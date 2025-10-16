Στρατιωτική θητεία με κλήρωση; Η Γερμανία ετοιμάζεται να το κάνει πράξη, πότε συνέβη ξανά

Αυξάνονται και πληθύνονται οι δηλώσεις αλλά και οι προετοιμασίες στην Ευρώπη για ενδεχόμενο πόλεμο, με την Γερμανία να πρωταγωνιστεί με σχέδια για καταφύγια και άλλα σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη τραυματιών σε περίπτωση πολεμικής σύρραξης.

Τι γίνεται όμως από στρατιωτικό δυναμικό;

Παρά την αντίσταση εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD σε ένα σύστημα κλήρωσης για τη στρατιωτική θητεία, το οποίο έχει προταθεί από το καλοκαίρι, το CDU/CSU επιμένει στην ιδέα. «Δεν βλέπω το σύστημα κλήρωσης να έχει βγει εκτός μάχης», δήλωσε σημειολογικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας, Thomas Röwekamp, ​​την Τετάρτη στο Βερολίνο.

Τι είναι η «διαδικασία τυχαίας επιλογής»

Τι ακριβώς εννοείται όμως με τον όρο «διαδικασία τυχαίας επιλογής» και μπορεί ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα όπως η υποχρέωση εκτέλεσης στρατιωτικής ή εναλλακτικής θητείας να αφεθεί στην τύχη;

Τι θα πρέπει να ρυθμίζει η διαδικασία της κλήρωσης; Το σύστημα της λοταρίας σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι όσοι θεωρητικά είναι επιλέξιμοι για στρατιωτική θητεία. Αντίθετα, η τυχαιότητα αποφασίζει ποιος θα επιστρατευτεί εάν δεν προσέλθουν αρκετοί εθελοντές. Αυτό έχει ως στόχο να διασφαλίσει μια δίκαιη κατανομή βαρών και καθηκόντων, χωρίς να παίζουν ρόλο προσωπικά κριτήρια ή κοινωνικές διαφορές.

Παρά την αντιπαράθεση σχετικά με τον Νόμο περί Στρατιωτικής Θητείας, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους πιστεύει ότι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής έχει τεθεί σε ισχύ. «Ο στόχος παραμένει η έναρξη ισχύος του νόμου την 1η Ιανουαρίου», δήλωσε ο πολιτικός του SPD στο περιθώριο συνεδρίασης της Επιτροπής Άμυνας της Μπούντεσταγκ στο Βερολίνο.

Υπήρξε ποτέ σύστημα... λαχειοφόρου αγοράς στη Γερμανία;

Ναι. Μεταξύ 1960 και 1965, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας χρησιμοποιούνταν ένα σύστημα κλήρωσης για να καθοριστεί ποιος θα καταταγόταν σε στρατιωτική θητεία. Τότε, ωστόσο, η κατάσταση ήταν ακριβώς το αντίθετο: οι ανάγκες της Bundeswehr ήταν λιγότερες από τον αριθμό των στρατευμάτων, επομένως η κλήρωση καθόριζε τη σειρά της στράτευσης.

Η διαδικασία καταργήθηκε ξανά το 1965, όταν η επιλογή βασίστηκε περισσότερο στην καταλληλότητα και την ανάγκη.

Γιατί το θέμα συζητείται ξανά τώρα;

Μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, οι πολιτικοί και η κοινωνία συζητούν για άλλη μια φορά το θέμα της υποχρεωτικής στράτευσης. Μια πρόταση των CDU/CSU και SPD ζητά από όλους τους 18χρονους άνδρες να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την προθυμία τους να υπηρετήσουν.

Αν δεν βρεθούν αρκετοί εθελοντές, όπως στη δεκαετία του 1960, θα μπορούσε να αποφασιστεί με κλήρο ποιος θα προσκληθεί και ενδεχομένως θα στρατολογηθεί.

Με πληροφορίες από ZDF

