αύξηση των μελών σε λέσχες με ερασιτέχνες χρυσοθήρες, ιστορικές περιοχές εξόρυξης χρυσού δέχονται περισσότερους επισκέπτες από ποτέ που αναζητούν ψήγματα χρυσού ως σουβενίρ ή για πώληση. Και καταστήματα κοσμημάτων αναφέρουν αύξηση στην κίνηση, καθώς οι καταναλωτές πουλούν παλιά τους κοσμήματα για να επωφεληθούν από την υψηλή τιμή.

Οι σύγχρονοι «χρυσοθήρες» ξαναβγαίνουν στα βουνά, όχι πλέον από μια ανάγκη επιβίωσης, αλλά από ένα νέο, ισχυρό κίνητρο: την εκτόξευση της τιμής του χρυσού, που αγγίζει ιστορικά υψηλά, ξεπερνώντας τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά. Το ρεκόρ στην τιμή του πολύτιμου μετάλλου – σε μία περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και εμπορικών εντάσεων- έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον στις ΗΠΑ.

O Mάικ Χιούλετ με το εύρημά του στην Καλιφόρνια

Ερασιτέχνες μεταλλωρύχοι και «χομπίστες» αγοράζουν μετά μανίας αξίνες, πυξίδες και ανιχνευτές μετάλλων, με το όνειρο να σκοντάψουν στο «μητρικό πέτρωμα». Ένας από αυτούς είναι ο Μάικ Χιούλετ, συγκολλητής από την Καλιφόρνια, ο οποίος πρόσφατα εντόπισε ένα ψήγμα χρυσού κοντά στο Όρος Σάστα της Καλιφόρνια. Το εύρημά του άξιζε «μόνο» 175 δολάρια, ο ενθουσιασμός του ωστόσο ήταν τεράστιος λέει στη WSJ o 50χρονος, ομολογώντας ότι η σκέψη να βρει «το κοίτασμα των 100.000 δολαρίων» του έχει γίνει πλέον εμμονή. Και δεν είναι ο μόνος.

Σε ολόκληρες τις ΗΠΑ επίδοξοι χρυσοθήρες στα social media επιδεικνύουν πιάτα για την ανακάλυψη ψήγματων χρυσού, παλιομοδίτικες αξίνες αλλά και κουτιά λίκνισης. Την ίδια στιγμή ανταλλάσσουν συμβουλές και χτενίζουν χάρτες. Το χρυσωρυχείο Big Thunder στη Νότια Ντακότα έχει κατακλυστεί εσχάτως από αιτήματα για συμβουλές, λέει η συνιδιοκτήτρια ΣάντιΜακΛέιν. Το μουσείο εξόρυξης χρυσού, το οποίο περιέχει αντικείμενα που χρονολογούνται από το 1874, προσφέρει μαθήματα εξόρυξης και την ευκαιρία να εξερευνήσει κανείς την ιστορική Γη του.

Xρυσοθήρες στη Νότια Ντακότα το 1889

Οι πωλήσεις των μαθημάτων έχουν εξαντληθεί, ενώ οι κουβάδες με χώμα από την περιοχή για…εξάσκηση πωλούνται προς 55 δολάρια ο καθένας και έχουν γίνει ανάρπαστοι. Ο πιο σίγουρος δρόμος άλλωστε για να βγάλει κανείς χρήματα προέρχεται συχνά από την πώληση εξοπλισμού εξόρυξης. Σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή, υπάρχει και ο χρυσός των social media: οι δημοφιλείς λογαριασμοί YouTube που είναι αφιερωμένοι στην αναζήτηση χρυσού έχουν περισσότερους από μισό εκατομμύριο ακόλουθους.

Στο Σακραμέντο, ο 35χρονος εργαζόμενος στην καθαριότητα Κόντι Μπλανσάρντ ασχολούνταν με την αναζήτηση χρυσού για χρόνια, πριν εγκαινιάσει το 2024 τη δική του εταιρεία πώλησης εξοπλισμού. Ο ίδιος έχει ανακαλύψει μέχρι σήμερα περίπου έξι ουγγιές χρυσού, αλλά η επιχείρηση του έχει αποδειχθεί πιο κερδοφόρα. Κάποιες μέρες, πηγαίνει σε ένα τοπικό πάρκο με ανιχνευτή μετάλλων με την ελπίδα να βρει χαμένα χρυσά κοσμήματα. Αλλά όταν έχει περισσότερο χρόνο, προτιμά την κολύμβηση με αναπνευστήρα σε κοίτες ποταμών όπου σκαλίζει τα βράχια.

Ο Κρις Σπάνγκλερ, ένας 39χρονος διοικητικός υπάλληλος στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ καταγράφει την περιπέτειά του να βρει χρυσό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έχει συνολικά 430.000 ακόλουθους. Η παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει αποφέρει στην οικογένειά του περίπου 30.000 δολάρια, ξεπερνώντας τα έσοδα από τα ψήγματα χρυσού που έχει βρει.

Σε πολλές χώρες άλλωστε, η μικρής κλίμακας εξόρυξη χρυσού είναι τρόπος ζωής, λέει ο Πάρκερ Σνάμπελ, ένας χρυσωρύχος με έδρα την Αλάσκα, οοποίος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Gold Rush» του Discovery. «Ο χρυσός είναι κάτι που αιχμαλωτίζει τη φαντασία» λέει.

Κάθε χρόνο, λεωφορεία γεμάτα μαθητές της τετάρτης δημοτικού συρρέουν στο Ιστορικό Πάρκο Marshall Gold Discovery στην Κολόμα της Καλιφόρνια, για να μάθουν για τον«Πυρετό του Χρυσού» της πολιτείας και να δοκιμάσουν την τύχη τους στην εξόρυξη. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, φιλοξένησε την αναπαράσταση μιας πόλης με χρυσοθήρες, με σκηνές της δεκαετίας του 1850.

Αν και η τιμή του χρυσού έχει εκτοξευθεί, δήλωσε η υπεύθυνη του πάρκου, Σίνθια Φλούελινγκ θα συνεχιστεί η δραστηριότητα, η οποία κοστίζει 10 δολάρια ανά άτομο και περιλαμβάνει ένα μάθημα 15 λεπτών και μισή ώρα για να μαζέψουν ψήγματα χρυσού, τα οποία οι συμμετέχοντες επιτρέπεται να κρατήσουν. «Δεν θα γίνουμε τσιγκούνηδες τώρα που ο χρυσός εκτοξεύεται. Κάθε παιδί που κάνει προσπάθεια θα παίρνει ενθύμιο.»

