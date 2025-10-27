Σκωτία: Ρουμανική συμμορία που βίαζε γυναίκες καταδικάστηκε σε φυλάκιση

Οι Marian Cumpanasoiu, Alexandra Bugonea, Remus Stan (πάνω σειρά) Cataline Dobre και Cristian Urlateanu (κάτω σειρά).

Μια ρουμανική συμμορία καταδικάστηκε τη Δευτέρα (27/10) σε φυλάκιση για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση 10 γυναικών σε διαμερίσματα στο Νταντί της Σκωτίας.

Οι τέσσερις άνδρες και η μία γυναίκα έδωσαν ναρκωτικά στα θύματά τους, ηλικίας μεταξύ 16 και 30 ετών, σε διάφορα ακίνητα μεταξύ 2021 και 2022, αναφέρει το BBC.

Ο αρχηγός της συμμορίας, Marian Cumpanasoiu, 38 ετών, μαζί με τους Remus Stan, 35 ετών, Cristian Urlateanu, 41 ετών, Catalin Dobre, 45 ετών, και Alexandra Bugonea, 35 ετών, είχαν προηγουμένως καταδικαστεί για 30 κατηγορίες στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γλασκόβης.

Ο Cumpanasoiu καταδικάστηκε σε 24 χρόνια, ο Urlateanu σε 20 χρόνια, ο Stan σε 12 χρόνια, ο Dobre σε 10 χρόνια και η Bugonea σε οκτώ χρόνια.

Πιθανή απέλαση μετά την έκτιση της ποινής

Ο δικαστής Λόρδος Σκοτ είπε στη συμμορία ότι επιδείνωσαν την ευάλωτη θέση των νεαρών γυναικών.

Πρόσθεσε: «Συγχαίρω τις γυναίκες που ανέκτησαν τον έλεγχο της ζωής τους στο βαθμό που μπόρεσαν να το κάνουν».

Ο δικαστής σημείωσε ότι το θέμα θα εξεταστεί από το υπουργείο Εσωτερικών, αλλά είναι πιθανό η συμμορία να απελαθεί μετά την έκτιση της ποινής της.

Τρία μέλη της συμμορίας - οι Urlateanu, Dobre και Bugonea - εγκατέλειψαν τη χώρα, αλλά εντοπίστηκαν και εκδόθηκαν στη Σκωτία από το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία για να δικαστούν τον περασμένο Δεκέμβριο.

Δώρα και ναρκωτικά

Οι ένορκοι στην έξι εβδομάδων δίκη άκουσαν συγκλονιστικές μαρτυρίες για το πώς η συμμορία εκμεταλλευόταν τις γυναίκες, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν ήδη προσωπικά προβλήματα.

Ο Cumpanasoiu κρίθηκε ένοχος για 10 κατηγορίες βιασμού, ενώ ο Urlateanu καταδικάστηκε για έξι βιασμούς.

Ο Compansiou καταδικάστηκε επίσης για μια κατηγορία βάσει του νόμου περί εμπορίας ανθρώπων, για την εξαναγκαστική εκμετάλλευση μιας γυναίκας σε πορνεία, και για δύο κατηγορίες για διατήρηση οίκου ανοχής.

Ο Stan κρίθηκε ένοχος για τέσσερις βιασμούς και ο Dobre κρίθηκε ένοχος για δύο βιασμούς.

Η Alexandra Bugonea καταδικάστηκε για έναν βιασμό και για παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα με άλλη γυναίκα.

Η αστυνομία της Σκωτίας αποκάλυψε τις δραστηριότητες της συμμορίας κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που εστίαζε στην εμπορία γυναικών από την Ανατολική Ευρώπη προς το Νταντί, με σκοπό την εκμετάλλευσή τους ως ιερόδουλες.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι ευάλωτες γυναίκες της περιοχής επίσης δελεάζονταν με δώρα και ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένου του κρακ.

Ορισμένα μέλη της συμμορίας εργάζονταν σε νόμιμες θέσεις εργασίας ως οδηγοί διανομής φαγητού, ενώ ταυτόχρονα δελέαζαν μια σειρά νεαρών γυναικών από την περιοχή.

Οι γυναίκες εξαναγκάζονταν να έχουν σεξουαλικές σχέσεις με τη συμμορία και ενθαρρύνονταν να προσλαμβάνουν φίλες τους να έρχονται στα ακίνητα με την υπόσχεση να τους προσφέρουν ναρκωτικά.

Τα θύματα «ταΐζονταν» με ουίσκι και κρακ, ενώ τα ανάγκαζαν να συμμετέχουν σε «σεξουαλικά παιχνίδια».

«Αδίστακτος»

Η συμμορία ηγούνταν από τον Cumpanasoiu, ο οποίος περιγράφεται ως «πονηρός σωματέμπορος» που συμπεριφερόταν με «αρπακτική φύση» προς τις γυναίκες.

Μετά την καταδίκη, η Εισαγγελία δημοσίευσε βίντεο από κινητό τηλέφωνο με τον Cumpanasoiu στο αυτοκίνητό του να τραγουδάει το τραγούδι P.I.M.P. του 50 Cent.

Ένα από τα θύματα εξαναγκάστηκε να ασχοληθεί με την πορνεία, αφού ο Cumpanasoiu και ο Stan δημιούργησαν ένα προφίλ της σε έναν ιστότοπο και την οδήγησαν να συναντήσει άνδρες για να κάνει σεξ μαζί τους.

Λέγεται ότι σε αυτό το θύμα πούλησαν το «ουτοπικό όνειρο» ότι θα μπορούσε να βγάλει «πολλά χρήματα» πουλώντας το σώμα της.

Ωστόσο, λέγεται ότι ο Cumpanasoiu θύμωσε σε κάποιο στάδιο επειδή δεν κέρδιζε αρκετά. Στο κινητό του βρέθηκε ένα βίντεο που έδειχνε το θύμα να σκαρφαλώνει σε ένα δέντρο.

Ο Cumpanasoiu φέρεται να την απείλησε λέγοντας: «Επειδή δεν βγάζεις λεφτά, θα μείνεις όλη μέρα στο δέντρο».

Αυτός και ο Stan βίασαν επίσης τη γυναίκα.

Ο Cumpanasoiu περιγράφηκε από ένα θύμα ως «απόλυτα αδίστακτος» και ένα άλλο θύμα δήλωσε ότι ένιωσε «αηδιασμένο» από αυτόν.

Ο Cumpanasoiu ισχυρίστηκε ότι έδωσε σε μια άλλη νεαρή γυναίκα κρακ μόνο για να είναι «ευγενικός».

Η Alexandra Bugonea, που ήταν ιερόδουλη στο Νταντί, παραδέχτηκε ότι διοργάνωνε «πάρτι σεξ» στο διαμέρισμά της και τα περιέγραψε ως «διασκεδαστικά».

Ωστόσο, ένα από τα θύματα περιέγραψε ότι είδε την Bugonea ημίγυμνη να συνεργάζεται με τον τότε φίλο της Cristian Urlateanu για να βιάσουν κάποια κοπέλα.

Όταν ρωτήθηκε για το αν κακοποίησε σεξουαλικά οποιοδήποτε από τα θύματα, η Bugonea είπε: «Είμαι γυναίκα – γιατί να έχω σχέδιο να τη βιάσω;»

Αρνήθηκε επίσης ότι οι γυναίκες την επισκέπτονταν μόνο λόγω των προβλημάτων τους με τα ναρκωτικά, ισχυριζόμενη ότι πίστευε ότι ήταν «φίλες».

Υπήρχε επίσης μαρτυρία για το πώς ο Urlateanu, ο Stan και ο Dobre βίασαν μια άλλη γυναίκα.

*Με πληροφορίες από BBC

