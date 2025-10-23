Λευκός Οίκος: Συνάντηση Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ στις 30 Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα

FIEL - Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 26ης Αυγούστου 2019, μια οθόνη υπολογιστή δείχνει εικόνες του Κινέζου προέδρου Xi Jinping, δεξιά, και του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθεί με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου την Πέμπτη.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ θα αναχωρήσει για τη Μαλαισία αργά το βράδυ της Παρασκευής και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στη Νότια Κορέα, όπου έχει προγραμματιστεί η συνάντηση με τον Σι την επόμενη Πέμπτη.

Η τελευταία γνωστή συνάντηση των δύο ηγετών είχε πραγματοποιηθεί στη σύνοδο κορυφής της G20 στην Οσάκα της Ιαπωνίας, στις 29 Ιουνίου 2019. Τότε, οι συνομιλίες τους είχαν επικεντρωθεί στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας και στις εντάσεις γύρω από την τεχνολογία και τα δασμολογικά μέτρα.

Διαβάστε επίσης