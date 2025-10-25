Λιθουανία: Κλειστό το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας - «Εισβολή» μπαλονιών από Λευκορωσία

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία έκλεισε το Σάββατο (25/10) λόγω της εισόδου μετεωρολογικών μπαλονιών στον εναέριο χώρο του από τη γειτονική Λευκορωσία, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Βαλτικής χώρας, η τέταρτη τέτοια διακοπή λειτουργίας αυτό το μήνα.

Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο αναστάλθηκε μέχρι τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, σύμφωνα με το NCMC.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη ημέρα όπου αεροδρόμια της Λιθουανίας αναγκάστηκαν να κλείσουν. Την Παρασκευή (24/10) τα αεροδρόμια του Βίλνιους και του Κάουνας έκλεισαν εξαιτίας των μπαλονιών που εισήλθαν στη χώρα από τη Λευκορωσία.

Η ευρωπαϊκή αεροπορία έχει βυθιστεί επανειλημμένα στο χάος τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της εμφάνισης drones και άλλων αεροπορικών εισβολών, μεταξύ άλλων στα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης, του Μονάχου και της Βαλτικής περιοχής.

Η Λιθουανία έχει δηλώσει ότι τα αερόστατα αποστέλλονται από λαθρέμπορους που μεταφέρουν λαθραία τσιγάρα, αλλά κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, για το ότι δεν σταματά αυτή την πρακτική.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινένε δήλωσε την Παρασκευή ότι η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας της χώρας θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα για να αξιολογήσει την κατάσταση.

*Με πληροφορίες από Reuters

