Τομ Κρουζ - Άνα ντε Άρμας: Τίτλοι τέλους στη σχέση τους - Ο ρόλος της Σαϊεντολογίας

Είναι καλύτερα να παραμείνουν φίλοι, δήλωσαν πηγές κοντά στους δύο αστέρες

Newsbomb

Τομ Κρουζ - Άνα ντε Άρμας: Τίτλοι τέλους στη σχέση τους - Ο ρόλος της Σαϊεντολογίας
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η είδηση ότι ο Τομ Κρουζ, 63 ετών, χώρισε από την 37χρονη σύντροφό του, Άνα ντε Άρμας, έπειτα από μόλις εννέα μήνες σχέσης, δεν αποτελεί έκπληξη για τους κύκλους του Χόλιγουντ. Όπως συνηθίζεται στις σχέσεις του Κρουζ, το ειδύλλιο ξεκίνησε με έντονο ενθουσιασμό και τελείωσε εξίσου απότομα, με πηγές να δηλώνουν ότι οι δύο αστέρες «συνειδητοποίησαν πως ήταν καλύτερα να παραμείνουν φίλοι».

Ο Τομ Κρουζ και η Άνα Ντε Άρμας ήταν «αχώριστοι» το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Μάλιστα, εκείνος φέρεται να της παρείχε προσωπική, επαγγελματική και πνευματική καθοδήγηση, ενώ υπήρχαν πληροφορίες ότι εκείνη λάμβανε ήδη μαθήματα Σαϊεντολογίας από τον ίδιο. Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε τον Φεβρουάριο, φαινόταν τόσο σοβαρό που κυκλοφόρησαν φήμες για νέο γάμο.

Η σχέση έλαβε τεράστια ώθηση όταν ο Κρουζ φέρεται να ζήτησε από τον CEO του πρακτορείου CAA, Μπράιαν Λορντ, να αναλάβει την Ντε Άρμας και να εξασφαλίσει ότι θα «δοθεί προτεραιότητα» στην καριέρα της.

Από την Μίμι Ρότζερς στην Κέιτι Χολμς

Η αποτυχία διατήρησης των σχέσεων αποτελεί «μοτίβο» στη ζωή του Κρουζ.

  • Ο πρώτος γάμος του με τη Μίμι Ρότζερς (1987-1990) τελείωσε άδοξα, με την ίδια να αφήνει αιχμές για τη σεξουαλική τους ζωή, λέγοντας ότι ο Κρουζ «σκεφτόταν σοβαρά να γίνει μοναχός» λόγω της Σαϊεντολογίας.

  • Ο Κρουζ χώρισε τη Ρότζερς όταν ερωτεύτηκε ακαριαία τη Νικόλ Κίντμαν. Παντρεύτηκαν αλλά ο γάμος τους δεν διήρκεσε πολύ.

  • Ο γάμος του με την Κέιτι Χολμς (2006-2012) έληξε αιφνίδια, με την ηθοποιό να φέρεται να σοκαρίστηκε από την αίτηση διαζυγίου του Κρουζ ενώ εμφανίστηκε «δυστυχισμένη» από τον εργασιομανή και θρησκευτικά φανατικό σύζυγό της. Κυρίαρχος λόγος του χωρισμού φέρεται να ήταν η άρνηση της Χολμς να μεγαλώσει την κόρη τους, Σούρι, ως Σαϊεντολόγο.

Πράγματι, η φήμη του Κρουζ επισκιάστηκε από την έντονη προβολή της Σαϊεντολογίας. Μάλιστα, το 2004, υπήρξαν αναφορές ότι η ηθοποιός Ναζανίν Μπονιάντι (επίσης Σαϊεντολόγος) είχε υποβληθεί σε «οντισιόν» από την Εκκλησία για να γίνει η νέα σύντροφος του Κρουζ.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:29LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ξεκάθαρη πρωτιά στην πρωινή αρένα – Οι «Αταίριαστοι» μπαίνουν σφήνα στη ψυχαγωγία

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αδωνις Γεωργιάδης κατά Τσίπρα για την «Ιθάκη» του: «Από γκάφα σε γκάφα»

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Τομ Κρουζ - Άνα ντε Άρμας: Τίτλοι τέλους στη σχέση τους - Ο ρόλος της Σαϊεντολογίας

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη για 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον χτύπησε συνομήλικος του και τον παρενόχλησε μαζί με 13χρονη

10:50ΠΑΙΔΕΙΑ

«Σκουπιδότοπος» η Σχολή Καλών Τεχνών: Δεν γίνονται μαθήματα - «Εξαφανίζονται» οι καθηγητές

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Τομίιτσι Μουραγιάμα, σε ηλικία 101 ετών

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: «Πώς το ιστορικό παραλήρημα του Πούτιν στην Αλάσκα ώθησε τον Τραμπ κοντά στην Ουκρανία»

10:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σεφτσένκο: «Δεν είχαμε καμία συζήτηση με τον Ρεμπρόφ για τον Παναθηναϊκό»

10:30ΚΟΣΜΟΣ

«Το κόλπο του πλήκτρου»: Πώς αστυνομικοί στη Βρετανία προσποιούνταν ότι εργάζονταν από το σπίτι

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Μαφιόζικη εκτέλεση στη Λεμεσό - Γάζωσαν μέσα στο αυτοκίνητο γνωστό επιχειρηματία και παράγοντα ποδοσφαίρου

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πώς ο «πόλεμος» του Καρόλου και της Νταϊάνα συνέτριψε τους Ουίλιαμ και Χάρι - Η ερώτηση «φωτιά» και η ανησυχία της βασίλισσας

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Πολικές αρκούδες κατέλαβαν ρωσικό νησί - Βίντεο

10:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι Αμερικανοί «βλέπουν» τρίτο κύμα κακοκαιρίας - Τα δεδομένα που «κλειδώνει» το GFS

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Νέο Δελχί: «Δεν γνωρίζουμε τίποτα» για το μπλόκο στην εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου

10:05LIFESTYLE

Συγκίνηση για τον Άκη Παυλόπουλο: Ο γιος του κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Αντίο στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο: Η νέα τάση που κατακλύζει την Ευρώπη

10:00ΥΓΕΙΑ

Νόσος Graves: Η συχνότερη αιτία ενός υπερδραστήριου θυρεοειδή!

09:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Αθηναϊκός κάνει καταγγελία στη FIBA για προκλητική ανάρτηση της τουρκικής Μπεσίκτας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αυτό είναι το πρώτο τηλεφώνημα του ανιψιού μετά τη δολοφονία του θείου του

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

10:05LIFESTYLE

Συγκίνηση για τον Άκη Παυλόπουλο: Ο γιος του κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδίες στην άσφαλτο: Τρεις νεκροί από καραμπόλα στις Αφίδνες - Απανθρακώθηκε οδηγός στην Κόρινθο

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: «Πώς το ιστορικό παραλήρημα του Πούτιν στην Αλάσκα ώθησε τον Τραμπ κοντά στην Ουκρανία»

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Μαφιόζικη εκτέλεση στη Λεμεσό - Γάζωσαν μέσα στο αυτοκίνητο γνωστό επιχειρηματία και παράγοντα ποδοσφαίρου

12:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κρατά την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική μοίρα 26χρονης Λευκορωσίδας: «Παγίδα θανάτου» η δουλειά μοντέλου στην Ταϊλάνδη - Την σκότωσαν και πούλησαν τα όργανά της;

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Η σφαγή των αμνών» μετά την ευλογιά: Ολοκληρωτική καταστροφή για τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας - Αποστολή του Newsbomb

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Δημόσιες εκτελέσεις, εμπρησμοί και μάχες - Η Χαμάς, οι 4 ισχυρές πολιτοφυλακές και η στρατηγική «διαίρει και βασίλευε»

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βροχή» τα επιδόματα τον Νοέμβριο: Πλήρης οδηγός για τα 250 ευρώ, το ενοίκιο και το επίδομα παιδιού

10:50ΠΑΙΔΕΙΑ

«Σκουπιδότοπος» η Σχολή Καλών Τεχνών: Δεν γίνονται μαθήματα - «Εξαφανίζονται» οι καθηγητές

06:36LIFESTYLE

Επιστρέφει το «Φως στο Τούνελ»: 7 υποθέσεις που εξιχνίασε η Αγγελική Νικολούλη

22:00WHAT THE FACT

Το μυστικό που κρύβει η «πόλη κάτω από τον πάγο» - Μυστική βάση κάτω από τους παγετώνες της Γροιλανδίας εντόπισαν επιστήμονες της NASA

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αδωνις Γεωργιάδης κατά Τσίπρα για την «Ιθάκη» του: «Από γκάφα σε γκάφα»

05:52ΕΛΛΑΔΑ

Νταλίκα έπεσε στις μπάρες στον Κηφισό – Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Πειραιά

10:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι Αμερικανοί «βλέπουν» τρίτο κύμα κακοκαιρίας - Τα δεδομένα που «κλειδώνει» το GFS

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «καλοκαίρι του Άη Δημήτρη» - Θα φτάσει στους 30 η θερμοκρασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ