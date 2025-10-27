Λιθουανία: «Υβριδική απειλή» τα μπαλόνια από τη Λευκορωσία - «Θα τα καταρρίπτουμε»

Μετεωρολογικά μπαλόνια από τη Λευκορωσία έχουν προκαλέσει προβλήματα σε αεροδρόμια της Λιθουανίας τις τελευταίες ημέρες.

Έπειτα από αρκετές ημέρες παρεισφύσεων στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας από μπαλόνια που εισήλθαν από τη γειτονική Λευκορωσία, αναγκάζοντας αεροδρόμια να κλείσουν επανειλημμένως, το Βίλνιους ανακοίνωσε τη Δευτέρα (27/10) ότι οι ένοπλες δυνάμεις πλέον θα τα καταρρίπτουν.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας χαρακτήρισε τις παρεισφρύσεις ως «υβριδική απειλή» και έκλεισε τα σύνορα με τη Λευκορωσία για όλους, εκτός από διπλωμάτες και ευρωπαίους πολίτες που εξέρχονται από αυτήν.

Ταυτόχρονα, η Ίνγκα Ρουγκινιενέ ανέφερε ότι η κυβέρνησή της δεν αποκλείει να ενεργοποιήσει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο συγκαλεί τη Βορειοατλαντική Συμμαχία σε επίσημες διαβουλεύσεις για μία απειλή.

*Με πληροφορίες από Reuters

