Γάζα: Την Κυριακή το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος στη Ράφα

Αιγύπτιοι εθελοντές ξεκουράζονται και κάθονται δίπλα σε φορτηγά φορτωμένα με ανθρωπιστική βοήθεια από την Εθνική Συμμαχία για την Πολιτική Ανάπτυξη της Αιγύπτου (NACDW), καθώς βρίσκονται καθ' οδόν προς τα σύνορα της Ράφα για να εισέλθουν στη Γάζα, στον δρόμο Κάιρο-Ισμαΐλια, στην Αίγυπτο, στις 16 Οκτωβρίου 2025.

Το συνοριακό πέρασμα Ράφα της Γάζας με την Αίγυπτο θα ανοίξει πιθανώς την Κυριακή, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ Γκιντεόν Σαάρ που μεταδόθηκε την Πέμπτη από το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

«Κάνουμε όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες», δήλωσε ο Σαάρ σε συνέδριο για τη Μεσόγειο που πραγματοποιείται στη Νάπολη.

Δεν διευκρίνισε αν το πέρασμα θα ανοίξει για τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας ή για την κυκλοφορία προσώπων.

Δορυφορική εικόνα των φορτηγών που περιμένουν να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας από την αιγυπτιακή μεριά του συνοριακού περάσματος της Ράφα, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025. Planet Labs PBC μέσω Reuters

