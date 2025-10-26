«Η υπουργός ΑΙ της Αλβανίας είναι έγκυος σε 83 παιδιά»: Η παράξενη ανακοίνωση του Ράμα

Μία αναπάντεχη - αν μη τι άλλο - «εγκυμοσύνη» ανακοίνωσε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα και αφορά στην πρώτη AI υπουργό του.

Η Ντιέλλα, όπως ονομάζεται, είναι «έγκυος» και αναμένεται να «γεννήσει» 83 «παιδιά» με Τεχνητή Νοημοσύνη, ένα για κάθε μέλος του κοινοβουλίου του Σοσιαλιστικού Κόμματος, όπως ανακοίνωσε ο Ράμα μιλώνντας στον Παγκόσμιο Διάλογο (BGD) στο Βερολίνο της Γερμανίας.

«Πήραμε ένα μεγάλο ρίσκο σήμερα με την Ντιέλα εδώ και τα πήγαμε πολύ καλά. Έτσι, για πρώτη φορά, η Ντιέλα είναι έγκυος σε 83 παιδιά», είπε ο Αλβανός πρωθυπουργός, εξηγώντας πως τα «παιδιά», ή οι βοηθοί, θα καταγράφουν όλες τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και θα ενημερώνουν τους βουλευτές για τυχόν συζητήσεις ή εκδηλώσεις στις οποίες δεν μπόρεσαν να παραστούν.

«Ο καθένας... θα χρησιμεύει ως βοηθός για όσους θα συμμετέχουν σε κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις και θα τηρεί αρχείο για όλα όσα συμβαίνουν και θα προτείνει μέλη του κοινοβουλίου. Αυτά τα παιδιά θα γνωρίζουν τη μητέρα τους», είπε.

Προέβλεπε ότι το σύστημα θα ήταν πλήρως λειτουργικό μέχρι τα τέλη του 2026.

Η «υπουργός» Ντιέλλα

Τον Σεπτέμβριο, η Αλβανία διόρισε επίσημα έναν υπουργό που τροφοδοτείται από τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων της χώρας λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και χωρίς διαφθορά.

Αρχικά, τον Ιανουάριο, η υπουργός της Αλβανικής Τεχνητής Νοημοσύνης παρουσίασε τη θέση της ως εικονική βοηθός στην πύλη e-Albania και βοηθάει πολίτες και επιχειρήσεις στην απόκτηση κρατικών εγγράφων. Η υπουργός της Αλβανικής Τεχνητής Νοημοσύνης απεικονίζεται ως γυναίκα ντυμένη με παραδοσιακή αλβανική φορεσιά.

Παρουσιάζοντάς την στο κοινό, ο Ράμα περιέγραψε την Ντιέλα ως «το πρώτο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που δεν υπάρχει φυσικά αλλά δημιουργείται εικονικά μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Σύμφωνα με τον Ράμα, η Ντιέλα θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην απομάκρυνση της λήψης αποφάσεων σχετικά με τους διαγωνισμούς από τα κυβερνητικά υπουργεία και στη μεταφορά αυτής της ευθύνης σε ένα άφθαρτο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ντιέλα όχι μόνο θα αξιολογεί προσφορές, αλλά θα έχει και την εξουσία να «προσλαμβάνει ταλέντα εδώ από όλο τον κόσμο», βοηθώντας στην άρση «του φόβου των προκαταλήψεων και της ακαμψίας της διοίκησης».

Ο Ράμα τόνισε ότι ο απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση πλήρους διαφάνειας στις διαδικασίες υποβολής προσφορών και η μείωση της διαφθοράς σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα της κυβέρνησης.