Η Κάγια Κάλας ανακοίνωσε ότι η Ένωση επιδιώκει αμυντική ετοιμότητα έως το 2030, με έμφαση στα ανατολικά σύνορα και την αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων

Η Ευρώπη υψώνει αντι-drone τείχος απέναντι στη Ρωσία έως το 2027 - Οι 4 άξονες έως το 2030

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να έχει πλήρως επιχειρησιακό το νέο αντι-drone σύστημα έως το τέλος του 2027, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής ενίσχυσης της άμυνας απέναντι στη Ρωσία και προετοιμασίας για κάθε ενδεχόμενη σύγκρουση έως το 2030.

«Τα drones επαναπροσδιορίζουν ήδη τη φύση του πολέμου. Η αμυντική προστασία απέναντί τους δεν είναι πλέον προαιρετική για κανέναν», δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας από τις Βρυξέλλες, αναφερόμενη στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και στους φόβους για πιθανή επίθεση κατά της ευρωπαϊκής επικράτειας.

Ενίσχυση συνόρων και κοινές ασπίδες

Το σχέδιο «οδικός χάρτης άμυνας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει:

  • το αντι-drone σύστημα,
  • την ενίσχυση των ανατολικών συνόρων της Ένωσης
  • τη δημιουργία ευρωπαϊκής αεροπορικής ασπίδας
  • τη δημιουργία διαστημικής «ασπίδας».

Αρκετές χώρες της Ευρώπης έχουν ήδη αντιμετωπίσει επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την ΕΕ να αναλάβει περισσότερες ευθύνες για την άμυνά της.

Δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν ότι η Ρωσία ενδέχεται να συνεχίσει την επιθετική της πορεία προς δυσμάς μετά τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. «Ο κίνδυνος δεν θα εξαφανιστεί όταν τελειώσει ο πόλεμος. Είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνά μας απέναντι στη Ρωσία», πρόσθεσε η Κάλας.

Σύστημα anti-drone της Teledyne Flir

Κοινή ανάπτυξη με το ΝΑΤΟ

Δίπλα της, ο επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους τόνισε ότι ο οδικός χάρτης «προσδιορίζει τα βασικά ορόσημα για να επιτευχθεί πλήρης αμυντική ετοιμότητα έως το 2030, ώστε να αποτρέψουμε τη ρωσική επιθετικότητα, να αποτρέψουμε τον πόλεμο και να διαφυλάξουμε την ειρήνη». Η Επιτροπή σημειώνει ότι η Ένωση των 27 κρατών-μελών πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε κάθε κρίση, ακόμη και υψηλής έντασης, μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε πως η συνεργασία ΕΕ–ΝΑΤΟ θα είναι στενή, ώστε να προστατευθεί το ανατολικό μέτωπο από εναέριες απειλές. Η ΕΕ υπογράμμισε ότι τα νέα έργα της θα αναπτυχθούν «σε στενό συντονισμό» με το ΝΑΤΟ, χωρίς να υπάρξει επικάλυψη αρμοδιοτήτων.

«Τείχος drones» και κλιμάκωση εντάσεων

Το σχέδιο άμυνας αναμένεται να εγκριθεί από τους Ευρωπαίους ηγέτες στην επικείμενη σύνοδο κορυφής. Ήδη, αρκετά κράτη - μέλη έχουν ταχθεί υπέρ της δημιουργίας ενός πολυεπίπεδου «τείχους Drones» για την έγκαιρη ανίχνευση, παρακολούθηση και εξουδετέρωση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Τους τελευταίους μήνες, η ένταση μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας έχει αυξηθεί, μετά τις καταγγελίες Πολωνίας και Ρουμανίας ότι ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο τους. Η Εσθονία, επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, ζήτησε επείγουσες διαβουλεύσεις τον Σεπτέμβριο, αφού ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη φέρεται να εισήλθαν στον εναέριό της χώρο για 12 λεπτά.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Ρωσία δοκιμάζει τις άμυνες του ΝΑΤΟ και επιχειρεί να προκαλέσει ρήγματα εντός της συμμαχίας. Σε απάντηση, αρκετά κράτη-μέλη έχουν ήδη αποστείλει στρατεύματα, πυροβολικό και συστήματα αεράμυνας για την προστασία της ανατολικής πτέρυγας.

