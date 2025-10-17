Λίβανος: Απελευθερώνεται ο γιος του Καντάφι έπειτα από δέκα χρόνια - Η «αστρονομική» εγγύηση

Ο Χάνιμπαλ Καντάφι, γιος του πρώην ηγέτη της Λιβύης Μουάμαρ Καντάφι, κρατείται χωρίς δίκη στο Λίβανο εδώ και δέκα χρόνια

Λίβανος: Απελευθερώνεται ο γιος του Καντάφι έπειτα από δέκα χρόνια - Η «αστρονομική» εγγύηση
Ο Χάνιμπαλ Καντάφι, γιος του πρώην ηγέτη της Λιβύης Μουάμαρ Καντάφι.
Ο δικαστικές αρχές του Λιβάνου διέταξαν σήμερα την αποφυλάκιση του Χάνιμπαλ Καντάφι, γιου του πρώην ηγέτη της Λιβύης Μουάμαρ Καντάφι, ο οποίος κρατείται χωρίς δίκη εδώ και δέκα χρόνια, υπό τον όρο ότι θα καταβάλει εγγύηση ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Γάλλος δικηγόρος του είπε ότι θα προσφύγει κατά της εγγύησης που ορίστηκε, εξηγώντας ότι ο πελάτης του δεν μπορεί να συγκεντρώσει αυτό το ποσό, δεδομένου ότι όλη η οικογένεια του πρώην δικτάτορα της Λιβύης υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις.

Οι λιβανέζικες αρχές ζητούσαν από τον Χάνιμπαλ Καντάφι πληροφορίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση, στη Λιβύη, του Λιβανέζου σιίτη ηγέτη Μούσα Σαντρ, το 1978, για την οποία κατηγορούν τον πατέρα του. Ο Χάνιμπαλ, ηλικίας 49 ετών σήμερα, ήταν μόλις 2 χρονών την εποχή εκείνη.

Εγγυήσεις πολλών εκατομμυρίων

«Ο ανακριτής στην υπόθεση της απαγωγής και της εξαφάνισης του ιμάμη Σαντρ δέχτηκε την αποφυλάκιση του Χάνιμπαλ Καντάφι, με εγγύηση 11 εκατομμυρίων δολαρίων», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Παράλληλα, του επιβλήθηκε και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

«Η αποφυλάκιση με εγγύηση είναι απλώς μη γενόμενη, στην περίπτωση μιας αυθαίρετης κράτησης. Θα προσφύγουμε εναντίον της» είπε ο δικηγόρος Λοράν Μπαγιόν. «Πού θέλετε να βρει 11 εκατομμύρια δολάρια;» διερωτήθηκε.

Τον Σεπτέμβριο, ο πρώην επικεφαλής της Τράπεζας του Λιβάνου Ριάντ Σαλαμέ, που κατηγορείται για κατάχρηση, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 14 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών για τον Λίβανο.

Στη δική της ανακοίνωση, η οικογένεια του Μούσα Σαντρ δηλώνει «έκπληκτη» από την απόφαση της δικαιοσύνης. «Η σύλληψη ή η απελευθέρωση του Χάνιμπαλ Καντάφι δεν είναι ο στόχος μας. Δεν είναι παρά μια παράπλευρη δικαστική όψη του θέματος. Εμάς εξακολουθεί να μας ενδιαφέρει κυρίως η εξαφάνιση του ιμάμη Μούσα Σαντρ» ανέφερε.

Η διαφυγή στη Συρία

Ο Μουάμαρ Καντάφι σκοτώθηκε κατά την εξέγερση του 2011 στη Λιβύη, μαζί με τρεις από τους γιους του. Ο Χάνιμπαλ Καντάφι, που είχε δικαστικές περιπέτειες στη Γαλλία και την Ελβετία τα προηγούμενα χρόνια, έφυγε στη Συρία για να επανενωθεί με τη σύζυγό του, που ήταν μανεκέν από τον Λίβανο. Τον μετέφεραν στο λιβανέζικο έδαφος ένοπλοι άνδρες που σχετίζονται με τον γιο ενός από τους δύο συνεργάτες του ιμάμη Σαντρ, ο οποίος εξαφανίστηκε μαζί του. Οι λιβανέζικες αρχές τον απελευθέρωσαν από τα χέρια των απαγωγέων του και τον έθεσαν υπό κράτηση, χωρίς να τον δικάσουν ποτέ. Ο δικηγόρος του είπε την περασμένη εβδομάδα ότι κρατήθηκε στην απομόνωση, ότι νοσηλεύτηκε επί πολλές ημέρες και ότι η κατάσταση της υγείας του είναι «ανησυχητική».

Οι λιβανέζικες αρχές κατηγορούν τον Μουάμαρ Καντάφι για την εξαφάνιση του Σαντρ και δύο συνεργατών του το 1978. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου Ναμπίχ Μπέρι, ο οποίος διαδέχτηκε τον ιμάμη Σαντρ στην ηγεσία του σιιτικού κινήματος Αμάλ, κατηγόρησε τις νέες αρχές της Λιβύης ότι δεν συνεργάζονται σε αυτό το θέμα. Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Λιβύης ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι έχει στείλει «ένα επίσημο υπόμνημα» στις δικαστικές αρχές του Λιβάνου, προτείνοντας τη «διευθέτηση» του ζητήματος.

Το όνομα του Χάνιμπαλ Καντάφι ακούστηκε επίσης και στην υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών για αυτήν την υπόθεση. Από τις έρευνες της γαλλικής δικαιοσύνης διαφάνηκε μια ενδεχόμενη απόπειρα διαφθοράς Λιβανέζων δικαστών με στόχο να αποφυλακιστεί ο Χάνιμπαλ Καντάφι, με την ελπίδα ότι θα έδινε πληροφορίες για να καθαρίσει το όνομα του Σαρκοζί.

Ο Γαλλολιβανέζος επιχειρηματίας Ζιάντ Τακιεντίν, ο «άνθρωπος-κλειδί» σε αυτήν την υπόθεση, που είχε κατηγορήσει τον Σαρκοζί ότι έλαβε χρήματα από τον Καντάφι, πέθανε τον Σεπτέμβριο στον Λίβανο, παίρνοντας μαζί του όσα μυστικά είχε.

