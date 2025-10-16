Καλιφόρνια: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά κρούσμα της mpox χωρίς ιστορικό ταξιδιού

Το πρώτο κρούσμα στις ΗΠΑ ενός πιο σοβαρού στελέχους του ιού mpox χωρίς πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού εντοπίστηκε στην Καλιφόρνια.

Αξιωματούχοι του τομέα υγείας δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι το κρούσμα επιβεβαιώθηκε σε έναν κάτοικο του Λονγκ Μπιτς του Λος Άντζελες. Ο ασθενής χρειάστηκε νοσηλεία και τώρα βρίσκεται σε καραντίνα και αναρρώνει στο σπίτι του.

Δεν δόθηκαν άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τον ασθενή, όπως το όνομα, η ηλικία ή το φύλο του, αναφέρει το ABC News.

Αν και αυτή είναι η έβδομη περίπτωση του πιο σοβαρού στελέχους που έχει επιβεβαιωθεί στις ΗΠΑ φέτος, είναι η πρώτη χωρίς γνωστό ταξίδι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι χαμηλός και το υπουργείο Υγείας διεξάγει έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας να εντοπίσει τις πιθανές πηγές έκθεσης του ασθενούς.

«Αντιμετωπίζουμε το θέμα με μεγάλη σοβαρότητα και φροντίζουμε ώστε η κοινότητά μας και οι συνεργάτες μας στον τομέα της υγείας να παραμείνουν σε εγρήγορση, ώστε να αποτρέψουμε την εμφάνιση νέων κρουσμάτων», δήλωσε ο δήμαρχος του Λονγκ Μπιτς, Ρεξ Ρίτσαρντσον, σε δελτίο τύπου. «Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς επιτήρησης, της έγκαιρης αντίδρασης και των εμβολίων».

Οι δύο τύποι του ιού

Υπάρχουν δύο τύποι του ιού που προκαλούν την mpox: ο κλάδος I και ο κλάδος II, με τον όρο «κλάδος» να σημαίνει περίπου ότι προέρχονται από έναν κοινό πρόγονο οργανισμό. Ο κλάδος I έχει ιστορικά συνδεθεί με σοβαρές ασθένειες και θανάτους και είναι ενδημικός σε περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Αφρικής, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ.

Ο κλάδος II ήταν υπεύθυνος για μια μεγάλη επιδημία που κορυφώθηκε το καλοκαίρι του 2022, οδηγώντας σε περισσότερα από 100.000 κρούσματα σε 122 χώρες, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 30.000 κρουσμάτων στις ΗΠΑ.

Το λιγότερο σοβαρό στελεχός στις ΗΠΑ συνέχισε να κυκλοφορεί σε χαμηλά επίπεδα και παρέμεινε σχετικά σταθερό.

Ορισμένες περιοχές της Αφρικής αντιμετωπίζουν συνεχή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο του πιο σοβαρού στελέχους του mpox. Και οι έξι προηγουμένως επιβεβαιωμένες περιπτώσεις του πιο σοβαρού στελέχους στις ΗΠΑ αφορούσαν άτομα που είχαν ταξιδέψει πρόσφατα σε περιοχές που συνδέονται με την επιδημία στην κεντρική και ανατολική Αφρική, σύμφωνα με το CDC.

Τον Νοέμβριο του 2024, η Καλιφόρνια ανέφερε την πρώτη περίπτωση στις ΗΠΑ του πιο σοβαρού στελέχους σε έναν ταξιδιώτη από την Αφρική που παρουσίασε ήπια συμπτώματα.

Τα άτομα με mpox, που παλαιότερα ήταν γνωστό ως monkeypox, συχνά εμφανίζουν εξάνθημα που μπορεί να εντοπιστεί στα χέρια, τα πόδια, το στήθος, το πρόσωπο, το στόμα ή κοντά στα γεννητικά όργανα, σύμφωνα με το CDC.

Τα περισσότερα άτομα με mpox συνήθως αναρρώνουν εντός δύο έως τεσσάρων εβδομάδων χωρίς ειδική θεραπεία.

