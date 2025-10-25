Βολιβία: Επιτρέπει τις εισαγωγές καυσίμων από ιδιώτες -

Ελλείψει συναλλάγματος, ο εφοδιασμός έγινε ολοένα πιο ακανόνιστος.

Μια ουρά σχηματίζεται σε ένα βενζινάδικο κατά τη διάρκεια έλλειψης καυσίμων στο Ελ Άλτο της Βολιβίας, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025. 

Ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει - με χρονικό περιορισμό τριών μηνών - τις εισαγωγές καυσίμων από ιδιώτες, ενέκρινε το κοινοβούλιο της Βολιβίας, χθες Παρασκευή. Σκοπός το να αντιμετωπιστεί η οξεία έλλειψη που προκαλεί ατελείωτες ουρές αναμονής σε πρατήρια της χώρας των Άνδεων.

Οι αγορές γίνονταν ως χθες κατά τρόπο κεντροποιημένο, από τη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου YPFB, που προμηθευόταν καύσιμα στις τιμές των διεθνών αγορών και τα διένειμε, επιδοτούμενα, στην εσωτερική αγορά.

Η κυβέρνηση του προέδρου Λουίς Άρσε, που θα εγκαταλείψει την εξουσία την 8η Νοεμβρίου, είδε τα αποθέματα της χώρας σε δολάρια σχεδόν να εξαντλούνται εξαιτίας της διατήρησης της πολιτικής επιδότησης των καυσίμων σε ισχύ.

Ελλείψει συναλλάγματος, ο εφοδιασμός έγινε ολοένα πιο ακανόνιστος.

Σκοπός του νέου νόμου «είναι να εφαρμοστούν μέτρα κατ’ εξαίρεση τα οποία θα επιτρέπουν, για τρεις μήνες, την εισαγωγή και τη διανομή πετρελαίου ντίζελ, βενζίνης και υγραερίου πετρελαίου (GPL) από ιδιωτικούς φορείς», εξηγείται σε ανακοίνωση της Βουλής, ώστε να είναι εγγυημένος «ο εθνικός εφοδιασμός» σε αυτή την «κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Το σχέδιο νόμου προτάθηκε από οργανώσεις πολιτών και του κλάδου των καυσίμων, στο πλαίσιο μηχανισμού που επιτρέπει πρωτοβουλίες πολιτών.

Εταιρείες και ιδιώτες θα μπορούν να εισάγουν καύσιμα αφορολόγητα υπό επίβλεψη του κράτους. Η διανομή τους θα γίνεται στις τιμές της αγοράς όσο το δημόσιο δεν είναι σε θέση να καλύψει το 100% της ζήτησης.

Η Βολιβία είναι αντιμέτωπη με σοβαρή οικονομική κρίση, που αποδίδεται κυρίως στην πολιτική των επιδοτήσεων των τιμών. Ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 23% τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση· η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας ως τουλάχιστον το 2027.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος, ο κεντροδεξιός γερουσιαστής Ροδρίγο Πας, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πως πρόθεσή του είναι να μειώσει κατά το μισό και πλέον τις επιδοτήσεις των τιμών των καυσίμων, που κόστισαν 2,17 δισεκ. ευρώ στο δημόσιο κατά τον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό του 2025. Δεσμεύτηκε πάντως να διατηρήσει χαμηλά τις τιμές των καυσίμων για τις εταιρείες δημόσιων συγκοινωνιών.

