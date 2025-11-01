Ποιοι είναι οι «κυνηγοί τυφώνων» που εισέβαλαν στην καρδιά της καταιγίδας Melissa

H πρόσφατη εμπειρία με τον τυφώνα Μελίσσα, τον ισχυρότερο που έχει πλήξει ποτέ τη Τζαμάικα, με ανέμους που έφταναν τα 298 χλμ/ώρα, πιο δυνατούς ακόμη και από αυτούς του τυφώνα Κατρίνα που ισοπέδωσε τη Νέα Ορλεάνη το 2005, υπήρξε μοναδική και για τους λεγόμενους «κυνηγούς τυφώνων».

Στο βίντεο, μπορείτε να δείτε εικόνες από το αεροπλάνο αναγνώρισης των λεγόμενων «κυνηγών τυφώνων» που εργάζονται για την NOAA, την Αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας.

Το Lockheed WP-3D των κυνηγών τυφώνων εισέβαλε στην καρδιά της καταιγίδας Melissa, η οποία, αφού έπληξε την Τζαμάικα, χτύπησε την Κούβα με λιγότερη δύναμη.

Nel video si vedono le immagini a bordo dell'aereo di ricognizione dei cosiddetti "Hurricane hunters" che lavorano per la Noaa, la National Oceanic and Atmospheric Administration americana. Il Lockheed WP-3D dei cacciatori di uragani si è inoltrato nel cuore della tempesta… pic.twitter.com/BbBMJG1jZp — Repubblica (@repubblica) October 30, 2025

The US Air Force Reserve Hurricane Hunters flew straight through Category 5 Hurricane Melissa, capturing an incredible view from inside the storm’s eye. pic.twitter.com/bq6bY3PqPz — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) October 28, 2025

Ποιοι είναι οι «κυνηγοί τυφώνων»

Οι πιλότοι, τα αεροσκάφη και οι ερευνητές της NOAA πετούν στις χειρότερες καιρικές συνθήκες του κόσμου.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της υπηρεσίας σε μεγάλο υψόμετρο βοηθούν τους μετεωρολόγους να κάνουν ακριβείς προβλέψεις κατά τη διάρκεια ενός τυφώνα και βοηθούν τους ερευνητές τυφώνων να κατανοήσουν καλύτερα τις διαδικασίες των καταιγίδων, βελτιώνοντας τα μοντέλα πρόβλεψής τους.



Διασχίζοντας το τοίχωμα του ματιού ενός τυφώνα, χτυπημένοι από σφοδρούς ανέμους, τυφλή βροχή και βίαιες ανοδικές και καθοδικές ρεύσεις, πριν εισέλθουν στη σχετική ηρεμία του ματιού της καταιγίδας, τα δύο τετρακινητήρια αεροσκάφη turboprop Lockheed WP-3D Orion της NOAA, με τα χαϊδευτικά ψευδώνυμα «Kermit» (N42RF) και «Miss Piggy» (N43RF), μελετούν κάθε αλλαγή στον άνεμο και την πίεση, επαναλαμβάνοντας την συχνά εξαντλητική εμπειρία ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια μιας αποστολής 8-10 ωρών.

Οι επιστήμονες που βρίσκονται στο αεροσκάφος χρησιμοποιούν ανιχνευτές ανέμου GPS (Global Positioning System) καθώς οι αξιωματικοί του NOAA Corps πιλοτάρουν και πλοηγούν το P-3 μέσα στον τυφώνα. Αυτά τα όργανα μεταδίδουν συνεχώς μετρήσεις πίεσης, υγρασίας, θερμοκρασίας και κατεύθυνσης και ταχύτητας του ανέμου καθώς πέφτουν προς τη θάλασσα, παρέχοντας μια λεπτομερή εικόνα της δομής της καταιγίδας και της έντασής της.

Τα συστήματα ραντάρ Doppler στην ουρά του P-3 και στο κάτω μέρος της ατράκτου, εν τω μεταξύ, σαρώνουν την καταιγίδα κάθετα και οριζόντια, παρέχοντας στους επιστήμονες και τους μετεωρολόγους μια εικόνα της καταιγίδας σε πραγματικό χρόνο.

Τα P-3 μπορούν επίσης να αναπτύξουν ανιχνευτές που ονομάζονται βαθυθερμογράφοι και μετρούν τη θερμοκρασία της θάλασσας.



Εκτός από τη διεξαγωγή ερευνών για να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τους τυφώνες και άλλα είδη τροπικών κυκλώνων, τα P-3 της NOAA συμμετέχουν σε αποστολές αναγνώρισης καταιγίδων όταν τους ανατίθεται από το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της NOAA.

Πρόσφατα, αυτά τα αεροσκάφη έχουν χρησιμοποιηθεί σε σημαντικές μελέτες σχετικά με καταιγίδες που πλησιάζουν τις ηπείρους της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, με σκοπό τη βελτίωση των προγνώσεων και τη μελέτη των επιπτώσεων του El Niño,

