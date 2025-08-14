Ταΐβάν: Η στιγμή που φτερό αεροπλάνου χτυπάει στο διάδρομο - Προσγειώθηκε κατά τη διάρκεια τυφώνα

Το αεροσκάφος χτύπησε στον διάδρομο εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Τρομακτικές στιγμές στο αεροδρόμιο της Ταϊπέι, όπου το φτερό ενός φορτηγού αεροσκάφους Boeing 747 χτύπησε το έδαφος κατά την προσγείωση, με σπίθες να εκτοξεύονται και να φωτίζουν τον διάδρομο.

Η πτήση 5X61 της United Parcel Service (UPS) Express αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Χονγκ Κονγκ-Τσεκ Λαπ Κοκ (HKG) στις 09:50 UTC, με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο της Ταϊπέι στις 13 Αυγούστου.

Δραματικές εικόνες δείχνουν το αεροσκάφος να προσγειώνεται με μια εξαιρετικά επικίνδυνη γωνία.

Καθώς πλησίαζε τον διάδρομο, ταλαντευόταν υπερβολικά και, κατά την προσγείωση, το δεξί φτερό του κατέβηκε τόσο πολύ που ο κινητήρας χτύπησε στο έδαφος.

Το jumbo jet, με αριθμό νηολογίου N613UP, έφτασε στο αεροδρόμιο ενώ στην περιοχή έπνεαν εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι εξαιτίας του τυφώνα Podul, πραγματοποιώντας τρεις ανεπιτυχείς προσεγγίσεις δρον διάδρομο 05L προτού προσγειωθεί με επιτυχία.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματίες. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Ο τυφώνας Podul σάρωσε το νότιο τμήμα της Ταϊβάν, με ανέμους που έφταναν τα 191 χλμ/ώρα. Το καιρικό σύστημα προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε ολόκληρο το νησί και οδήγησε στην ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων.

