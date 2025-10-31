Το Halloween των Τραμπ: Φάρσα ή κέρασμα, απολαυστικά στιγμιότυπα από τον Λευκό Οίκο
Διασκεδαστικές στιγμές στον Λευκό Οίκο όπου Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια υποδέχθηκαν μικρούς και μεγάλους για το Halloween
Σε ρυθμούς Halloween, το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ με τον Λευκό Οίκο στολισμένο κατάλληλα για την περίσταση, με δεκάδες σκαλιστά φανάρια γεμάτα με φώτα να διακοσμούν τις σκάλες μαζί με φθινοπωρινά φυλλώματα και κολοκύθες.
Μετά από μία κουραστική εβδομάδα για τον Ντόναλντ Τραμπ, που περιόδευσε στην Ασία, επέστρεψε στην Ουάσιγκτον και αρκετά ευδιάθετος, έχοντας στο πλευρό του, τη Μελάνια, υποδέχθηκε μικρούς και μεγάλους, μοιράζοντας κεράσματα, καραμέλες και σοκολάτες.
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να το διασκεδάζει, ενώ απολαυστικές ήταν οι συναντήσεις του με τα μασκαρεμένα παιδιά. Μάλιστα σε μία περίπτωση αναβιώνοντας ένα κόλπο από το 2019, χτύπησε ένα παιδί ντυμένο marshmallow στο κεφάλι με μια σοκολάτα, πριν την τοποθετήσει πάνω από τη στολή του.
Το παιδί απομακρύνθηκε προσπαθώντας να ισορροπήσει τη σοκολάτα πάνω από το κεφάλι του.
Η Μελάνια μοιράστηκε τη δική της γλυκιά στιγμή με ένα κοριτσάκι που φαινόταν φοβισμένο να πλησιάσει, σκύβοντας και ανοίγοντας την αγκαλιά της για να το καθησυχάσει και να το φέρει πιο κοντά.
Ξεχωριστά, ο Τραμπ έκανε high-five ένα αγόρι που φαινόταν να είναι ντυμένο σαν αυτόν. Και οι δύο φορούσαν μπλε κοστούμια με κόκκινες γραβάτες και κόκκινα καπέλα MAGA.
Ένα κοριτσάκι που συνόδευε το ντυμένο «Τραμπ» αγόρι φαινόταν να είναι ντυμένο ως Πρώτη Κυρία. Είχε ένα λευκό παλτό παρόμοιο με αυτά που λάτρευε η Μελάνια.
Η πρώτη κυρία εθεάθη να σκύβει και φάνηκε να κάνει κομπλιμέντα στο δίδυμο για την εμφάνισή τους. Τότε ο Τραμπ είπε στα παιδιά να γυρίσουν και να ποζάρουν για μια φωτογραφία.
Τα κορυφαία στελέχη του προέδρου και οι οικογένειές τους ήταν πρώτοι στη σειρά για να λάβουν λιχουδιές από τους Τραμπ.
Ο κορυφαίος σύμβουλος και αναπληρωτής αρχηγός του προσωπικού Στίβεν Μίλερ, η σύζυγός του Κέιτι Μίλερ και τα τρία παιδιά τους ήταν από τους πρώτους που πήραν τις σοκολάτες τους.
Ο γιος του Μίλερ, ντυμένος φάντασμα, φαινόταν να αγνοεί ότι ήταν στην ουρά για να συναντήσει τον Πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία, προσπαθώντας επανειλημμένα να τους ξεγλιστρήσει καθώς ο πατέρας του άπλωσε το χέρι του για να τον τραβήξει πίσω στην ουρά. Αμέσως μετά ακολούθησε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt, ο σύζυγός της και το μικρό παιδί τους ντυμένοι κολοκύθα.
Η μουσική έπαιζε καθώς η πομπή των παιδιών και των κηδεμόνων τους κατευθυνόταν προς τον πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία.
Τα θεματικά τραγούδια από το Game of Thrones, τον Χάρι Πότερ και τους Πειρατές της Καραϊβικής παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μαζί με μερικές κλασικές ερμηνείες.
Αφού στάθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο μοιράζοντας καραμέλες για πάνω από μία ώρα, ο Τραμπ είπε αργότερα στον Τύπο ότι δεν είχε τελειώσει για την ημέρα, παρά το μακρύ πρόγραμμά του.
Η εμφάνιση της Μελάνια εντυπωσίασε για άλλη μία φορά, με μία καφέ καμπαρντίνα που ταίριαζε απόλυτα για την φθινοπωρινή σεζόν και την αποκριάτικη πινελιά, μίας πορτοκαλί δερμάτινης ρίγας.
Μία εμφάνιση που απέχει πολύ από εκείνες της πρώην Πρώτης Κυρίας Τζιλ Μπάιντεν που πέρυσι ντύθηκε πάντα