Πεσκόφ: Ο Πούτιν υποσχέθηκε «εκπληκτική απάντηση» σε ενδεχόμενες επιθέσεις βαθιά στη Ρωσία

Ο γραμματέας Τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν υποσχέθηκε μια «εκπληκτική απάντηση» όχι ,μόνο σε πιθανές παραδόσεις πυραύλων Tomahawk, αλλά σε οποιαδήποτε απόπειρα επιθέσεων βαθιά στη χώρα. Χαρακτήρισε τη δήλωση του Ρώσου προέδρου «εύγλωττη».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε επίσης τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία ως μια παρατεταμένη παύση που προκλήθηκε από την απροθυμία του «καθεστώτος του Κιέβου» να εντείνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Τι είπε για τη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ εξακολουθούν να εξετάζουν μια συνάντηση στο μέλλον και διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι η σύνοδος κορυφής της Βουδαπέστης είχε ακυρωθεί: «Είναι δύσκολο να διακοπεί κάτι για το οποίο δεν υπήρχαν συγκεκριμένες συμφωνίες».

«Ούτε ο Τραμπ ούτε ο Πούτιν θέλουν να συναντηθούν απλώς και μόνο για να συναντηθούν. Για να είναι παραγωγική η συνάντησή τους, πρέπει να γίνει δουλειά στο επίπεδο που ορίζεται από τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ναι, ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ότι έχει σταματήσει να εξετάζει προς το παρόν το ενδεχόμενο διεξαγωγής συνόδου κορυφής. Ωστόσο, τις τελευταίες δύο ημέρες, έχει επαναλάβει αρκετές φορές ότι δεν αποκλείει τη διεξαγωγή μιας τέτοιας συνόδου κορυφής στο μέλλον. Ο Πρόεδρος Πούτιν συμμερίζεται αυτή την άποψη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει στις νέες δυτικές κυρώσεις σύμφωνα με τα εθνικά της συμφέροντα.

