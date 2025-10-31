Το Halloween των Τραμπ: Φάρσα ή κέρασμα, απολαυστικά στιγμιότυπα από τον Λευκό Οίκο

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ συμμετέχουν σε εκδήλωση για το Χάλοουιν στο Λευκό Οίκο, στη Νότια Είσοδο, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον

Σε ρυθμούς Halloween, το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ με τον Λευκό Οίκο στολισμένο κατάλληλα για την περίσταση, με δεκάδες σκαλιστά φανάρια γεμάτα με φώτα να διακοσμούν τις σκάλες μαζί με φθινοπωρινά φυλλώματα και κολοκύθες.

Μετά από μία κουραστική εβδομάδα για τον Ντόναλντ Τραμπ, που περιόδευσε στην Ασία, επέστρεψε στην Ουάσιγκτον και αρκετά ευδιάθετος, έχοντας στο πλευρό του, τη Μελάνια, υποδέχθηκε μικρούς και μεγάλους, μοιράζοντας κεράσματα, καραμέλες και σοκολάτες.

Η υποδοχή από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ AP/Jacquelyn Martin

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να το διασκεδάζει, ενώ απολαυστικές ήταν οι συναντήσεις του με τα μασκαρεμένα παιδιά. Μάλιστα σε μία περίπτωση αναβιώνοντας ένα κόλπο από το 2019, χτύπησε ένα παιδί ντυμένο marshmallow στο κεφάλι με μια σοκολάτα, πριν την τοποθετήσει πάνω από τη στολή του.

Το παιδί απομακρύνθηκε προσπαθώντας να ισορροπήσει τη σοκολάτα πάνω από το κεφάλι του.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «χτυπάει» με μία σοκολάτα το κεφάλι ενός παιδιού AP/Alex Brandon

Η Μελάνια μοιράστηκε τη δική της γλυκιά στιγμή με ένα κοριτσάκι που φαινόταν φοβισμένο να πλησιάσει, σκύβοντας και ανοίγοντας την αγκαλιά της για να το καθησυχάσει και να το φέρει πιο κοντά.

Η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ συνομιλεί με ένα τρομαγμένο παιδί, σε μία προσπάθεια να το ηρεμήσει AP/Alex Brandon

Ξεχωριστά, ο Τραμπ έκανε high-five ένα αγόρι που φαινόταν να είναι ντυμένο σαν αυτόν. Και οι δύο φορούσαν μπλε κοστούμια με κόκκινες γραβάτες και κόκκινα καπέλα MAGA.

??PRESIDENT TRUMP HIGH 5’S The kid who came dressed up for Halloween as PRESIDENT TRUMP LOL pic.twitter.com/9BFlmkirjp — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) October 30, 2025

Ένα κοριτσάκι που συνόδευε το ντυμένο «Τραμπ» αγόρι φαινόταν να είναι ντυμένο ως Πρώτη Κυρία. Είχε ένα λευκό παλτό παρόμοιο με αυτά που λάτρευε η Μελάνια.

Η πρώτη κυρία εθεάθη να σκύβει και φάνηκε να κάνει κομπλιμέντα στο δίδυμο για την εμφάνισή τους. Τότε ο Τραμπ είπε στα παιδιά να γυρίσουν και να ποζάρουν για μια φωτογραφία.

Ο μικρός «σωσίας» του Αμερικανού Προέδρου AP

Τα κορυφαία στελέχη του προέδρου και οι οικογένειές τους ήταν πρώτοι στη σειρά για να λάβουν λιχουδιές από τους Τραμπ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ μοιράζουν γλυκά σε παιδιά ντυμένα με κοστούμια από την «Οικογένεια Άνταμς» AP/Jacquelyn Martin

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, χαιρετούν οικογένειες AP/Jacquelyn Martin

Ο κορυφαίος σύμβουλος και αναπληρωτής αρχηγός του προσωπικού Στίβεν Μίλερ, η σύζυγός του Κέιτι Μίλερ και τα τρία παιδιά τους ήταν από τους πρώτους που πήραν τις σοκολάτες τους.

Ο γιος του Μίλερ, ντυμένος φάντασμα, φαινόταν να αγνοεί ότι ήταν στην ουρά για να συναντήσει τον Πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία, προσπαθώντας επανειλημμένα να τους ξεγλιστρήσει καθώς ο πατέρας του άπλωσε το χέρι του για να τον τραβήξει πίσω στην ουρά. Αμέσως μετά ακολούθησε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt, ο σύζυγός της και το μικρό παιδί τους ντυμένοι κολοκύθα.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ μοιράζουν γλυκά στην εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ και στον γιο της AP/Jacquelyn Martin

Η μουσική έπαιζε καθώς η πομπή των παιδιών και των κηδεμόνων τους κατευθυνόταν προς τον πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαιρετούν οικογένειες και μοιράζουν γλυκά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το Χάλογουιν AP/Jacquelyn Martin

Τα θεματικά τραγούδια από το Game of Thrones, τον Χάρι Πότερ και τους Πειρατές της Καραϊβικής παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μαζί με μερικές κλασικές ερμηνείες.

Αφού στάθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο μοιράζοντας καραμέλες για πάνω από μία ώρα, ο Τραμπ είπε αργότερα στον Τύπο ότι δεν είχε τελειώσει για την ημέρα, παρά το μακρύ πρόγραμμά του.

? JUST IN: After a LONG day, President Trump and Melania Trump walk back inside the White House



They just spent an hour handing out candy to kids for Halloween



Trump only arrived from South Korea HOURS ago - this man has been nonstop for DAYS! ??? pic.twitter.com/F5nu9jBQ1x — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 30, 2025

Η εμφάνιση της Μελάνια εντυπωσίασε για άλλη μία φορά, με μία καφέ καμπαρντίνα που ταίριαζε απόλυτα για την φθινοπωρινή σεζόν και την αποκριάτικη πινελιά, μίας πορτοκαλί δερμάτινης ρίγας.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ συνομιλούν με παιδιά AP/Jacquelyn Martin

Μία εμφάνιση που απέχει πολύ από εκείνες της πρώην Πρώτης Κυρίας Τζιλ Μπάιντεν που πέρυσι ντύθηκε πάντα