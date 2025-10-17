Τομ Κρουζ - Άνα ντε Άρμας: Τίτλοι τέλους στη σχέση τους - Ο ρόλος της Σαϊεντολογίας

Η είδηση ότι ο Τομ Κρουζ, 63 ετών, χώρισε από την 37χρονη σύντροφό του, Άνα ντε Άρμας, έπειτα από μόλις εννέα μήνες σχέσης, δεν αποτελεί έκπληξη για τους κύκλους του Χόλιγουντ. Όπως συνηθίζεται στις σχέσεις του Κρουζ, το ειδύλλιο ξεκίνησε με έντονο ενθουσιασμό και τελείωσε εξίσου απότομα, με πηγές να δηλώνουν ότι οι δύο αστέρες «συνειδητοποίησαν πως ήταν καλύτερα να παραμείνουν φίλοι».

Ο Τομ Κρουζ και η Άνα Ντε Άρμας ήταν «αχώριστοι» το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Μάλιστα, εκείνος φέρεται να της παρείχε προσωπική, επαγγελματική και πνευματική καθοδήγηση, ενώ υπήρχαν πληροφορίες ότι εκείνη λάμβανε ήδη μαθήματα Σαϊεντολογίας από τον ίδιο. Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε τον Φεβρουάριο, φαινόταν τόσο σοβαρό που κυκλοφόρησαν φήμες για νέο γάμο.

Η σχέση έλαβε τεράστια ώθηση όταν ο Κρουζ φέρεται να ζήτησε από τον CEO του πρακτορείου CAA, Μπράιαν Λορντ, να αναλάβει την Ντε Άρμας και να εξασφαλίσει ότι θα «δοθεί προτεραιότητα» στην καριέρα της.

Από την Μίμι Ρότζερς στην Κέιτι Χολμς

Η αποτυχία διατήρησης των σχέσεων αποτελεί «μοτίβο» στη ζωή του Κρουζ.

Ο πρώτος γάμος του με τη Μίμι Ρότζερς (1987-1990) τελείωσε άδοξα, με την ίδια να αφήνει αιχμές για τη σεξουαλική τους ζωή, λέγοντας ότι ο Κρουζ «σκεφτόταν σοβαρά να γίνει μοναχός» λόγω της Σαϊεντολογίας.

Ο Κρουζ χώρισε τη Ρότζερς όταν ερωτεύτηκε ακαριαία τη Νικόλ Κίντμαν. Παντρεύτηκαν αλλά ο γάμος τους δεν διήρκεσε πολύ.

Ο γάμος του με την Κέιτι Χολμς (2006-2012) έληξε αιφνίδια, με την ηθοποιό να φέρεται να σοκαρίστηκε από την αίτηση διαζυγίου του Κρουζ ενώ εμφανίστηκε «δυστυχισμένη» από τον εργασιομανή και θρησκευτικά φανατικό σύζυγό της. Κυρίαρχος λόγος του χωρισμού φέρεται να ήταν η άρνηση της Χολμς να μεγαλώσει την κόρη τους, Σούρι, ως Σαϊεντολόγο.

Πράγματι, η φήμη του Κρουζ επισκιάστηκε από την έντονη προβολή της Σαϊεντολογίας. Μάλιστα, το 2004, υπήρξαν αναφορές ότι η ηθοποιός Ναζανίν Μπονιάντι (επίσης Σαϊεντολόγος) είχε υποβληθεί σε «οντισιόν» από την Εκκλησία για να γίνει η νέα σύντροφος του Κρουζ.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

