Σεούλ: Μεθυσμένος Ρώσος επιτέθηκε με μπαλτά σε περαστικούς και αστυνομικούς

Στιγμές τρόμου έζησαν περαστικοί στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, όταν ένας 34χρονος Ρώσος, σε κατάσταση μέθης, κραδαίνοντας μπαλτά απειλούσε περαστικούς στην περιοχή Μουνγκ Ντονγκ της Σεούλ.

Σύμφωνα με τις αναφορές της αστυνομίας, ο άνδρας προκάλεσε εκτεταμένες φθορές σπάζοντας βιτρίνες καταστημάτων και φωνάζοντας ασυναρτησίες, ενώ επιχείρησε να επιτεθεί τόσο σε πολίτες όσο και σε αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.​

Οι πρώτες προσπάθειες ακινητοποίησής του με taser απέτυχαν, όπως και οι επόμενες με άσφαιρα πυρά, αναγκάζοντας τις αρχές να προβούν σε χρήση πραγματικών σφαιρών προκειμένου να τον σταματήσουν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, κανείς από τους αστυνομικούς ή τους περαστικούς δεν τραυματίστηκε, αν και προκλήθηκαν ζημιές σε αρκετά καταστήματα.​

Βίντεο του επεισοδίου κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας τον άνδρα να περιφέρεται σε έξαλλη κατάσταση με τον μπαλτά στο χέρι, ενώ κάτοικοι και καταστηματάρχες απομακρύνονται έντρομοι, πριν η αστυνομία επέμβει δυναμικά και τον ακινητοποιήσει.

Ο 34χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παρεμπόδιση του έργου της αστυνομίας και εκφοβισμό. Ήδη οι νοτιοκορεατικές αρχές διερευνούν τα ακριβή κίνητρά του, όπως και την ψυχολογική του κατάσταση τη στιγμή του περιστατικού.​