Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό

Γαμπρός και πεθερικά έφτασαν στο πατρικό της νύφης και έκαναν φασαρία ότι ντόπιασε το γιο τους

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

H ομορφότερη ημέρα της ζωής της έμελλε να είναι και η τελευταία της, καθώς η νύφη δέχθηκε σφοδρή κριτική από την οικογένεια του γαμπρού για το «προκλητικό» νυφικό της, που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους της!

Η 19χρονη Λιάμαν Μαμαντλί παντρεύτηκε τον 33χρονο Elnur Mamedli, στο Αζερμπαϊτζάν, αλλά η μεγάλη μέρα πήρε απρόβλεπτες διαστάσεις, όταν γαμπρός και πεθερικά, όπως δηλώνει ο πατέρας της νύφης, Μουράτ Μπαϊράμοφ, μετά τη δεξίωση έφτασαν στο σπίτι του, προκαλώντας φασαρία και φωνάζοντας: "Τι ντροπή. Πώς μπόρεσες να αφήσεις την κόρη σου να φορέσει ένα τόσο επαίσχυντο, αποκαλυπτικό νυφικό;"»

nyfi2.jpg

«Απαντήσαμε ότι ήταν ένα κανονικό νυφικό, όπως αυτά που φορούν πολλές νύφες. Αλλά δεν ηρέμησαν και συνέχισαν να διαμαρτύρονται. Η διαμάχη συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα», είπε ο πατέρας της 19χρονος, απορρίπτοντας τα περί πίεσης επειδή ο γαμπρός ήταν μεγαλύτερος.

Σύμφωνα με τον πατέρα της 19χρονη ήταν συντετριμμένη από την κριτική και λίγο αργότερα αυτοκτόνησε στον κήπο του οικογενειακού σπιτιού των γονιών της στο Mingachevir του Αζερμπαϊτζάν.

«Ο γαμπρός και οι γονείς του προκάλεσαν καβγά στο σπίτι μου λόγω του νυφικού της», είπε. «Η κόρη μου δεν μπόρεσε να το αντέξει και αυτοκτόνησε». Αν και η θρησκεία της Μαμαντλί δεν έχει δημοσιοποιηθεί, το Αζερμπαϊτζάν είναι μια χώρα με μουσουλμανική πλειονότητα.


Ο σύζυγός της πήγε στην κηδεία, αλλά ο συντετριμμένος πατέρας «αρνήθηκε να τον αφήσει να μείνει» και «τον έδιωξε».

Η αστυνομία ερευνά τώρα αν θα ξεκινήσει ποινική υπόθεση για το «εκφοβισμό» της νύφης πριν από τον τραγικό θάνατό της.

Αυτό συμβαίνει μόλις μία εβδομάδα μετά την έντονη αντίδραση που προκάλεσε στο Ιράν ένας σύμβουλος του Αγιατολάχ του Ιράν, ο οποίος βοήθησε στην οργάνωση της καταστολής των διαδηλωτών κατά της μαντίλας, όταν άφησε την κόρη του να παντρευτεί φορώντας ένα «αποκαλυπτικό» φόρεμα.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε τον Αλί Σαμκάνι, κορυφαίο σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας, να συνοδεύει την κόρη του, Φατέμε, σε μια αίθουσα γάμων στο πολυτελές ξενοδοχείο Espinas Palace Hotel της Τεχεράνης.
Η νύφη φορούσε ένα λευκό φόρεμα χωρίς τιράντες με χαμηλή λαιμόκοψη.

Ο γάμος δυτικού τύπου προκάλεσε οργή στα ιρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να κατηγορούν τον Σαμκάνι για υποκρισία, λαμβάνοντας υπόψη τους υποχρεωτικούς νόμους για το χιτζάμπ και τη σεμνότητα που περιορίζουν την ενδυμασία των γυναικών εδώ και δεκαετίες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:31ΕΛΛΑΔΑ

Η συνδρομή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στον πόλεμο του 1940-41

17:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προσοχή! 183 εκατομμύρια κωδικοί πρόσβασης Gmail έχουν κλαπεί - Πώς να ελέγξετε τον δικό σας

17:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Όσμαν: «Είχε δίκιο ο κόουτς που αντέδρασε έτσι στο τάιμ-άουτ»

17:19ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΜΘ: Στάση εργασίας στην ΕΡΤ3 την ώρα της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη – Διαμαρτυρία για τον κεντρικό παρουσιαστή

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Μετά τη συνάντηση Ερντογάν - Στάρμερ, ενδέχεται η υπογραφή για 40 Eurofighter

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

17:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός, Αταμάν: «Έχουμε ομάδα νικήτρια, έχουμε στρατηγική νίκης, έχουμε παίκτες νικητές»

17:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Παγκόσμια διάκριση για τον ΟΠΑΠ και τις πολιτικές του για το Υπεύθυνο Παιχνίδι του στα EGR Awards 2025

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Άγριες ταραχές στο Καμερούν - Ξανά πρόεδρος ο 92χρονος Μπιγιά που συνήθως λείπει στην Ελβετία

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Παρακαλώ μεταφέρετε τις καλύτερες ευχές μου στον Κιμ Γιονγκ Ουν»

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Όρμπαν: Η ΕΕ δεν έχει λόγο στην Ουκρανία - Ο Τραμπ κάνει λάθος για Πούτιν: Θα του πω να άρει τις κυρώσεις

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Όλοι μέσα, εκτός από «Ρόγκα»

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Τζο Μπάιντεν: Μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά από σειρά χημειοθεραπειών και επιτέθηκε στον Τραμπ

16:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος και Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου (pic)

16:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Κατά 65% μειώθηκε ο χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα ΤΕΠ μετά το βραχιολάκι

16:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Επτά αλήθειες για τους ελέγχους και τις τιμές απέναντι στα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό

16:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλο σκάνδαλο στην Τουρκία: 152 διαιτητές στοιχημάτιζαν σε αγώνες ποδοσφαίρου!

16:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

16:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Συνελήφθη 38χρονος που τσακώθηκε με γυναίκα και της έβγαλε όπλο μέσα σε κλαμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό

16:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάκης Βορίδης: Το καθοριστικό λάθος του στη νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την δολοφονία του «Πάσαρη» στο Έλος -  «Τον είδαμε κάτω, του έκαναν μαλάξεις, αλλά ήταν τελειωμένα τα πράγματα»

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού - Πώς έγινε το έγκλημα

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Αποστολή εξετελέσθη»: Αγόρι που το πέταξαν από τον 10 όροφο κτιρίου μπορεί να τρέχει, να πηδάει και να κολυμπάει ξανά

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Μετά τη συνάντηση Ερντογάν - Στάρμερ, ενδέχεται η υπογραφή για 40 Eurofighter

16:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος και Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου (pic)

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπιόρν Άντρεσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» - Ο «Θάνατος στην Βενετία», ο Βισκόντι και η «ταμπέλα» που τον «στοίχειωσε» σε όλη του τη ζωή

17:19ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΜΘ: Στάση εργασίας στην ΕΡΤ3 την ώρα της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη – Διαμαρτυρία για τον κεντρικό παρουσιαστή

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Εφαρμόστε επιτέλους τον Νόμο για την προστασία των ζώων»: Έκκληση της Ειδικής Γραμματείας στο Newsbomb για «ενεργοποίηση» της ΕΛ.ΑΣ.

15:54ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σου κόψουμε το κεφάλι και θα το κρεμάσουμε στο μπαλκόνι» - 80χρονη αντιμετώπισε συμμορία που θέλησε να την εξαπατήσει δια τηλεφώνου

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Πύραυλος Burevestnik: Η Νορβηγία εντόπισε την περιοχή εκτόξευσης του νέου όπλου της Ρωσίας

15:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: Τα απόνερα του clasico - Οι «καυτές» ατάκες στο επεισόδιο Βινίσιους με Γιαμάλ

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ