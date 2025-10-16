Καλιφόρνια: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά κρούσμα της mpox χωρίς ιστορικό ταξιδιού

Αν και αυτή είναι η έβδομη περίπτωση του πιο σοβαρού στελέχους που έχει επιβεβαιωθεί στις ΗΠΑ φέτος, είναι η πρώτη χωρίς γνωστό ταξίδι, σύμφωνα με τις αρχές.

Newsbomb

Καλιφόρνια: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά κρούσμα της mpox χωρίς ιστορικό ταξιδιού
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το πρώτο κρούσμα στις ΗΠΑ ενός πιο σοβαρού στελέχους του ιού mpox χωρίς πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού εντοπίστηκε στην Καλιφόρνια.

Αξιωματούχοι του τομέα υγείας δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι το κρούσμα επιβεβαιώθηκε σε έναν κάτοικο του Λονγκ Μπιτς του Λος Άντζελες. Ο ασθενής χρειάστηκε νοσηλεία και τώρα βρίσκεται σε καραντίνα και αναρρώνει στο σπίτι του.

Δεν δόθηκαν άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τον ασθενή, όπως το όνομα, η ηλικία ή το φύλο του, αναφέρει το ABC News.

Αν και αυτή είναι η έβδομη περίπτωση του πιο σοβαρού στελέχους που έχει επιβεβαιωθεί στις ΗΠΑ φέτος, είναι η πρώτη χωρίς γνωστό ταξίδι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι χαμηλός και το υπουργείο Υγείας διεξάγει έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας να εντοπίσει τις πιθανές πηγές έκθεσης του ασθενούς.

«Αντιμετωπίζουμε το θέμα με μεγάλη σοβαρότητα και φροντίζουμε ώστε η κοινότητά μας και οι συνεργάτες μας στον τομέα της υγείας να παραμείνουν σε εγρήγορση, ώστε να αποτρέψουμε την εμφάνιση νέων κρουσμάτων», δήλωσε ο δήμαρχος του Λονγκ Μπιτς, Ρεξ Ρίτσαρντσον, σε δελτίο τύπου. «Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς επιτήρησης, της έγκαιρης αντίδρασης και των εμβολίων».

Οι δύο τύποι του ιού

Υπάρχουν δύο τύποι του ιού που προκαλούν την mpox: ο κλάδος I και ο κλάδος II, με τον όρο «κλάδος» να σημαίνει περίπου ότι προέρχονται από έναν κοινό πρόγονο οργανισμό. Ο κλάδος I έχει ιστορικά συνδεθεί με σοβαρές ασθένειες και θανάτους και είναι ενδημικός σε περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Αφρικής, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ.

Ο κλάδος II ήταν υπεύθυνος για μια μεγάλη επιδημία που κορυφώθηκε το καλοκαίρι του 2022, οδηγώντας σε περισσότερα από 100.000 κρούσματα σε 122 χώρες, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 30.000 κρουσμάτων στις ΗΠΑ.

Το λιγότερο σοβαρό στελεχός στις ΗΠΑ συνέχισε να κυκλοφορεί σε χαμηλά επίπεδα και παρέμεινε σχετικά σταθερό.

Ορισμένες περιοχές της Αφρικής αντιμετωπίζουν συνεχή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο του πιο σοβαρού στελέχους του mpox. Και οι έξι προηγουμένως επιβεβαιωμένες περιπτώσεις του πιο σοβαρού στελέχους στις ΗΠΑ αφορούσαν άτομα που είχαν ταξιδέψει πρόσφατα σε περιοχές που συνδέονται με την επιδημία στην κεντρική και ανατολική Αφρική, σύμφωνα με το CDC.

Τον Νοέμβριο του 2024, η Καλιφόρνια ανέφερε την πρώτη περίπτωση στις ΗΠΑ του πιο σοβαρού στελέχους σε έναν ταξιδιώτη από την Αφρική που παρουσίασε ήπια συμπτώματα.

Τα άτομα με mpox, που παλαιότερα ήταν γνωστό ως monkeypox, συχνά εμφανίζουν εξάνθημα που μπορεί να εντοπιστεί στα χέρια, τα πόδια, το στήθος, το πρόσωπο, το στόμα ή κοντά στα γεννητικά όργανα, σύμφωνα με το CDC.

Τα περισσότερα άτομα με mpox συνήθως αναρρώνουν εντός δύο έως τεσσάρων εβδομάδων χωρίς ειδική θεραπεία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:14ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Τριόπετρα: Η αυθεντική ομορφιά της Νότιας Κρήτης στο Ρέθυμνο

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Επιδείξη δύναμης Τραμπ κατά Βενεζουέλας: Τρία βομβαρδιστικά B-52 πέταξαν για ώρες κοντά στις ακτές της

23:06WHAT THE FACT

Αυτά τα… μαγικά μανιτάρια παίζουν μουσική – Δείτε βίντεο

22:57WHAT THE FACT

Δολοφονία Τζον Κένεντι: Τι λένε οι Ρώσοι - Άνοιξαν απόρρητα αρχεία μετά από έξι δεκαετίες

22:54ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Η Αρμάνι έφυγε με «διπλό» από το Κάουνας, επιστροφή στις νίκες για Φενέρμπαχτσε

22:48LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Τι συμβαίνει τελικά με τον Κωνσταντίνο Ζούλα;

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι - Επαφές με εταιρείες όπλων και ενέργειας, αύριο στον Λευκό Οίκο - «Ο Πούτιν σίγουρα δεν είναι πιο γενναίος από τη Χαμάς»

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για ακυβέρνητο σκάφος στην Πρέβεζα

22:35ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Αλλαγή μέρας στο Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πρώτο κατάστημα που «ντύθηκε» πρώτο με χριστουγεννιάτικα – Δείτε την εντυπωσιακή βιτρίνα

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αντιδράσεις κατά Μερτς από δηλώσεις του για τους μετανάστες

22:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (16/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.700.000 ευρώ

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά κρούσμα της mpox χωρίς ιστορικό ταξιδιού

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών – Απόφαση έπειτα από εισήγηση Τσιόδρα

21:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Δίνει το μεγαλύτερο συμβόλαιο που δόθηκε ποτέ σε προπονητικό τιμ στην Ελλάδα

21:54ΚΟΣΜΟΣ

EE: Προωθεί το «Σύμφωνο για τη Μεσόγειο» για την αναχαίτιση της παράνομης μετανάστευσης

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν σε Τραμπ: «Οι Tomahawk θα βλάψουν τις προσπάθειες για ειρήνη» - Με πρωτοβουλία της Ρωσίας η τηλεφωνική συνομιλία

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Οργισμένη απάντηση Μελόνι σε συνδικαλιστή που την αποκάλεσε «εταίρα» του Τραμπ

21:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα όχι μόνο επέστρεψε, αλλά είναι και σε πλήρη λειτουργία»

21:37LIFESTYLE

Γιώργος Λιανός: «Στη σύζυγό μου δεν αρέσει το ενδεχόμενο να φύγω πάλι για το Survivor»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «καλοκαίρι του Άη Δημήτρη» - Θα φτάσει στους 30 η θερμοκρασία

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

22:57WHAT THE FACT

Δολοφονία Τζον Κένεντι: Τι λένε οι Ρώσοι - Άνοιξαν απόρρητα αρχεία μετά από έξι δεκαετίες

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Τι ψάχνει η ΕΛΑΣ, τι αποκαλύπτει η διαθήκη και πώς περιγράφει την επίθεση ο ανιψιός

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φουλ επίθεση Μητσοτάκη: Η απάντηση σε Ανδρουλάκη για Τραμπ, ο Τσίπρας που θα πάρει το κόμμα του Φάμελλου και το «μην γκαρίζετε» στην Κωνσταντοπούλου

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες από το απόθεμα χρυσού της Ιταλίας - Το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο

22:48LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Τι συμβαίνει τελικά με τον Κωνσταντίνο Ζούλα;

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Στο 28% η ΝΔ -Τι λένε οι πολίτες για ενδεχόμενα κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

18:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα στη Βουλή: Φραστικό επεισόδιο Βελόπουλου - Καιρίδη με χαρακτηρισμούς και αντεγκλήσεις - Βίντεο

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν σε Τραμπ: «Οι Tomahawk θα βλάψουν τις προσπάθειες για ειρήνη» - Με πρωτοβουλία της Ρωσίας η τηλεφωνική συνομιλία

21:23LIFESTYLE

Θρήνος στον κόσμο της ποπ: Νεκρός στα 85 του ο παραγωγός Jack White - Υποψίες για αυτοκτονία

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο η Μπριζίτ Μπαρντό – Aντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών – Απόφαση έπειτα από εισήγηση Τσιόδρα

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Πράσινο φως» για Eurofighter στην Τουρκία - Ο όρος για την Ελλάδα

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πρώτο κατάστημα που «ντύθηκε» πρώτο με χριστουγεννιάτικα – Δείτε την εντυπωσιακή βιτρίνα

18:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός 28ης Οκτωβρίου: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα μέχρι την παρέλαση - Κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από την Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ