Απελάθηκε ο καταδικασμένος για σεξουαλική επίθεση Αιθίοπας που είχε αφεθεί ελεύθερος κατά λάθος

Ο Αιθίοπας που είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση και είχε αποφυλακιστεί κατά λάθος, απελάθηκε τελικά στην πατρίδα του χωρίς δικαίωμα επιστροφής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Βίντεο από το αεροδρόμιο Χίθροου κατέγραψε τη στιγμή που ο 38χρονος Χαντούς Κεμπάτου επιβιβαζόταν με συνοδεία σε πτήση προς την πατρίδα του το βράδυ της Τρίτης.

Ο Κεμπάτου είχε αποφυλακιστεί κατά λάθος το πρωί της περασμένης Παρασκευής από τις φυλακές Chelmsford, έχοντας εκτίσει μόλις έναν μήνα από την ποινή του ενός έτους για σεξουαλική επίθεση σε 14χρονη μαθήτρια.

Η λάθος αποφυλάκιση που προκάλεσε οργή

Αντί να μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης μεταναστών προς απέλαση, ανίδεοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι τού είπαν επανειλημμένα να φύγει και να πάρει τρένο για το Λονδίνο.

Ο Αιθίοπας, που είχε φτάσει στη Βρετανία με μικρό σκάφος, συνελήφθη τελικά στη βόρεια πλευρά του Λονδίνου την Κυριακή το πρωί, ύστερα από δίωρο ανθρωποκυνηγητό. Φωτογραφίες τον δείχνουν να συλλαμβάνεται από τέσσερις αστυνομικούς στο Finsbury Park, με τον πρωθυπουργό Σερ Κιρ Στάρμερ να δηλώνει ότι «θα απελαθεί».

Το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε σήμερα Τετάρτη πως ο Κεμπάτου απελάθηκε το προηγούμενο βράδυ και έφτασε το πρωί στην Αιθιοπία.

«Αηδιαστικό λάθος» λέει η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας

Η υπουργός Εσωτερικών Shabana Mahmood δήλωσε: «Το λάθος της περασμένης εβδομάδας δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί - και συμμερίζομαι την οργή του κοινού.

Ευχαριστώ την αστυνομία για την άμεση δράση της και το κοινό για την επαγρύπνησή του. Έκανα ό,τι περνά από το χέρι μου για να απελαθεί ο κ. Κεμπάτου και να φύγει από το βρετανικό έδαφος. Είμαι ικανοποιημένη που αυτός ο απεχθής δράστης παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης απελάθηκε. Οι δρόμοι μας είναι πλέον πιο ασφαλείς. Αν έρθετε στη χώρα μας και διαπράξετε εγκλήματα, θα απελαθείτε».

Ένας υπουργός δήλωσε ότι είναι «απαράδεκτο» να αποφυλακίζεται κρατούμενος χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι. Ο υφυπουργός Συνόρων Alex Norris, ερωτηθείς στο Sky News για το περιστατικό, απάντησε: «Είναι απαράδεκτο. Για αυτό είμαστε εξοργισμένοι και για αυτό έχουμε ήδη προχωρήσει σε αλλαγές».

Από τις φυλακές στο Λονδίνο

Η αποφυλάκιση του Κεμπάτου προκάλεσε διαμαρτυρίες έξω από το Bell Hotel στο Epping και σε άλλα σημεία της χώρας. Βγήκε από τη φυλακή έχοντας μαζί του λίγα προσωπικά χρήματα. Αρχικά βιντεοσκοπήθηκε στο Chelmsford να μιλά με πολίτες, πριν επιβιβαστεί σε τρένο για το Λονδίνο στις 12:41 το μεσημέρι της Παρασκευής. Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν στην περιοχή Dalston του Hackney λίγο πριν τις 8 το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Νωρίτερα, είχε εμφανιστεί σε βιβλιοθήκη στο Dalston Square, φορώντας γκρι φόρμα φυλακισμένου και κρατώντας μια λευκή τσάντα με σχέδιο αβοκάντο.

Οι κινήσεις του το Σάββατο παραμένουν άγνωστες, ωστόσο η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε πως συνελήφθη την Κυριακή το πρωί στο Finsbury Park, τρεις ημέρες μετά την κατά λάθος αποφυλάκισή του.

Κατά τη σύλληψη, ο Kebatu είχε αλλάξει ρούχα και φορούσε τζιν, φούσκωτο μπουφάν και κουκούλα. Βίντεο τον δείχνει να οδηγείται στο πίσω μέρος αστυνομικού βαν.

«Του είπαν να πάει μόνος του στο κέντρο κράτησης»

Σύμφωνα με μαρτυρία διανομέα, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι τού είπαν ότι πρέπει να πάει μόνος του στο κέντρο απέλασης.

«Άκουσα έναν από τους φύλακες να του εξηγεί πώς να φτάσει στον σταθμό: “Πηγαίνεις από εδώ κάτω...” του είπε να πάρει το τρένο για να πάει “εκεί που πρέπει”. Αυτή η συνομιλία έγινε μπροστά από τη φυλακή», δήλωσε ο οδηγός.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Κεμπάτου περιπλανήθηκε για περισσότερο από 90 λεπτά έξω από τη φυλακή γιατί δεν ήξερε «πού να πάει ή τι να κάνει». «Τον έδιωχναν λέγοντάς του “φύγε, έχεις αποφυλακιστεί”», είπε.

Το φιάσκο έχει φέρει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση των Εργατικών, που αντιμετωπίζει νέα ερωτήματα για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης.

Το περιστατικό συνέπεσε με την έντονη κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τις προσπάθειες περιορισμού της παράτυπης μετανάστευσης, μετά την υπόθεση άνδρα που απελάθηκε στη Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος «ένας μέσα, ένας έξω», αλλά επέστρεψε στη Βρετανία με βάρκα λίγες ημέρες αργότερα.

Ο βουλευτής των Συντηρητικών Neil Hudson, από την περιφέρεια Epping Forest, χαρακτήρισε την αποφυλάκιση του Κεμπάτου «καταστροφικό λάθος» που «προκάλεσε βαθιά αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία» και τόνισε πως «η ευθύνη πρέπει να φτάσει μέχρι την κορυφή».

«Ήθελε να κάνει το σωστό»

Ο οδηγός που τον είδε έξω από τη φυλακή πρόσθεσε: «Δεν τον υπερασπίζομαι, αλλά νομίζω πως ήθελε να κάνει το σωστό. Ήξερε ότι επρόκειτο να απελαθεί, απλώς δεν ήξερε πού να πάει ή πώς να φτάσει εκεί. Ξυνόταν στο κεφάλι και έλεγε συνεχώς “πού να πάω; πού να πάω;”». «Οι φύλακες δεν έδειχναν καμία διάθεση να τον βοηθήσουν, του έλεγαν απλώς ‘είσαι ελεύθερος, φύγε’».

Η υπόθεση της 14χρονης που παρενόχλησε σεξουαλικά ο Αιθίοπας

Ο Κεμπάτου είχε καταδικαστεί τον περασμένο μήνα σε φυλάκιση ενός έτους για τη σεξουαλική επίθεση σε 14χρονη. Σύμφωνα με το δικαστήριο του Chelmsford, ενήργησε «χυδαία και αποκρουστικά».

Ο μετανάστης άγγιξε τα πόδια και τα μαλλιά της ανήλικης, γνωρίζοντας ότι είναι μόλις 14 ετών. Της είπε ότι ήθελε να κάνει παιδί μαζί της και την προσκάλεσε στο Bell Hotel, όπου διέμενε.

Στη συνέχεια επιχείρησε να φιλήσει μια γυναίκα που προσπάθησε να παρέμβει, την άγγιξε στο πόδι και της είπε ότι ήταν «όμορφη».

Κατά τη δίκη του δήλωσε πως είναι 38 ετών, ωστόσο ο δικαστής ανέφερε ότι υπήρχαν στοιχεία που υποδείκνυαν ότι ήταν 41.

«Παραδόσου με ασφάλεια»

Ο διοικητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας James Conway είχε απευθύνει δημόσια έκκληση πριν τη σύλληψη, λέγοντας: «Θέλουμε να σε εντοπίσουμε με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο. Είχες ήδη εκφράσει επιθυμία να επιστρέψεις στην Αιθιοπία μιλώντας με τις υπηρεσίες μετανάστευσης. Το καλύτερο για σένα είναι να έρθεις σε επαφή μαζί μας».

Ο αξιωματικός ανέφερε ότι ο Κεμπάτου είχε πραγματοποιήσει «αρκετά δρομολόγια» στο Λονδίνο μετά την αποφυλάκισή του και ότι «είχε πρόσβαση σε χρήματα».

