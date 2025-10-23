Ο Τραμπ έδωσε χάρη στον ισχυρό άνδρα των κρυπτονομισμάτων, Τσανγκπένγκ Ζάο

Ο Ζάο  δήλωσε ένοχος το 2023 για την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Ο Τραμπ έδωσε χάρη στον ισχυρό άνδρα των κρυπτονομισμάτων, Τσανγκπένγκ Ζάο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Binance Changpeng Zhao. Η Binance είναι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο και φιλοξενεί συναλλαγές αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε μέρα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη στον ιδρυτή της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, ιδρυτή του μεγαλύτερου ανταλλακτήριου κρυπτονομισμάτων, κάνοντας δεκτό το αίτημά του, και ανοίγοντας τον δρόμο να επιστρέψει ο μεγιστάνας των κρυπτονομισμάτων στην επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2017.

Ο Ζάο ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, φυλακίστηκε επειδή απέτυχε να σταματήσει εγκληματίες από το να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να μεταφέρουν χρήματα που συνδέονται με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, εμπορία ναρκωτικών και τρομοκρατία.

Αναγάστηκε σε παραίτηση από επικεφαλής της Binance όταν η εταιρεία συμφώνησε σε έναν διακανονισμό ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να τερματίσει την πολυετή έρευνα για παράνομη συμπεριφορά στο μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Στην ανακοίνωση, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, ανέφερε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν άσκησε δίωξη κατά του Ζάο από «επιθυμία να τιμωρήσει τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων». Είπε ότι «δεν υπήρχαν ισχυρισμοί για απάτη ή αναγνωρίσιμα θύματα», αν και ο Ζάο είχε δηλώσει ένοχος τον Νοέμβριο για μία κατηγορία μη τήρησης προγράμματος κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Ο Ζάο έχει στενούς δεσμούς με την World Liberty Financial, μια επιχείρηση κρυπτονομισμάτων που ξεκίνησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος και οι γιοι του, Έρικ και Ντόναλντ Τζούνιορ, τον Σεπτέμβριο.

Η πιο πρόσφατη έκθεση οικονομικών στοιχείων του Τραμπ αποκαλύπτει ότι κέρδισε περισσότερα από 57 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι από την World Liberty Financial, η οποία λάνσαρε το USD1, ένα σταθερό κρυπτονόμισμα με αναλογία 1 προς 1 προς το δολάριο ΗΠΑ.

Η World Liberty Financial ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα ότι ένα επενδυτικό fund στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα χρησιμοποιούσε μερίδιο αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Binance.

Έχει ήδη εκτίσει την ποινή του στη φυλακή, αφού καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες φυλάκιση.

Ο Τραμπ έδωσε χάρη στον ισχυρό άνδρα των κρυπτονομισμάτων, Τσανγκπένγκ Ζάο

