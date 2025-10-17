Γάζα: Δημόσιες εκτελέσεις, εμπρησμοί και ένοπλες μάχες - Η Χαμάς και οι 4 ισχυρές πολιτοφυλακές

Μία εβδομάδα μετά την έναρξη της εκεχειρίας, ένα νέο είδος βίας μαστίζει τη Λωρίδα της Γάζας. Δημόσιες εκτελέσεις, εμπρηστικές επιθέσεις και μάχες με πυροβολισμούς έχουν εγείρει ανησυχίες για τη διολίσθηση της Γάζας σε εμφύλιο χάος, καθώς η Χαμάς μάχεται εναντίον ένοπλων ομάδων που κατηγορεί ότι συνεργάζονται με το Ισραήλ.

Οι ειδικοί λένε ότι η Χαμάς προσπαθεί να ανακτήσει την εξουσία της μετά την αποχώρηση του Ισραήλ από περιοχές της Λωρίδας της Γάζας. Αλλά μέλη τριών πολιτοφυλακών κατά της Χαμάς, που επιχειρούν από περιοχές που εξακολουθούν να ελέγχονται από το Ισραήλ, δήλωσαν στο Sky News ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να καταθέσουν τα όπλα τους και σχεδιάζουν να πολεμήσουν τη Χαμάς μέχρι τέλους.

Οι μάχες έχουν προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δημοσίευσε στην πλατφόρμα του Truth Social την Πέμπτη: «Εάν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν η συμφωνία, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να πάμε και να τους σκοτώσουμε».

Ποιοι είναι η φατρία Doghmosh;

Τη νύχτα που συμφωνήθηκε η εκεχειρία, ο Μajed Doghmosh -δεν είναι το πραγματικό του όνομα- είχε καταφύγει στο εγκαταλελειμμένο Ιορδανικό Νοσοκομείο της πόλης της Γάζας μαζί με τους γονείς του και την εξάχρονη αδερφή του. Όπως πολλοί κάτοικοι της γύρω γειτονιάς Αλ Σάμπρα, ανήκει στην οικογένεια Doghmosh, μια ισχυρή εκτεταμένη οικογένεια που είχε από καιρό τεταμένη σχέση με τη Χαμάς.

Πολλά μέλη της οικογένειας είχαν καταφύγει στο νοσοκομείο δύο εβδομάδες νωρίτερα, αφότου οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στην Αλ Σάμπρα.

Iσραηλινά τανκς έξω από το ιορδανικό νοσοκομείο (αριστερά) στις 7 Οκτωβρίου

Όταν ανακοινώθηκε η εκεχειρία, λέει ο Μajed, «οι άνθρωποι άρχισαν να χαίρονται που ο πόλεμος τελείωσε και η ζωή θα επέστρεφε στην κανονικότητα». Αλλά καθώς οι άνθρωποι επέστρεφαν στα σπίτια τους, ένα απόσπασμα από τις δυνάμεις ασφαλείας της Γάζας, υπό την ηγεσία της Χαμάς, έφτασε στο νοσοκομείο. Είπαν ότι έψαχναν για συνεργάτες του Ισραήλ.

«Ήρθαν με εκατοντάδες ανθρώπους»

«Εμείς, ως οικογένεια γενικά, έχουμε αρνηθεί εντελώς οποιαδήποτε συνεργασία με τις δυνάμεις κατοχής», λέει ο Nizar Doghmosh, ο αρχηγός της οικογένειας στη Γάζα. «Αλλά η κατοχή κατάφερε να διεισδύσει σε ένα... αδύναμο, ρηχό, ανόητο άτομο». Ενώ βρισκόταν στο Ιορδανικό Νοσοκομείο, λέει, αυτό το άτομο στρατολόγησε επτά ή οκτώ άλλους σε μια πολιτοφυλακή κατά της Χαμάς.

Αντί να παραδοθούν, αυτοί οι άνδρες άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, σκοτώνοντας τον Mohammed Aqel, τον γιο του ανώτερου διοικητή της Χαμάς, Imad Aqel. «Ξαφνικά, αρχίσαμε να ακούμε ότι η Χαμάς θέλει να σκοτώσει όλους όσοι αυτοαποκαλούνται Doghmosh,», λέει ο Μajed.

Ήρθαν με εκατοντάδες ανθρώπους, σκοτώνοντας γυναίκες, παιδιά και νέους και καίγοντας τα σπίτια μας. Ο Μajed έφυγε, αλλά άφησε πίσω τους γονείς και την αδερφή του - οι οποίοι, όπως λέει, εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι και να κρύβονται στη γειτονιά Αλ Σάμπρα.

Ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος και influencer των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Saleh Al Ja'afari σκοτώθηκε την Κυριακή ενώ φέρεται να κάλυπτε τις μάχες στην Αλ Σάμπρα. Παραμένει ασαφές ποιος τον πυροβόλησε. Πλάνα που δημοσιεύτηκαν την Κυριακή δείχνουν μια ανταλλαγή πυροβολισμών σε μια διασταύρωση κοντά στη γειτονιά.

O εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ

Το βράδυ της Δευτέρας, εμφανίστηκαν πλάνα από μια μαζική δημόσια εκτέλεση στην ίδια διασταύρωση. «Το μόνο που ήθελαν ήταν 6 ή 7 άτομα, και αυτοί οι άνθρωποι σκοτώθηκαν», λέει ο Basel Doghmosh - δεν είναι το πραγματικό του όνομα - ο οποίος κατάφερε επίσης να ξεφύγει από τις μάχες. «Τώρα σκοτώνουν τους πάντες».

Μιλώντας στο Sky News στη Γάζα, ο εκπρόσωπος της Χαμάς Hazem Qassem περιέγραψε αυτά τα περιστατικά ως «προσπάθειες διατήρησης της τάξης στη Γάζα, όχι πράξεις εκδίκησης». «Η Χαμάς δεν έχει στοχεύσει καμία οικογένεια», είπε.

«Η κατοχή έχει σχηματίσει ένοπλες πολιτοφυλακές πιστές σε αυτήν και αυτές οι πολιτοφυλακές κατηγορούνται για έσχατη προδοσία - την πιο σοβαρή κατηγορία στον παλαιστινιακό επαναστατικό νόμο. Όλες οι φυλές, οι κοινωνικοί και οικογενειακοί φορείς έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους σε αυτή την προσπάθεια των δυνάμεων ασφαλείας της κυβέρνησης στη Γάζα. «Αυτά τα χαοτικά περιστατικά πρέπει να περιοριστούν αποφασιστικά. Αυτή είναι μια εθνική θέση.»

Τουλάχιστον τέσσερις πολιτοφυλακές κατά της Χαμάς

Η Χαμάς έχει κάνει επίδειξη δύναμης τις τελευταίες ημέρες, με τους μαχητές της να εμφανίζονται σε περιπολίες στους δρόμους και σε τελετές παράδοσης ομήρων σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Ο Amjad Iraqi, ανώτερος αναλυτής στην International Crisis Group, λέει ότι η «άγρια» απάντηση της Χαμάς στη φυλή Doghmosh έχει εν μέρει ως στόχο να αποτρέψει άλλες ένοπλες ομάδες από το να αμφισβητήσουν την εξουσία της.

Oι 4 ισχυρές πολιτοφυλακές στη Γάζα που αντιτίθενται στη Χαμάς

Το Sky News επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον τέσσερις πολιτοφυλακές κατά της Χαμάς δραστηριοποιούνται αυτήν τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας, όλες με έδρα περιοχές που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο - όπου η Χαμάς δεν μπορεί να λειτουργήσει ελεύθερα.

Ποιος είναι ο Yasser Abu Shabab;

Η πιο ισχυρή είναι μια πρώην συμμορία λεηλασίας με επικεφαλής τον Yasser Abu Shabab, η οποία ελέγχει εδάφη κατά μήκος της κύριας διαδρομής της Γάζας για τη μεταφορά βοήθειας. Η ομάδα ισχυρίζεται ότι 1.500 άνθρωποι ζουν στην περιοχή της, συμπεριλαμβανομένων 500-700 μέλη της. Η πολιτοφυλακή του Abu Shabab διατηρεί χαλαρούς δεσμούς με τις άλλες ομάδες, των οποίων ο έλεγχος της περιοχής είναι πολύ λιγότερο σαφής.

Οι μάχες δείχνουν την ανάγκη για πολυεθνική δύναμη ασφαλείας

Είναι αρκετά σαφές από τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το Sky News ότι το Ισραήλ έχει ακολουθήσει μια πολιτική «διαίρει και βασίλευε» στη Γάζα και συνεχίζει να το κάνει. Έχει εξοπλίσει και χρηματοδοτήσει πολιτοφυλακές που αντιτίθενται στη Χαμάς και τώρα τους επιτρέπει να λειτουργούν σε περιοχές υπό τον έλεγχό του.

Η κατάσταση ασφαλείας στη Γάζα θα ήταν άσχημη χωρίς αυτό το είδος παρέμβασης. Από την αρχή της εκεχειρίας, η Χαμάς έχει σαφώς θέσει ως στόχο να επανακτήσει τον έλεγχο, όπως θα ήταν αναμενόμενο. Ο εκπρόσωπός της δήλωσε στο Sky News ότι απλώς αποκαθιστά τον νόμο και την τάξη και αποτρέπει το χάος. Αλλά ποτέ δεν ανέχτηκε καμία ομάδα που απειλεί την εξουσία της στη Γάζα και είναι απίθανο να αρχίσει να το κάνει τώρα. Από το βίντεο που προέκυψε από τη Γάζα και από αυτόπτες μάρτυρες με τους οποίους έχουμε μιλήσει, εργάζεται σκληρά για να κυριαρχήσει στη Λωρίδα όπως έκανε και πριν.

Όπως δήλωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ UNRWA στο Sky News, το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται οι κάτοικοι της Γάζας αυτή τη στιγμή είναι οι συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων. Απειλεί τη ζωή τους και εμποδίζει τη ζωτική προσπάθεια για την παροχή βοήθειας στη Γάζα. Η Χαμάς είναι πιθανό να επικρατήσει σε μια μάχη με μικρότερες, πιο ανόμοιες ομάδες. Αυτό θα εγείρει ερωτήματα τόσο για το Ισραήλ όσο και για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου υποσχέθηκε στους Ισραηλινούς την ολοκληρωτική νίκη επί της Χαμάς. Η Χαμάς απέχει πολύ από το να διαλυθεί, ακόμη και αν είναι απίθανο να ανανεώσει τις εχθροπραξίες σύντομα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την απαίτησή του να αφοπλιστεί η Χαμάς. Αυτό δεν θα συμβεί, κυρίως επειδή θα τους άφηνε στο έλεος των εχθρών τους.

Η καλύτερη ελπίδα για το ειρηνευτικό σχέδιο και για τη Γάζα είναι η εισαγωγή της πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας που προβλέπεται στο σχέδιο Τραμπ. Αλλά αυτό φαίνεται να απέχει μήνες και μέχρι τότε η Χαμάς μπορεί να είναι αρκετά σίγουρη ώστε να μην συνεργαστεί. Μέλη τριών από τις πολιτοφυλακές δήλωσαν στο Sky News ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να καταθέσουν τα όπλα τους και σκοπεύουν να πολεμήσουν τη Χαμάς μέχρι τέλους

Η πολιτοφυλακή του Ashraf Al Mansi

Ο ηγέτης της τέταρτης ομάδας, Ashraf Al Mansi δημοσίευσε μια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη προειδοποιώντας τη Χαμάς να μην πλησιάζει περιοχές υπό τον έλεγχό της. Η πολιτοφυλακή του έχει εγκατασταθεί βόρεια της πόλης της Γάζας. Το αρχηγείο της βρίσκεται σε ένα εγκαταλελειμμένο σχολείο, σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων εντός της ισραηλινής ζώνης ελέγχου.

Αν και η πολιτοφυλακή ισχυρίζεται ότι ελέγχει σημαντική περιοχή στη βόρεια Γάζα, το Sky News δεν έχει δει καμία ένδειξη παρουσίας της σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 μέτρων από το σχολείο.

Πού δραστηριοποιείται η πολιτοφυλακή Halas;

Πιο νότια, ανατολικά της πόλης της Γάζας, ακούστηκαν πυροβολισμοί την Τρίτη, καθώς η Χαμάς μάχεται με μια άλλη πολιτοφυλακή, με επικεφαλής τον Rami Halas. Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας, που διοικείται από τη Χαμάς, προσέφερε αμνηστία σε όλα τα μέλη της πολιτοφυλακής που δεν εμπλέκονται σε δολοφονίες, εφόσον παραδοθούν έως τις 19 Οκτωβρίου.

«Θεωρήστε το αυτό ως τελική προειδοποίηση», ανέφερε η δήλωση. Μιλώντας στο Sky News από τη βάση του στην ελεγχόμενη από τους Ισραηλινούς ζώνη, ένα μέλος της πολιτοφυλακής Halas λέει ότι η ομάδα του δεν σχεδιάζει να παραδοθεί. «Η Χαμάς κατέστρεψε τη Λωρίδα της Γάζας - δεν έχει γίνει τίποτα άλλο παρά ένας σωρός από στάχτες και πέτρες», λέει ο Basel.

«Δεν φοβόμαστε τον θάνατο, αρκεί να είναι για χάρη της απελευθέρωσης της Λωρίδας της Γάζας από την άγνοια, την οπισθοδρόμηση και την καταστροφή της». Οι μάχες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την προγραμματισμένη αύξηση της βοήθειας Η αυξανόμενη βία σημειώνεται καθώς οι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να περιμένουν αύξηση της βοήθειας, βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η πόλη της Γάζας βιώνει αυτή τη στιγμή λιμό, με την υπόλοιπη περιοχή να υποφέρει από σοβαρές ελλείψεις τροφίμων μετά από μήνες ισραηλινών περιορισμών στις παραδόσεις βοήθειας. Ο Sam Rose, διευθυντής της υπηρεσίας προσφύγων του ΟΗΕ UNRWA στη Γάζα, λέει ότι η διεξαγωγή μιας αποτελεσματικής επιχείρησης βοήθειας θα απαιτήσει από το Ισραήλ να επιτρέψει την παροχή βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα και να δώσει στις ομάδες βοήθειας την ελευθερία να κινούνται σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

«Αλλά πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι τα φορτηγά και το προσωπικό μας δεν κινδυνεύουν από μάχες ή λεηλασίες από ένοπλα στοιχεία», προσθέτει. Μεταξύ εκείνων που ηγήθηκαν της λεηλασίας των φορτηγών βοήθειας στο παρελθόν ήταν ο Yasser Abu Shabab. Η ομάδα του είναι η πιο ισχυρή από τις τέσσερις πολιτοφυλακές κατά της Χαμάς που κατέγραψε το Sky News.

Την περασμένη εβδομάδα, το Sky News αποκάλυψε ότι το Ισραήλ παρέχει εκτεταμένη υποστήριξη στην ομάδα, επιτρέποντάς τους να εισάγουν λαθραία μετρητά, όπλα και αυτοκίνητα στη Γάζα. Έρευνα του Sky News αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες σχετικά με την υποστήριξη του Ισραήλ σε μια παλαιστινιακή ομάδα ανταρτών. Διαπιστώσαμε επίσης ότι η πολιτοφυλακή του Αbu Shabab λαμβάνει επισιτιστική βοήθεια από το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας (GHF), μια ομάδα βοήθειας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Πλάνα από τον καταυλισμό, επαληθευμένα από το Sky News, δείχνουν μεγάλα αποθέματα φρέσκων προϊόντων. Σε άλλα βίντεο, μέλη της πολιτοφυλακής φαίνονται να επιδεικνύουν στοίβες μετρητών και λαθραία τιμαλφή. Το GHF δήλωσε στο Sky News ότι «κάθε κάτοικος της Γάζας αξίζει να τρέφεται με αξιοπρέπεια - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε περιοχές που ελέγχονται από [τον Αbu Shabab]».

«Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι στην πραγματικότητα άμεση συνέπεια μιας ισραηλινής πολιτικής σε μεγάλο μέρος του πολέμου, αλλά ειδικά από τότε που έσπασε την εκεχειρία τον Μάρτιο, ουσιαστικά καθιστώντας τη Γάζα ακυβέρνητη». «Ένα κενό εξουσίας... είναι προς όφελος του Ισραήλ επειδή αποδυναμώνει τη Χαμάς και αποδυναμώνει την κοινωνία της Γάζας σε γενικές γραμμές», λέει.

