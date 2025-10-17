Ταϊβάν: Αεροπορική εταιρεία ζήτησε από νεκρή αεροσυνοδό βεβαίωση αναρρωτικής άδειας

Μια αεροπορική εταιρεία της Ταϊβάν ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια μιας αεροσυνοδού, καθώς ζήτησε αναρρωτική άδεια από εκείνην ενώ είχε πεθάνει λίγες ημέρες νωρίτερα, αφού ένιωσε αδιαθεσία κατά την διάρκεια πτήσης.

Η 34χρονη αεροσυνοδός της Eva Air, γνωστή μόνο ως Sun, πέθανε νωρίτερα αυτό το μήνα, αφού φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. Πολλοί στο διαδίκτυο εικάζουν ότι εργαζόταν με υπερωρίες στην αεροπορική εταιρεία, με αποτέλεσμα να εξαντληθεί σωματικά.

Οι Αρχές της Ταϊβάν και η Eva Air ερευνούν τον θάνατό της, εστιάζοντας στο αν της αρνήθηκαν ιατρική βοήθεια ή την αποθάρρυναν από το να πάρει αναρρωτική άδεια.

Ανώνυμοι χρήστες στα social media που ισχυρίζονται ότι είναι συνάδελφοί της Sun κατήγγειλαν ότι η αεροσυνοδός πιέστηκε να συνεχίσει να εργάζεται ακόμη και όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Η Sun φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία στις 24 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μιλάνο προς την έδρα της Eva Air στην πόλη Taoyuan της Ταϊβάν. Νοσηλεύτηκε κατά την άφιξή της και τελικά άφησε την τελευταία της ανάσα στις 8 Οκτωβρίου. Το Κινεζικό Ιατρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Taichung, όπου πέθανε, δεν έχει αποκαλύψει επίσημα την αιτία του θανάτου της.

Φωτογραφία της αναρρωτικής άδειας

Λίγες μέρες μετά το θάνατό της, σύμφωνα με την οικογένεια της, η Sun έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό της από έναν εκπρόσωπο της Eva Air, ο οποίος ζητούσε έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι η αεροσυνοδός είχε υποβάλει αίτηση για αναρρωτική άδεια στα τέλη Σεπτεμβρίου. Την περίοδο του Σεπτεμβρίου, η Sun νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.

Ο εκπρόσωπος της ζήτησε να του στείλει μια φωτογραφία των εγγράφων και η οικογένεια της Sun απάντησε με ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού θανάτου της αεροσυνοδού.

Ανώτερα στελέχη της εταιρείας δήλωσαν σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή ότι το μήνυμα ήταν «λάθος ενός υπαλλήλου» και ότι ζήτησαν προσωπικά συγγνώμη από την οικογένεια της Sun για το τραγικό λάθος.

Αρχεία πτήσεων των τελευταίων έξι μηνών δείχνουν ότι η Sun πετούσε κατά μέσο όρο 75 ώρες το μήνα, κάτι που βρίσκεται εντός των ορίων που ορίζει η νομοθεσία, σύμφωνα με την Κεντρική Υπηρεσία Ειδήσεων της Ταϊβάν (CNA).

Από το 2013, η Eva Air έχει τιμωρηθεί με πρόστιμο επτά φορές, κυρίως για παραβάσεις που σχετίζονται με υπερωρίες του προσωπικού, σύμφωνα με το CNA.

