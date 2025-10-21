Ο Νίγηρας γράφει ιστορία: Η φτωχότερη χώρα της Αφρικής εξαφάνισε την «τύφλωση» των ποταμών

Ανάμεσα στις πολλές παραδοξότητες της εποχής του COVID-19 ήταν η ξαφνική «δαιμονοποίηση» από τα μεγάλα Μέσα Ενημέρωσης της ιβερμεκτίνης, μιας από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες φαρμακευτικές ουσίες στον κόσμο. Σήμερα, η ίδια ουσία μόλις βοήθησε τον Νίγηρα να γίνει η πρώτη χώρα της Αφρικής που εξάλειψε μια εξουθενωτική παρασιτική ασθένεια.

Ο λόγος για την ογκοκερκίαση, κοινώς γνωστή ως «τύφλωση των ποταμών». Η ασθένεια μεταδίδεται μέσω του νηματώδους παρασίτου «Onchocerca volvulus» που φέρουν οι μαύρες μύγες οι οποίες αναπαράγονται κοντά σε ποτάμια με γρήγορη ροή. Στις πιο βαριές της μορφές, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές δερματικές παραμορφώσεις, μόνιμη τύφλωση, ακόμη και επιληψία.

Η ασθένεια ενδημεί σε 26 αφρικανικές χώρες, καθώς και σε περιοχές της Βραζιλίας, της Βενεζουέλας και της Υεμένης. Η μετάδοσή της μειώθηκε δραματικά στην αμερικανική ήπειρο μετά την έναρξη των προγραμμάτων ευρείας κλίμακας διανομής της ιβερμεκτίνης, τα οποία ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1980. Αυτά τα προγράμματα, γνωστά ως Πρόγραμμα Δωρεάς Mectizan (MDP), διαχειρίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Τέσσερις δεκαετίες επιτυχίας

Αυτή η εκτεταμένη θεραπεία με ιβερμεκτίνη συνεχίστηκε μέχρι σήμερα. Έτσι, φέτος, στην Παγκόσμια Ημέρα Παραμελημένων Τροπικών Ασθενειών (30 Ιανουαρίου), ο Νίγηρας έλαβε την επίσημη αναγνώριση ως η πρώτη αφρικανική χώρα που εξάλειψε την ογκοκερκίαση. Η επιτυχία αυτή οφείλεται σε τέσσερις δεκαετίες συστηματικής χορήγησης του φαρμάκου, μια δραστηριότητα που οδήγησε ταυτόχρονα και στην εξάλειψη της λεμφικής φιλαρίασης, γνωστής και ως «νόσος του ελέφαντα».

Ο Νίγηρας, αν και συγκαταλέγεται στις φτωχότερες χώρες του κόσμου, κατάφερε, με απλές στρατηγικές και ένα αποτελεσματικό φάρμακο, να επαναλάβει την επιτυχία που σημειώθηκε σε πολύ πιο εύπορες χώρες, όπως η Κολομβία και το Μεξικό.

Παρόλο που σε πολλά σημεία του είναι ξηρός, ο ποταμός Νίγηρας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ποτάμια συστήματα της Αφρικής και είναι εστία τροπικών ασθενειών. Η επίσημη έκθεση του ΠΟΥ επαινεί την ισχυρή εθνική ηγεσία της χώρας στον έλεγχο των ασθενειών και τις διασυνοριακές συνεργασίες που βοήθησαν στην εξάλειψη των δύο αυτών νοσημάτων.

Το δέλτα του ποταμού Νίγηρα στην πολιτεία Bayelsa της Νιγηρίας Αρχείου - AP

Παγκόσμιο πρότυπο συνεργασίας

Η επιτυχία αυτή έρχεται να προστεθεί σε άλλες νίκες, όπως η εξάλειψη του θανατηφόρου τροπικού παρασίτου στην Κένυα και η είσοδος της Σενεγάλης στη φάση παρακολούθησης και στοχευμένης αντίδρασης, ακολουθώντας τα βήματα του Νίγηρα.

«Αυτό το επίτευγμα υπογραμμίζει τη δύναμη των ισχυρών συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και τον αντίκτυπο των συντονισμένων προσπαθειών μεταξύ κοινοτήτων, κυβερνήσεων και φορέων», αναφέρεται σε σχετική έκθεση που δημοσιεύτηκε στο «Weekly Epidemiological Record». Το Πρόγραμμα MDP, το μακροβιότερο πρόγραμμα δωρεάς φαρμάκων μεγάλης κλίμακας στην ιστορία, υπήρξε κεντρικός άξονας αυτής της επιτυχίας, αποτελώντας ένα πρότυπο για άλλες παγκόσμιες πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης