«Το κόλπο του πλήκτρου»: Πώς αστυνομικοί στη Βρετανία προσποιούνταν ότι εργάζονταν από το σπίτι

Μια απίστευτη υπόθεση... τεμπελιάς και εξαπάτησης ήρθε στο φως στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλώντας σάλο στους κόλπους της αστυνομίας.

Όπως αποκαλύφθηκε, αρκετοί αστυνομικοί χρησιμοποίησαν το λεγόμενο «κόλπο του πλήκτρου» για να δείχνουν ότι εργάζονται εξ αποστάσεως, ενώ στην πραγματικότητα... δεν έκαναν απολύτως τίποτα.

