Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό

H ομορφότερη ημέρα της ζωής της έμελλε να είναι και η τελευταία της, καθώς η νύφη δέχθηκε σφοδρή κριτική από την οικογένεια του γαμπρού για το «προκλητικό» νυφικό της, που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους της!

Η 19χρονη Λιάμαν Μαμαντλί παντρεύτηκε τον 33χρονο Elnur Mamedli, στο Αζερμπαϊτζάν, αλλά η μεγάλη μέρα πήρε απρόβλεπτες διαστάσεις, όταν γαμπρός και πεθερικά, όπως δηλώνει ο πατέρας της νύφης, Μουράτ Μπαϊράμοφ, μετά τη δεξίωση έφτασαν στο σπίτι του, προκαλώντας φασαρία και φωνάζοντας: "Τι ντροπή. Πώς μπόρεσες να αφήσεις την κόρη σου να φορέσει ένα τόσο επαίσχυντο, αποκαλυπτικό νυφικό;"»

«Απαντήσαμε ότι ήταν ένα κανονικό νυφικό, όπως αυτά που φορούν πολλές νύφες. Αλλά δεν ηρέμησαν και συνέχισαν να διαμαρτύρονται. Η διαμάχη συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα», είπε ο πατέρας της 19χρονος, απορρίπτοντας τα περί πίεσης επειδή ο γαμπρός ήταν μεγαλύτερος.

Σύμφωνα με τον πατέρα της 19χρονη ήταν συντετριμμένη από την κριτική και λίγο αργότερα αυτοκτόνησε στον κήπο του οικογενειακού σπιτιού των γονιών της στο Mingachevir του Αζερμπαϊτζάν.

«Ο γαμπρός και οι γονείς του προκάλεσαν καβγά στο σπίτι μου λόγω του νυφικού της», είπε. «Η κόρη μου δεν μπόρεσε να το αντέξει και αυτοκτόνησε». Αν και η θρησκεία της Μαμαντλί δεν έχει δημοσιοποιηθεί, το Αζερμπαϊτζάν είναι μια χώρα με μουσουλμανική πλειονότητα.



Ο σύζυγός της πήγε στην κηδεία, αλλά ο συντετριμμένος πατέρας «αρνήθηκε να τον αφήσει να μείνει» και «τον έδιωξε».

'My daughter's groom and his parents caused a fight in my home because of her wedding dress,' he said. pic.twitter.com/Nuxi6qTblf — MassiVeMaC (@SchengenStory) October 27, 2025

Η αστυνομία ερευνά τώρα αν θα ξεκινήσει ποινική υπόθεση για το «εκφοβισμό» της νύφης πριν από τον τραγικό θάνατό της.

Αυτό συμβαίνει μόλις μία εβδομάδα μετά την έντονη αντίδραση που προκάλεσε στο Ιράν ένας σύμβουλος του Αγιατολάχ του Ιράν, ο οποίος βοήθησε στην οργάνωση της καταστολής των διαδηλωτών κατά της μαντίλας, όταν άφησε την κόρη του να παντρευτεί φορώντας ένα «αποκαλυπτικό» φόρεμα.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε τον Αλί Σαμκάνι, κορυφαίο σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας, να συνοδεύει την κόρη του, Φατέμε, σε μια αίθουσα γάμων στο πολυτελές ξενοδοχείο Espinas Palace Hotel της Τεχεράνης.

Η νύφη φορούσε ένα λευκό φόρεμα χωρίς τιράντες με χαμηλή λαιμόκοψη.

Ο γάμος δυτικού τύπου προκάλεσε οργή στα ιρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να κατηγορούν τον Σαμκάνι για υποκρισία, λαμβάνοντας υπόψη τους υποχρεωτικούς νόμους για το χιτζάμπ και τη σεμνότητα που περιορίζουν την ενδυμασία των γυναικών εδώ και δεκαετίες.

