Τέλος στην εκεχειρία Ταλιμπάν-Πακιστάν: Πλήγματα του Ισλαμαμπάντ εντός του Αφγανιστάν

Βλήμα πέφτει κατά στόχου από drone σε αυτή την εικόνα που δείχνουν τις πακιστανικές δυνάμεις να εξαπολύουν πλήγμα στο Spin Boldak, στο Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, στις 15 Οκτωβρίου 2025.

Το Πακιστάν εξαπέλυσε πλήγματα στο έδαφος του Αφγανιστάν απόψε το βράδυ, παραβιάζοντας, σύμφωνα με την Καμπούλ, την κατάπαυση του πυρός που ίσχυε τις προηγούμενες δύο ημέρες, μετά τις πολύνεκρες συγκρούσεις στα σύνορα των δύο χωρών.

Όταν ανακοινώθηκε η εκεχειρία, το μεσημέρι της Τετάρτης, το Πακιστάν ανέφερε ότι θα ισχύσει για 48 ώρες. Ωστόσο η Καμπούλ θεωρούσε ότι θα ισχύει μέχρι να την παραβιάσει η μία ή η άλλη πλευρά.

«Πριν από μερικά λεπτά, το Πακιστάν παραβίασε την κατάπαυση του πυρός και βομβάρδισε τρεις περιοχές στην Πακτίκα», μια επαρχία στα σύνορα των δύο χωρών, ανέφερε ένα στέλεχος των Ταλιμπάν, προειδοποιώντας ότι η χώρα του «θα απαντήσει».

Smoke rises, in this still image from handout video, said to show Pakistani forces conducting a drone strike on an Afghan Taliban border post, in Spin Boldak, Afghanistan, October 15, 2025.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ δήλωσε: «Είπαμε στους στρατιώτες: μην επιτεθείτε, εκτός και αν το κάνουν οι πακιστανικές δυνάμεις. Εάν το κάνουν, έχετε κάθε δικαίωμα να υπερασπιστείτε τη χώρα σας». Εκτίμησε ότι οι «διαπραγματεύσεις» θα μπορούσαν «να επιλύσουν τα προβλήματα» αλλά δεν έκανε καμία αναφορά σε συνομιλίες με τη γειτονική χώρα.

Στις 16.00 (ώρα Ελλάδας), όταν έληξε η κατάπαυση του πυρός, καμία πλευρά δεν ανακοίνωσε την παράτασή της, ούτε ότι ξεκινούν διμερείς συνομιλίες.

«Ας περιμένουμε να περάσουν οι 48 ώρες και θα δούμε αν κρατάει η εκεχειρία», είπε ο Σαφκάτ Αλί Χαν, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν.

