Σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Καραϊβική
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 170 χιλιόμετρα βορειανατολικά της Γουαδελούπης
Ισχυρός σεισμός 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Καραϊβική την Δευτέρα (27/10), σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).
Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται περίπου 170 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Beauséjour στη Γουαδελούπη, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τη USGS. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 8:38 το πρωί της Δευτέρας (14:38 ώρα Ελλάδος).
Το σύστημα προειδοποίησης τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι δεν υπάρχει προειδοποίηση, συμβουλή, παρακολούθηση ή απειλή για τσουνάμι μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση.
