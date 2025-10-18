«Ξύπνησε» ξανά το ηφαίστειο Κιλαουέα: Εντυπωσιακές εικόνες από την θεαματική έκρηξη λάβας - Βίντεο

Το ηφαίστειο Κιλαουέα στην Χαβάη «ξύπνησε» ξανά, σημειώνοντας το 35ο επεισόδιο έκρηξης λάβας από τον Δεκέμβριο του 2024.

Το βράδυ της Τετάρτης, έντονη λάμψη ήταν ορατή τόσο από τον βόρειο όσο και από τον νότιο αγωγό — ένδειξη ότι το μάγμα βρίσκεται πολύ κοντά στην επιφάνεια, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης (HVO).

Οι πίδακες από τον νότιο αγωγό του κρατήρα έφτασαν τα 400 μέτρα ύψος, ψηλότερα ακόμη και από το Empire State Building της Νέας Υόρκης.

Στα πρώτα στάδια της δραστηριότητας, υπήρχαν μόνο δύο αγωγοί, ένας βόρειος και ένας νότιος. Ο νότιος αγωγός καλυπτόταν κατά διαστήματα από λάβα και τέφρα που εκτοξευόταν από τον βόρειο, ωστόσο αυτή τη στιγμή παραμένει ανοιχτός.

Κατά το 30ο επεισόδιο, στις 6 Αυγούστου 2025, σχηματίστηκε νέα ρωγμή νοτιότερα του νότιου αγωγού, στο νότιο τοίχωμα του κρατήρα Halemaʻumaʻu. Στη διάρκεια του 31ου επεισοδίου, άνοιξε ένας νέος, ενδιάμεσος αγωγός στην περιοχή των φωτεινών ρωγμών που χωρίζουν τους δύο υπάρχοντες, ενώ η ίδια περιοχή παρουσίασε δραστηριότητα και στο 32ο επεισόδιο.

Ever watched a volcano eruption live? Kilauea bursts into life on Hawaii. https://t.co/vsZMR3BdPW — Epsilon ??????? (@Epsilon_Indi_c) October 18, 2025

Το πρωί της Πέμπτης, το ηφαίστειο παρουσίασε επτά διαδοχικά φαινόμενα υπερχείλισης και υποχώρησης της λάβας, μεταξύ 7:47 π.μ. και 1 μ.μ., φαινόμενα που αποτελούν προάγγελο νέου επεισοδίου. Οι υπερχειλίσεις παρήγαγαν σύντομες, διοχετευμένες ροές λάβας που κινήθηκαν πάνω στο δάπεδο του κρατήρα, πριν η λάβα αποσυρθεί ξανά στον νότιο αγωγό.

Το HVO εκτιμά ότι ανάλογες εκρήξεις λάβας θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες ή ημέρες, πιθανότατα με μεγαλύτερη συχνότητα ή διάρκεια. Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι το 35ο επεισόδιο εκρήξεων λάβας θα ξεκινήσει μεταξύ 17 και 22 Οκτωβρίου 2025, με πιθανότερες ημερομηνίες τις 18 έως 20 Οκτωβρίου. Ενδέχεται ωστόσο η δραστηριότητα να αρχίσει νωρίτερα, αν αυξηθούν τα ποσοστά διόγκωσης και τα προειδοποιητικά φαινόμενα.

? One of the world’s most active volcanoes, Hawaii’s Kilauea, has erupted again, authorities said ⤵️ pic.twitter.com/1phh4xAtQc — Anadolu English (@anadoluagency) October 17, 2025

