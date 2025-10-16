Ρούντι Γιάνγκμπλαντ: Συνελήφθη στο Τέξας για επίθεση σε μέλος της οικογένειάς του

Ο Rudy Youngblood, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός με την υποψήφια για Όσκαρ ταινία του Mel Gibson «Apocalypto», συνελήφθη στο Τέξας με την κατηγορία της επίθεσης σε μέλος της οικογένειάς του, ένα χρόνο μετά τη φυλάκισή του στην Αθήνα για επίθεση σε αστυνομικό.

Ο Youngblood μεταφέρθηκε στη φυλακή του Bell County νωρίς την Τρίτη με ένταλμα σύλληψης για σωματική βία, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη. Δεν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες, αλλά το TMZ είπε ότι ο ηθοποιός τέθηκε υπό κράτηση για «φερόμενη σωματική βία σε μέλος της οικογένειας του, εμποδίζοντας την αναπνοή ή την κυκλοφορία του αίματος». Ο ηθοποιός φέρεται να είχε πάνω του μια λευκή κρυσταλλική ουσία την ώρα της σύλληψης του.

Έβγαλε μαχαίρι σε αστυνομικό στην Κυψέλη τον Δεκέμβριο του 2024

Το 2024, ο 43χρονος ηθοποιός εντοπίστηκε τα ξημερώματα της 27ης Δεκεμβρίου έξω από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης σε κακή κατάσταση καθώς παραπατούσε και ενδεχομένως βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ένας αστυνομικός τον πλησίασε με την πρόθεση να τον βοηθήσει ωστόσο ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Apocalypto» έβγαλε ένα μαχαίρι 18 εκατοστών και τον απείλησε.

Αμέσως συνελήφθη για απείθεια, απειλή και οπλοκατοχή και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο. Εκεί του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή.

