Αεροπορική τραγωδία για τον υποψήφιο κυβερνήτη του Ιλινόις - Σκοτώθηκαν 4 μέλη της οικογένειά του
Στο ελικόπτερο που συνετριβη επέβαιναν τα 4 από τα πέντε μέλη της οικογένειας του γιου του
Τέσσερα μέλη της οικογένειας του Ρεπουμπλικάνου Ντάρεν Μπέιλι, ο οποίος διεκδικεί εκ νέου το χρίσμα υποψήφιου κυβερνήτη του Ιλινόις από το κόμμα του, στις εκλογές του επόμενου έτους, σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα όπως ανακοινώθηκε σήμερα Πέμπτη.
Το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν, ο γιος του Ζάκαρι, η σύζυγός του Κέλσι και τα δύο μικρά παιδιά τους, η 12χρονη Βάντα Ρόουζ και ο 7χρονος Σάμιουελ, συνετρίβη την Τετάρτη, στην ανατολική Μοντάνα. Το τρίτο παιδί του ζευγαριού δεν επέβαινε στο ελικόπτερο.
«Ο Ντάρεν και η Σίντι είναι συντετριμμένοι από αυτή την αδιανόητη απώλεια. Βρίσκουν παρηγοριά στην πίστη τους, στην οικογένειά τους και στις προσευχές τόσων πολλών που τους αγαπούν και τους φροντίζουν», ανέφερε η δήλωση που εκδόθηκε από το προεκλογικό γραφείο του.
Ο Μπέιλι, ανακοίνωσε φέτος ότι επιδιώκει την υποψηφιότητα Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για κυβερνήτη το 2026. Έχασε από τον Κυβερνήτη Τζ. Μπ. Πρίτζκερ το 2022, αφού υπηρέτησε μία, διετή θητεία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία του Ιλινόις.
Στις περσινές προκριματικές εκλογές για μια περιφέρεια που καλύπτει μεγάλο μέρος του φτωχότερου ενός τρίτου του Ιλινόις, αντιμετώπισε ανεπιτυχώς τον εν ενεργεία Ρεπουμπλικάνο βουλευτή των ΗΠΑ, Μάικ Μποστ, ο οποίος διεκδικούσε πέντε θητείες .