Τζούλια Ρόμπερτς: Αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που έκανε την κόρη της να εγκαταλείψει το κινητό

Για την απόφαση της κόρης της να εγκαταλείψει το κινητό της, μίλησε η Τζούλια Ρόμπερτς σε συνέντευξη που παραχώρησε στους «New York Times», με αφορμή τη νέα της ταινία «After the Hunt».

Η 57χρονη σταρ επεσήμανε ότι η κόρη της, Χέιζελ επηρεάστηκε βαθιά, όταν είδε την κλασική ταινία «Stand by Me» του 1986.

«Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι συνειδητοποιούν πόσο τους λείπει να μιλάνε πραγματικά μεταξύ τους», είπε η Τζούλια Ρόμπερτς.

«Θυμάμαι μια μέρα που δείξαμε στα παιδιά μας το Stand by Me. Η Χέιζελ γύρισε και μου είπε: "Μαμά, θα σου δώσω το κινητό μου". Την ρώτησα τι να το κάνω, και απάντησε: “Κράτα το. Δεν το θέλω. Αν εκείνα τα παιδιά είχαν κινητά, δεν θα μιλούσαν ποτέ έτσι μεταξύ τους. Δεν θα πήγαιναν να ψάξουν εκείνο το αγόρι, ούτε θα κάθονταν γύρω από τη φωτιά να λένε ιστορίες”», εξομολογήθηκε η 57χρονη Χολιγουντιανή σταρ.

Η ηθοποιός είπε πως εκείνη τη στιγμή κατάλαβε ότι η κόρη της είχε «δει» κάτι που πολλοί μεγάλοι αγνοούν: πόσο η τεχνολογία μας απομακρύνει από την ανθρώπινη επαφή.

«Η Χέιζελ μπορούσε να δει πόσο πολύ εμπόδιζε το τηλέφωνο την πραγματική ζωή», σημείωσε η Ρόμπερτς. «Όλα αυτά για να πω πως αγαπάμε να μιλάμε μεταξύ μας — και μερικές φορές ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι αυτό».

Η Τζούλια Ρόμπερτς / AP

Η σταρ του «Pretty Woman» έχει μιλήσει ανοιχτά για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τη χρήση τεχνολογίας μέσα στο σπίτι. Σε παλαιότερη εμφάνισή της στο «Today», είχε αποκαλύψει πως υπήρχε «σταθμός φόρτισης όπου όλοι άφηναν τα κινητά τους όταν επέστρεφαν στο σπίτι και, φυσικά, κανένα τηλέφωνο στο τραπέζι».

