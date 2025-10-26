Αποφασισμένος να λήξει τον πόλεμο της Ουκρανίας ο Τραμπ - Χείρα φιλίας στον Σι Τζινπίνγκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναζητά τη στήριξη της Κίνας για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, λίγες ημέρες πριν από τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα. Σε δηλώσεις του κατά την πτήση με το «Air Force One», ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε την επιθυμία του να συνεργαστεί με την Κίνα ώστε να βοηθήσει στη διαχείριση της κρίσης με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι ο Σι Τζινπίνγκ επιθυμεί επίσης το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ σημείωσε πως διατηρεί «πολύ καλή» σχέση με τον Κινέζο πρόεδρο. Αντίθετα, όσον αφορά τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, εξέφρασε για ακόμη μια φορά την απογοήτευσή του, λέγοντας πως παρά τις καλές τους σχέσεις, οι συνομιλίες δεν έχουν φέρει αποτελέσματα. «Δεν πρόκειται να ξοδέψω άλλο χρόνο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσφατα, ο Τραμπ είχε αναφέρει πως οι συζητήσεις με τον Πούτιν είναι καλές αλλά δεν οδηγούν πουθενά, γεγονός που τον οδήγησε να στραφεί στον Σι Τζινπίνγκ, τον οποίο θεωρεί ότι έχει σημαντική επιρροή στον Ρώσο ηγέτη.

Η Κίνα έχει αποφύγει μέχρι σήμερα να καταδικάσει ανοιχτά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ έχει δεχθεί επικρίσεις από τις ΗΠΑ για την αγορά ρωσικού πετρελαίου και την παροχή υλικών διπλής χρήσης στη Ρωσία, σύμφωνα με το BBC. Αυτή η στάση καθιστά την Κίνα έναν κρίσιμο παράγοντα για την επίλυση της σύγκρουσης.

Παρά τις πληροφορίες περί αναβολής της συνάντησης μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, ο ειδικός απεσταλμένος της Ρωσίας Κιρίλ Ντμίτριεφ επιβεβαίωσε ότι τοραντεβού δεν έχει ακυρωθεί. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επιφυλακτικός, δηλώνοντας πως δεν σκοπεύει να ξοδέψει χρόνο σε νέες διαπραγματεύσεις χωρίς απτά αποτελέσματα.

Η επικείμενη συνάντηση Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να εστιάσει κυρίως στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θέσει τελεσίγραφο για επιβολή αυστηρών δασμών στην Κίνα εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την1η Νοεμβρίου, προσθέτοντας μια σημαντική διάσταση στις συνομιλίες τους.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικόρόλο στην προοπτική ειρήνευσης στην Ουκρανία. Η επόμενη εβδομάδα θα δείξει κατά πόσο αυτή η διπλωματική στροφή θα αποδώσει καρπούς.

