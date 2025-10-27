Ουκρανία: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα κοντά στην πόλη Σούμι

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 13 τραυματίστηκαν όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε την Κυριακή ένα λεωφορείο κοντά στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Χριχόροφ.

Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα 8χρονο αγοράκι και ένα 15χρονο κορίτσι. Δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Επίθεση στην Κριμαία

Στο μεταξύ, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με drones στην κατεχόμενη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, όπως ανακοίνωσε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας. Τρεις εγκαταστάσεις ραντάρ και ένα αποβατικό σκάφος καταστράφηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φέρεται να καταγράφει τη στιγμή που τα ουκρανικά drones προσεγγίζουν τους στόχους τους.

Στη Ρωσία, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τουλάχιστον έξι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.