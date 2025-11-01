Γάζα: Το Ισραήλ αμφισβητεί ότι σοροί που παρέλαβε είναι ομήρων

Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε χθες Παρασκευή μέσω του Ερυθρού Σταυρού λείψανα τα οποία εκτιμά πως δεν ανήκουν σε ομήρους.

«Δεν γνωρίζουμε εάν τα λείψανα που μας παρέδωσαν ανήκουν σε ομήρους», δήλωσε στρατιωτική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). «Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν νομίζουμε ότι πρόκειται για λείψανα ομήρων», σημείωσε και συμπλήρωσε πως μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης.

Νωρίτερα χθες, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) είχε ανακοινώσει πως κλιμάκιό της «διευκόλυνε τη μεταφορά τριών σορών στις ισραηλινές αρχές».

Βάσει της συμφωνίας για κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς απελευθέρωσε στις 13 Οκτωβρίου τους 20 ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας. Όφειλε επίσης να έχει παραδώσει τα λείψανα 28 νεκρών ομήρων, αλλά μέχρι σήμερα έχει επιστρέψει 17 σορούς, επικαλούμενη δυσκολίες στην ανεύρεσή τους κάτω από τα ερείπια κτιρίων που ισοπεδώθηκαν εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στο παλαιστινιακό θύλακα.

Οι καθυστερήσεις έχουν προκαλέσει οργή στην ισραηλινή κυβέρνηση, που κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση των όρων της συμφωνίας εκεχειρίας.

Telegraph: Η δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα θα αποτελείται μόνο από μουσουλμάνους

Οι στρατιώτες που θα σταλούν στη Γάζα ως μέρος της ειρηνευτικής δύναμης θα προέρχονται αποκλειστικά από μουσουλμανικές χώρες, ανέφερε η Telegraph, επικαλούμενη διπλωματικές πηγές.

«Παρόλο που η τρέχουσα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός διαπραγματεύτηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι χώρες της περιοχής θα περιπολούν τα παλαιστινιακά εδάφη και θα διασφαλίζουν την τήρηση της συμφωνίας», γράφει το δημοσίευμα.

Ο ρόλος της δύναμης σταθεροποίησης παραμένει υπό συζήτηση. Δεν είναι σαφές εάν θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χαμάς ή αποκλειστικά στη διατήρηση της τάξης μετά την απώλεια του ελέγχου της Γάζας από την ομάδα.

Εν τω μεταξύ, οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου, των ΗΑΕ, της Ιορδανίας, του Πακιστάν και της Ινδονησίας θα συναντηθούν στην Κωνσταντινούπολη στις 3 Νοεμβρίου για να συζητήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας και τις προοπτικές για ειρήνη.

