Ερντογάν: Η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει μια συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Δηλώσεις σε δημοσιογράφος έκανε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του από περιοδεία στις χώρες του Περσικού Κόλπου όπου διαμήνυσε την ετοιμότητα της χώρας του να φιλοξενήσει ανά πάσα στιγμή μια σύνοδο κορυφής ανάμεσα στη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της αναζήτησης ειρηνικής λύσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τούρκος πρόεδρος, υπογράμμισε πως «η σημασία της Τουρκίας και της Κωνσταντινούπολης στο όραμα της ειρηνικής διευθέτησης [της σύγκρουσης στην Ουκρανία] έχει γίνει για ακόμη μία φορά ξεκάθαρη», εξηγώντας στη συνέχεια: «Είμαστε έτοιμοι να οργανώσουμε διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία οποιαδήποτε στιγμή. Είναι κρίμα που η συνάντηση στη Βουδαπέστη δεν πραγματοποιήθηκε. Πιστεύουμε ότι κάθε διάλογος μπορεί να συμβάλει στον τερματισμό αυτού του πολέμου. Από την πρώτη στιγμή έχουμε υποστηρίξει αυτή την προοπτική, εργαστήκαμε προς αυτήν την κατεύθυνση και επιδιώξαμε μια δίκαιη ειρήνη».

Ο Ερντογάν πρόσθεσε στη συνέχεια πως η Άγκυρα «διατηρεί καλές σχέσεις και με τις δύο πλευρές» τονίζοντας παράλληλα: «Είμαστε μια χώρα που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο της Μόσχας όσο και της Ουάσιγκτον. Αυτό μας δίνει πλεονέκτημα στον δρόμο προς την ειρήνη και είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε αυτή τη θέση προς όφελος της ανθρωπότητας».

Ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα συνεργαστεί με τις χώρες του Περσικού Κόλπου για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, η οποία έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές. «Η ανοικοδόμηση της Γάζας δεν είναι εύκολο έργο. Μαζί με άλλες χώρες, κυρίως από τον Περσικό Κόλπο, ελπίζουμε να κάνουμε αυτό το βήμα», είπε απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους.

«Οι ισραηλινές επιθέσεις κατέστρεψαν δυστυχώς τις υποδομές της Γάζας. Τώρα χρειάζεται σοβαρή δουλειά. Θα χρησιμοποιηθούν πρώτα τα κατασκευαστικά μηχανήματα και στη συνέχεια θα ληφθούν μέτρα για την αποκατάσταση των βασικών υποδομών. Η Γάζα υπέστη θηριωδίες που αποτελούν ντροπή για ολόκληρη την ανθρωπότητα εδώ και πολλά χρόνια. Οφείλουμε να συνεργαστούμε για να εξασφαλίσουμε ένα αξιοπρεπές και ευημερούν μέλλον για τους αδελφούς και τις αδελφές μας στη Γάζα. Η Τουρκία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει αυτόν τον στόχο, αξιοποιώντας όλες της τις δυνατότητες», δήλωσε καταλήγοντας ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV.