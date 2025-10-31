Goldman Sachs: Η διευρυνόμενη αμυντική αγορά της Ινδίας υποδηλώνει ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης

Η αγορά αεροδιαστημικής και άμυνας της Ινδίας αναμένεται να επεκταθεί σημαντικά, με τις αυξανόμενες κυβερνητικές εγκρίσεις να ενισχύουν μια μεγαλύτερη συνολική διευθυνόμενη αγορά (TAM), σύμφωνα με έκθεση της Goldman Sachs.

Η έκθεση σημείωσε ότι το Συμβούλιο Αμυντικών Προμηθειών (DAC) στις 23 Οκτωβρίου ενέκρινε προτάσεις αξίας 790 δισεκατομμυρίων ρουπιών για το Ναυτικό, τον Στρατό Ξηράς και την Πολεμική Αεροπορία, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχή εστίαση της κυβέρνησης στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων.

Χαρακτηριστικά ανέφερε, «Ινδία Αεροδιαστημική & Άμυνα: 790 δισεκατομμύρια ρουπίες σε AoN ενισχύουν την πεποίθησή μας για την αύξηση της Συνολικής Απευθυνόμενης Αγοράς (TAM)».

Με αυτήν την έγκριση, η συνολική Αποδοχή Αναγκαιότητας (AoN) για το οικονομικό έτος 2026 ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 2,5 τρισεκατομμύρια ρουπίες, ξεπερνώντας τα 2,3 τρισεκατομμύρια ρουπίες που καταγράφηκαν σε ολόκληρο το οικονομικό έτος 2025.

Η Goldman Sachs δήλωσε ότι το υψηλότερο επίπεδο εγκρίσεων υποδηλώνει αύξηση του TAM για τον εγχώριο αμυντικό τομέα, παρέχοντας μεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης και προβολή για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο.

Η έκθεση τόνισε ότι ένα μεγάλο μερίδιο των δαπανών αναμένεται να διατεθεί για την απόκτηση μιας πλατφόρμας προσγείωσης (LPD), καθώς τα τρέχοντα AoNs έχουν μεγάλο βάρος στο Ναυτικό.

Ωστόσο, η Goldman Sachs αναμένει ότι τα οφέλη θα επεκταθούν σε ολόκληρο το εγχώριο αμυντικό οικοσύστημα, ιδίως μεταξύ των φορέων του ιδιωτικού τομέα, γεγονός που θα πρέπει να βοηθήσει στη διατήρηση της δυναμικής των κερδών.

Δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι τα οφέλη που θα προκύψουν από τη σταδιακή αύξηση των εσόδων για το εγχώριο αμυντικό οικοσύστημα, ιδίως για τους φορείς του ιδιωτικού τομέα, είναι πιθανό να διατηρήσουν άθικτη τη δυναμική των κερδών».

Επισήμανε επίσης ότι η αξία των AoNs έχει αυξηθεί από το οικονομικό έτος 23 σε σύγκριση με την περίοδο οικονομικών ετών 13-22, αντανακλώντας μια στροφή προς υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Σύμφωνα με τη Διαδικασία Προμηθειών Άμυνας (DAP) 2020, οι παραγγελίες συνήθως υποβάλλονται εντός δύο ετών από την έκδοση της AoN, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κεφαλαιακή δαπάνη είναι πιθανό να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

Με ομόλογα αξίας 2,5 τρισεκατομμυρίων ρουπιών που έχουν ήδη εκδοθεί κατά το οικονομικό έτος 2026, υπερβαίνοντας το σύνολο του προηγούμενου έτους, η έκθεση αναμένει συνεχή δυναμική παραγγελιών, σηματοδοτώντας μια ισχυρή και αναπτυσσόμενη TAM για την αμυντική βιομηχανία της Ινδίας στο εγγύς μέλλον.