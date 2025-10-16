Μαρουάν Μπαργούτι: Ξυλοκοπήθηκε από Ισραηλινούς φρουρούς, υπέστη πολλαπλά κατάγματα

Η οικογένεια του Μαρουάν Μπαργούτι ανησυχεί για τη ζωή του μετά από επίθεση που δέχτηκε ενώ μετέφερε τον 66χρονο μεταξύ φυλακών. Ο πιο δημοφιλής Παλαισυίνιος ηγέτης ξυλοκοπήθηκε μέχρι να χάσει τις αισθήσεις του από ισραηλινούς φρουρούς φυλακών και η οικογένειά του φοβάται για τη ζωή του, δήλωσε ο γιος του, επικαλούμενος μαρτυρίες Παλαιστινίων πρώην κρατουμένων που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ο Άραμπ Μπαργούτι είπε ότι ο πατέρας του δέχθηκε επίθεση από οκτώ φρουρούς στις 14 Σεπτεμβρίου καθώς μεταφερόταν μεταξύ των φυλακών Γκανότ και Μεγκίντο. Ο Μπαργούτι είπε ότι πέντε από τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που απελευθερώθηκαν και απελάθηκαν στην Αίγυπτο από τις ισραηλινές αρχές τη Δευτέρα είχαν ακούσει την αφήγηση του Παλαιστίνιου ηγέτη για τη μεταχείρισή του όταν έφτασε στη φυλακή Μεγκίντο.

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ενώ μετέφεραν τον πατέρα μου, σταμάτησαν στην πορεία και οκτώ φύλακες ασφαλείας που εργάζονταν για την σωφρονιστική αρχή άρχισαν να χτυπούν τον πατέρα μου με διάφορους τρόπους, κλωτσώντας τον, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, χτυπώντας τον με γροθιές, εστιάζοντας στην περιοχή του κεφαλιού, του στήθους και των ποδιών», είπε, προσθέτοντας ότι ο πατέρας του αργότερα είπε στους συγκρατούμενούς του ότι έχασε τις αισθήσεις του ως αποτέλεσμα της επίθεσης.

«Οι αποφυλακισμένοι κρατούμενοι λένε ότι όταν ήρθε στο Μεγκίντο μετά βίας μπορούσε να περπατήσει για μέρες.» Ο Μπαργούτι είπε ότι ήταν η τέταρτη φορά που ο πατέρας του ξυλοκοπήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Παλαιστίνιος ηγέτης κρατείται σε απομόνωση από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα. Ο Μπαργούτι είναι μέλος του κόμματος Φατάχ, αντιπάλου της Χαμάς.

Το Γραφείο Τύπου της Asra, το οποίο καλύπτει θέματα Παλαιστινίων κρατουμένων, δήλωσε ότι ο Μπαργούτι «έχασε τις αισθήσεις του και υπέστη κατάγματα σε τέσσερα πλευρά ως αποτέλεσμα του ξυλοδαρμού».

Ο φερόμενος ξυλοδαρμός έγινε μετά από επίσκεψη που δέχθηκε στη φυλακή ο Μαρουάν Μπαργούτι από τον Ισραηλινό υπουργό εθνικής ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, τον Αύγουστο. Ο Μπεν Γκβιρ, μέλος ενός ακροδεξιού κόμματος που έχει καταδικαστεί στο παρελθόν από ισραηλινά δικαστήρια για υποκίνηση ρατσισμού και υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης, χλεύασε τον Μπαργούτι σε ένα βίντεο κλιπ που δημοσιεύτηκε τότε.

Σύμφωνα με τον Άραμπ Μπαργούτι, ο Μπεν Γκβιρ έδειξε επίσης στον 66χρονο κρατούμενο μια φωτογραφία μιας ηλεκτρικής καρέκλας και του είπε ότι του άξιζε να εκτελεστεί. Σε δήλωση που αναφέρθηκε στην εφημερίδα Maariv την Τετάρτη, ο Μπεν Γκβιρ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς για επίθεση, αλλά πρόσθεσε ότι ήταν «περήφανος που η κατάσταση [του Μπαργκούτι] έχει αλλάξει ριζικά κατά τη διάρκεια της θητείας μου - ο χρόνος παιχνιδιού τελείωσε, οι κατασκηνώσεις διακοπών τελείωσαν».

«Ο δολοφόνος Μπαργούτι γνωρίζει ότι τρομοκράτες σαν αυτόν αντιμετωπίζονται σκληρά σήμερα, γι' αυτό και επινοεί ψευδείς ειδήσεις για να υποκινήσει τους αξιοκαταφρόνητους τρομοκράτες συντρόφους του που τον άφησαν πίσω στο πλαίσιο της συμφωνίας [εκεχειρίας]», δήλωσε ο Μπεν Γκβιρ, προσθέτοντας ότι έδωσε την πλήρη υποστήριξή του στους "μαχητές της φυλακής", οι οποίοι, όπως είπε, επιτελούσαν «ιερό έργο».

Ο Μπαργούτι βρίσκεται σταθερά στην κορυφή των δημοσκοπήσεων ως ο πιο δημοφιλής ηγέτης μεταξύ των Παλαιστινίων. Βρίσκεται στη φυλακή για περισσότερα από 20 χρόνια, αφού καταδικάστηκε για σχεδιασμό επιθέσεων που οδήγησαν στον θάνατο πέντε αμάχων και του επιβλήθηκε πέντε φορές ισόβια συν 40 χρόνια φυλάκισης. Η δίκη του επικρίθηκε ως βαθιά προβληματική από τη Διακοινοβουλευτική Ένωση.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ το Σαββατοκύριακο, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, απελευθερώθηκαν 250 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης και οι περισσότεροι από αυτούς απελάθηκαν στην Αίγυπτο. Η ισραηλινή κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου άσκησε βέτο στην ένταξη του Μπαργούτι στον κατάλογο των κρατουμένων που θα απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας.

«Ο πατέρας μου αντιπροσωπεύει τη φωνή της λογικής», είπε ο Άραμπ Μπαργούτι. «Είναι ο πιο δημοφιλής Παλαιστίνιος ηγέτης, αλλά ταυτόχρονα έχει ένα πολιτικό όραμα που γίνεται αποδεκτό από τη διεθνή κοινότητα και μπορεί να συμβάλει στη σταθερότητα της περιοχής, η οποία είναι μια λύση δύο κρατών.

«Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της λύσης των δύο κρατών για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Νομίζω ότι το γεγονός ότι η ισραηλινή κυβέρνηση επέμεινε ότι δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας αποτελεί σαφή δήλωση ότι δεν αναζητούν έναν αξιόπιστο, νόμιμο Παλαιστίνιο ηγέτη. Θέλουν να παραμείνουμε διχασμένοι».

Διαβάστε επίσης