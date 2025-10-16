Γάζα: Την Κυριακή το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος στη Ράφα
Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας, είναι η μοναδική σύνδεση του θύλακα με την Αίγυπτο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το συνοριακό πέρασμα Ράφα της Γάζας με την Αίγυπτο θα ανοίξει πιθανώς την Κυριακή, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ Γκιντεόν Σαάρ που μεταδόθηκε την Πέμπτη από το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.
«Κάνουμε όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες», δήλωσε ο Σαάρ σε συνέδριο για τη Μεσόγειο που πραγματοποιείται στη Νάπολη.
Δεν διευκρίνισε αν το πέρασμα θα ανοίξει για τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας ή για την κυκλοφορία προσώπων.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή