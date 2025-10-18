«Ξύπνησε» ξανά το ηφαίστειο Κιλαουέα: Εντυπωσιακές εικόνες από την θεαματική έκρηξη λάβας - Βίντεο

Το HVO εκτιμά ότι ανάλογες εκρήξεις λάβας θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες ή ημέρες με μεγαλύτερη διάρκεια

Newsbomb

«Ξύπνησε» ξανά το ηφαίστειο Κιλαουέα: Εντυπωσιακές εικόνες από την θεαματική έκρηξη λάβας - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ηφαίστειο Κιλαουέα στην Χαβάη «ξύπνησε» ξανά, σημειώνοντας το 35ο επεισόδιο έκρηξης λάβας από τον Δεκέμβριο του 2024.

Το βράδυ της Τετάρτης, έντονη λάμψη ήταν ορατή τόσο από τον βόρειο όσο και από τον νότιο αγωγό — ένδειξη ότι το μάγμα βρίσκεται πολύ κοντά στην επιφάνεια, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης (HVO).

Οι πίδακες από τον νότιο αγωγό του κρατήρα έφτασαν τα 400 μέτρα ύψος, ψηλότερα ακόμη και από το Empire State Building της Νέας Υόρκης.

Στα πρώτα στάδια της δραστηριότητας, υπήρχαν μόνο δύο αγωγοί, ένας βόρειος και ένας νότιος. Ο νότιος αγωγός καλυπτόταν κατά διαστήματα από λάβα και τέφρα που εκτοξευόταν από τον βόρειο, ωστόσο αυτή τη στιγμή παραμένει ανοιχτός.

Κατά το 30ο επεισόδιο, στις 6 Αυγούστου 2025, σχηματίστηκε νέα ρωγμή νοτιότερα του νότιου αγωγού, στο νότιο τοίχωμα του κρατήρα Halemaʻumaʻu. Στη διάρκεια του 31ου επεισοδίου, άνοιξε ένας νέος, ενδιάμεσος αγωγός στην περιοχή των φωτεινών ρωγμών που χωρίζουν τους δύο υπάρχοντες, ενώ η ίδια περιοχή παρουσίασε δραστηριότητα και στο 32ο επεισόδιο.

Το πρωί της Πέμπτης, το ηφαίστειο παρουσίασε επτά διαδοχικά φαινόμενα υπερχείλισης και υποχώρησης της λάβας, μεταξύ 7:47 π.μ. και 1 μ.μ., φαινόμενα που αποτελούν προάγγελο νέου επεισοδίου. Οι υπερχειλίσεις παρήγαγαν σύντομες, διοχετευμένες ροές λάβας που κινήθηκαν πάνω στο δάπεδο του κρατήρα, πριν η λάβα αποσυρθεί ξανά στον νότιο αγωγό.

Το HVO εκτιμά ότι ανάλογες εκρήξεις λάβας θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες ή ημέρες, πιθανότατα με μεγαλύτερη συχνότητα ή διάρκεια. Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι το 35ο επεισόδιο εκρήξεων λάβας θα ξεκινήσει μεταξύ 17 και 22 Οκτωβρίου 2025, με πιθανότερες ημερομηνίες τις 18 έως 20 Οκτωβρίου. Ενδέχεται ωστόσο η δραστηριότητα να αρχίσει νωρίτερα, αν αυξηθούν τα ποσοστά διόγκωσης και τα προειδοποιητικά φαινόμενα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:30ΕΛΛΑΔΑ

Θρίαμβος βιοποικιλότητας: Τα Ιωάννινα έχουν όσες πεταλούδες διαθέτει το... Ηνωμένο Βασίλειο

10:19ΚΟΣΜΟΣ

«Ξύπνησε» ξανά το ηφαίστειο Κιλαουέα: Εντυπωσιακές εικόνες από την θεαματική έκρηξη λάβας - Βίντεο

10:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο με τη βουτιά θανάτου στον Πύργο Απόλλων: Η επίσκεψη του 44χρονου στο καφέ μια μέρα πριν και το μοιραίο τηλεφώνημα

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που έκανε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα: Ταλαιπωρία για 144 άτομα

10:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Με προσφορά* που τα σπάει και δώρο ένα μήνα Novasports επιστρέφει η δράση!

09:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Το ChatGPT στα σχολεία - Τι προβλέπει η πιλοτική εφαρμογή σε 20 Γυμνάσια και Λύκεια

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται δύο κύματα κακοκαιρίας - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι την 28η Οκτωβρίου

09:39LIFESTYLE

Μαυραγάνη για αποχώρηση Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Κανένας πολιτικός δεν θα επιβάλλει τι θα ρωτάμε»

09:37ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Για το «3 στα 3» η ΑΕΚ, εκτός έδρας ΠΑΟΚ και Άρης – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: «Μπλοκαρισμένα» τα ραντεβού στην Αττική μέχρι τον Απρίλιο του 2026 - Οι Αθηναίοι φτάνουν... στον Πόρο

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα έγινε «ντετέκτιβ» για να αποκαλύψει την κακοποίηση που βίωνε η κόρη της σε κέντρο υποστήριξης ΑμεΑ

09:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βόλτα στην Αθήνα: Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββατοκύριακου

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Η νέα τακτική Τραμπ αλλάζει τα δεδομένα στην Ουκρανία - Το «παιχνίδι» του Πούτιν, οι πύραυλοι Tomahawk και η απειλή κλιμάκωσης

08:37ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τσουνάμι» ο Παναθηναϊκός στην Τουρκία: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (18/10)

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Πάνω από 30 εκατ. η περιουσία του 68χρονου - «Φοβόταν τον ανιψιό του»

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τί είναι αυτό που ετοιμάζεται να αποχαιρετίσει η Volvo;

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Εγώ φεύγω» - Αποχώρησε on air από το πλατό του ΣΚΑΪ

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Μικρό και το Τυχαίο: Ο Δημόκριτος αποκαλύπτει τι πραγματικά συμβαίνει γύρω μας

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Τείχος κατά των drones «χτίζει» η Ευρώπη: Οι 10 χώρες που ήδη έγιναν «στόχοι» - Ειδικοί αναλύουν τον «νέο εχθρό»

08:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/10): Πού θα δείτε το ΑΕΛ - Ολυμπιακός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:28ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Εγώ φεύγω» - Αποχώρησε on air από το πλατό του ΣΚΑΪ

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Πάνω από 30 εκατ. η περιουσία του 68χρονου - «Φοβόταν τον ανιψιό του»

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Θρίλερ στο Κολωνάκι με την απανθρακωμένη χήρα υπουργού - Τα κοσμήματα και τα τσιγάρα - Η στιγμή που τη βρήκε ο γιος της

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης)

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πλήρης οδηγός για την προθεσμία και τα πρόστιμα – Ποια αυτοκίνητα δεν πληρώνουν ούτε ευρώ

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που έκανε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα: Ταλαιπωρία για 144 άτομα

10:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο με τη βουτιά θανάτου στον Πύργο Απόλλων: Η επίσκεψη του 44χρονου στο καφέ μια μέρα πριν και το μοιραίο τηλεφώνημα

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα έγινε «ντετέκτιβ» για να αποκαλύψει την κακοποίηση που βίωνε η κόρη της σε κέντρο υποστήριξης ΑμεΑ

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Η νέα τακτική Τραμπ αλλάζει τα δεδομένα στην Ουκρανία - Το «παιχνίδι» του Πούτιν, οι πύραυλοι Tomahawk και η απειλή κλιμάκωσης

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

09:39LIFESTYLE

Μαυραγάνη για αποχώρηση Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Κανένας πολιτικός δεν θα επιβάλλει τι θα ρωτάμε»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Οκτωβρίου:Σε ποιούς να πείτε Χρόνια Πολλά σήμερα

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον 24ο όροφο του πύργου Απόλλων

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Φως στο Τούνελ: Θρίλερ στο Κολωνάκι με τον θάνατο της χήρας υπουργού - Βρέθηκε απανθρακωμένη

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πώς και πότε θα γίνουν οι αιτήσεις - Τα εισοδηματικά κριτήρια

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Τα προφητικά λόγια του 68χρονου 1,5 μήνα πριν από το έγκλημα – «Ήθελε να μου κάνει κακό»

23:48ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Ο Πούτιν με μισεί, δεν μιλήσαμε για πλήγματα κατά ρωσικών στόχων

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται δύο κύματα κακοκαιρίας - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι την 28η Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ