Αμπντουλμαλίκ αλ Χούθι: Ποιος είναι ο νέος «νούμερο ένα εχθρός» του Ισραήλ

Τα τελευταία δύο χρόνια, το Ισραήλ έχει σκοτώσει ή εξουδετερώσει τους ηγέτες των πιο ισχυρών εχθρών του: της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και του Ιράν. Ωστόσο, δεν έχει καταφέρει να εξουδετερώσει έναν, του οποίου η αμείλικτη αντίσταση τον έχει καταστήσει, στα μάτια των υποστηρικτών του, τον τελευταίο ηγέτη που εξακολουθεί να μάχεται στη Μέση Ανατολή.

Μικροσκοπικός και ήπιος, ο Αμπντουλμαλίκ αλ Χούθι έχει επιβιώσει από αδιάκοπες επιθέσεις του Ισραήλ, των ΗΠΑ και άλλων περιφερειακών δυνάμεων καθώς κρύβεται σε σπηλιές και δεν εμφανίζεται ποτέ δημόσια, ενώ παράλληλα βασίζεται στην υποστήριξη του Ιράν για να διατηρήσει το ανταρτικό του κίνημα στην εξουσία στην Υεμένη. Για περισσότερο από μια δεκαετία ως διοικητής των δυνάμεων των Χούθι, το σενάριο δράσης του ήταν να συνεχίζει τις πυραυλικές επιθέσεις στους εχθρούς, στοιχηματίζοντας ότι έχουν περισσότερα να χάσουν από ό,τι ο ίδιος.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι πιστεύουν ότι ο αλ-Χούθι σκοπεύει να συνεχίσει να το κάνει αυτό, ειδικά τώρα που ο πόλεμος στη Γάζα έχει ενισχύσει το προφίλ του στον αραβικό κόσμο, όπου θεωρείται από πολλούς ως ο τελευταίος και πιο αξιόπιστος υπερασπιστής της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Ενώ το Ισραήλ και ο αραβικός κόσμος εξέφραζαν στο τέλος Σεπτεμβρίου την υποστήριξή τους στο σχέδιο του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, οι Χούθι χτυπούσαν ένα πλοίο με ολλανδική σημαία με πύραυλο κρουζ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη βύθισή του. Αυτό παρέτεινε μια εκστρατεία που είχε περιορίσει μια ζωτική θαλάσσια οδό για δύο χρόνια και είχε εμπλέξει τις ΗΠΑ σε σφοδρές ναυμαχίες.

«Ο Θεός είναι Μέγας, Θάνατος στο Ισραήλ»

Ο αλ-Χούθι έχει δηλώσει ότι θα σεβαστεί οποιαδήποτε εκεχειρία υπογραφεί από τους Παλαιστίνιους συμμάχους του, τη Χαμάς. Αλλά όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, οι Χούθι αναμένεται να συνεχίσουν τον θρησκευτικό τους πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ με την πάροδο του χρόνου. Το σύνθημα της ομάδας, που φωνάζεται σε συγκεντρώσεις, είναι «Ο Θεός είναι Μέγας, Θάνατος στην Αμερική, Θάνατος στο Ισραήλ, Κατάρα στους Εβραίους, Νίκη στο Ισλάμ».

Σε κατ' ιδίαν συναντήσεις, αξιωματούχοι από την Αίγυπτο, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία έχουν προσπαθήσει επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες να πείσουν τους ηγέτες των Χούθι να σταματήσουν τις επιθέσεις στο Ισραήλ και τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά η ομάδα πάντα αρνούνταν, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τις συναντήσεις.

«Πιστεύουν ειλικρινά σε αυτή την τζιχάντ για την απομάκρυνση του Ισραήλ από αυτή τη γη», δήλωσε η Έιπριλ Λόνγκλι Άλεϊ, πρώην διπλωμάτης των Ηνωμένων Εθνών που έχει συνεργαστεί με την ηγεσία των Χούθι. «Και θα συνεχίσουν να πιέζουν». Τα παγκόσμια φώτα της δημοσιότητας έχουν ενθαρρύνει τον αλ-Χούθι, ο οποίος σε σχεδόν εβδομαδιαίες βιντεοσκοπημένες ομιλίες από άγνωστη τοποθεσία έχει τοποθετηθεί ως ο πιο εξέχων Άραβας και Μουσουλμάνος ηγέτης που υπερασπίζεται τους Παλαιστίνιους.

Εκρήξεις στο πλοίο Magic Seas, με σημαία Λιβερίας, το οποίο δέχθηκε επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθι τον Ιούλιο.

«Αν ο μουσουλμανικός κόσμος παραμείνει σιωπηλός καθώς οι Παλαιστίνιοι αντιμετωπίζουν την εξόντωση», είπε σε ομιλία του τον Μάρτιο, «αυτό θα ενθαρρύνει την Αμερική και το Ισραήλ να διαπράξουν περαιτέρω φρικαλεότητες». Σε μια νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα από το Παλαιστινιακό Κέντρο Πολιτικής και Έρευνας Δημοσκοπήσεων, η υποστήριξη των Παλαιστινίων προς τους Χούθι ήταν πολύ υψηλότερη από ό,τι προς οποιαδήποτε περιφερειακή πολιτοφυλακή ή κυβέρνηση. Το πρόσωπο του αλ-Χούθι κοσμεί αφίσες στην Κωνσταντινούπολη, την Τύνιδα και την Τεχεράνη από την έναρξη του πολέμου. Στις δυτικές πρωτεύουσες, νέοι έχουν διαδηλώσει κατά του πολέμου στη Γάζα με συνθήματα υποστήριξης των Χούθι.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, η στρατολόγηση για την ομάδα έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, με περίπου 350.000 μαχητές μέχρι το τέλος του 2024, σε σύγκριση με 30.000 το 2015. Μέσα στην Υεμένη, ένα φτωχό έθνος 40 εκατομμυρίων κατοίκων, ο αλ-Χούθι κυβερνά μέσω ενός συνδυασμού θρησκευτικής έμπνευσης και καταπίεσης όσων δεν ακολουθούν το ριζοσπαστικό του πιστεύω.

Αν και οι Χούθι ελέγχουν μόνο περίπου το ένα τρίτο του εδάφους της Υεμένης, η περιοχή περιλαμβάνει λιμάνια, κρατικές εταιρείες και άλλα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποφέρουν στην ομάδα έως και 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα, σύμφωνα με ερευνητές που τους παρακολουθούν. Το τεράστιο οπλοστάσιό τους, μεγάλο μέρος του οποίου προέρχεται από το Ιράν, περιλαμβάνει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους κρουζ, θαλάσσιες νάρκες και ταχύπλοα.

Για τους σκληροτράχηλους οπαδούς του, ο αλ-Χούθι, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι γύρω στα 45, είναι μια πατρική φιγούρα που ισχυρίζεται ότι κατάγεται από τον Προφήτη Μωάμεθ. Οι Χούθι έχουν στρατολογήσει παιδιά-στρατιώτες, σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και έχουν διοργανώσει «πολιτιστικά μαθήματα» στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σανά, για εφήβους, στους οποίους προβάλλονται ομιλίες και γραπτά που καλούν τους Μουσουλμάνους να διαλύσουν τις δυτικές επιρροές και να υποστηρίξουν τον παλαιστινιακό σκοπό.

«Πιστεύουμε ακράδαντα στον Αμπντουλμαλίκ», δήλωσε στην εφημερίδα WSJ ένας νεαρός άνδρας που παρακολούθησε ένα μάθημα πριν από μερικά χρόνια. «Είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τις εντολές του επειδή πιστεύουμε ότι είναι εντολές του Θεού». Ο παρευρισκόμενος, ο οποίος αργότερα έγινε μέλος των Χούθι και ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, είπε ότι ένιωθε δυνατός που εντάχθηκε στην ομάδα.

«Οπλοφορείς, ηγείσαι, παίρνεις αποφάσεις», είπε. «Μερικές φορές, πληρώνεσαι ή σου προσφέρεται δουλειά — τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο σε μια χώρα όπως η Υεμένη;» Οι κρατούμενοι στις φυλακές των Χούθι υποβάλλονται σε βασανιστήρια, εικονικές εκτελέσεις, ξυλοκοπούνται στα γεννητικά όργανα ή υπόκεινται σε ηλεκτροσόκ, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Το αρχηγείο ασφαλείας των Χούθι διαθέτει κελιά φυλακών μήκους ενός μέτρου και πλάτους 60 εκατοστών, και κρατά τους κρατούμενους σε απομόνωση καθώς τα μεγάφωνα μεταδίδουν ομιλίες του αλ-Χούθι, αναφέρει ο ΟΗΕ.

Μέχρι πριν από μια δεκαετία, ο Αλ-Χούθι και η ομάδα του ήταν μια ασήμαντη δύναμη ακόμη και στην Υεμένη, επομένως δεν βρίσκονταν σοβαρά στο ραντάρ των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Στο τέλος Αυγούστου, το Ισραήλ φάνηκε να πετυχαίνει μια σημαντική ανακάλυψη στις μυστικές υπηρεσίες, λαμβάνοντας σήματα ότι η κυβέρνηση των Χούθι επρόκειτο να συναντηθεί. Ώρες αργότερα, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν μια αίθουσα συνεδριάσεων στη Σαναά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 κυβερνητικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών, και τραυματίζοντας σοβαρά άλλους, σύμφωνα με τους Χούθι.

Το Ισραήλ έκτοτε δήλωσε ότι η επίθεση σκότωσε επίσης τον αρχηγό του στρατιωτικού επιτελείου της ομάδας. Ωστόσο, η επίθεση δεν κατάφερε να αποτρέψει την ομάδα ούτε να επηρεάσει αισθητά την ικανότητά της να επιτεθεί στο Ισραήλ.

Ο αλ-Χούθι έχει εμμονή με το να κρατάει μυστική την τοποθεσία του και πραγματοποιεί συναντήσεις μόνο σε ασφαλή καταφύγια, μέσω βίντεο. Πρώην διπλωμάτες που έχουν συναντηθεί με Χούθι αναγκάστηκαν να παραδώσουν τα τηλέφωνά τους και μεταφέρθηκαν σε οχήματα σε ελικοειδείς δρόμους, μόνο και μόνο για να οδηγηθούν σε ένα δωμάτιο με οθόνη υπολογιστή και ο αλ-Χούθι σε βιντεοδιάσκεψη με ζωντανή μετάφραση.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ δεν σχολίασε την υπόθεση Αλ-Χούθι. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι βρίσκεται σε συντονισμό με περιφερειακούς εταίρους για την εξασφάλιση θαλάσσιων οδών, την υποβάθμιση των δυνατοτήτων των Χούθι και την παρεμπόδιση της ροής ιρανικών όπλων προς την οργάνωσή του. Το γραφείο των Χούθι στο Μουσκάτ του Ομάν αρνήθηκε να σχολιάσει.

«Εκλεκτός του Θεού»

Οι Χούθι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά ως σημαντικοί παράγοντες στην Υεμένη, στο νότιο άκρο της Αραβικής χερσονήσου, τη δεκαετία του 1990. Η αίρεση του Zαϊντισμού, παρακλάδι του Σιιτικού Ισλάμ, κυβερνούσε τη βόρεια Υεμένη για περίπου 1.000 χρόνια, μέχρι που ένα στρατιωτικό πραξικόπημα το 1962 τους εκδίωξε από την εξουσία. Πολλοί οπαδοί του, οι οποίοι αποτελούσαν περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού της Υεμένης, ένιωθαν περιθωριοποιημένοι.

Αξιοποιώντας αυτή την απογοήτευση, ο μεγαλύτερος αδελφός του αλ-Χούθι, ο Χουσεΐν, ξεκίνησε ένα κίνημα που ζητούσε την εκδίωξη των δυτικών επιρροών και την υποστήριξη των Παλαιστινίων. Το κίνημα προσέλκυσε νέους που δεν συμπαθούσαν την κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία ήταν σύμμαχη με αντίπαλες σουνιτικές μουσουλμανικές ομάδες και συνεργαζόταν με την Ουάσινγκτον στον πόλεμό της κατά της τρομοκρατίας.

Ο Χουσεΐν προώθησε επίσης μια νέα ιδέα μεταξύ των Ζαϊντιστών για έναν μοναδικό ηγέτη, ο οποίος επιλέχθηκε από τον Θεό για να κυβερνήσει. Προηγουμένως, οι ιμάμηδες της αίρεσης είχαν κερδίσει την ηγεσία μέσω της θέσης τους ως ακαδημαϊκοί. Ο Χουσεΐν εισήγαγε την ιδέα από το Ιράν, όπου ο Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί ηγήθηκε μιας επανάστασης το 1979 και έγινε τόσο ο ηγέτης της χώρας όσο και η θρησκευτική της προσωπικότητα.

Oι Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, το 2014

Το 2004, ο Χουσεΐν σκοτώθηκε σε συγκρούσεις με τις κυβερνητικές δυνάμεις. Ο Αμπντουλμαλίκ, τότε στις αρχές της δεκαετίας των 20, ήταν αδύνατος και ήσυχος, επομένως δεν είχε ορισμένα από τα επιφανειακά αρρενωπά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την ηγεσία στην φυλετική κοινωνία της Υεμένης, σύμφωνα με τον Αλί αλ-Μπουχαΐτι, πρώην εκπρόσωπο των Χούθι, ο οποίος εγκατέλειψε την ομάδα το 2015 αφού απογοητεύτηκε από τις πράξεις της και τώρα ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αλλά ο αλ-Χούθι διακρίθηκε ανασυντάσσοντας τους οπαδούς του Χουσεΐν σε σπηλιές γύρω από το προπύργιό τους, τη Σάντα, στη βόρεια Υεμένη, και ηγήθηκε του ανταρτοπόλεμου εναντίον των ισχυρότερων δυνάμεων της κυβέρνησης. Επίσης, ασπάστηκε την ιδέα ότι ήταν διάδοχος του Προφήτη, ορισμένος από τον Θεό. «Απλώς ηγούνταν των μαχών αυτοπροσώπως», είπε ο Μπουχαΐτι, ο οποίος δεν ήταν μέλος εκείνη την εποχή, αλλά άκουγε ιστορίες για την άνοδο του Αλ-Χούθι. «Αυτή είναι η στιγμή που οι άνθρωποι πίστεψαν, όπως, "Ε, αυτός ο τύπος επιλέχθηκε από τον Θεό"».

Λίγα χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια του χάους της Αραβικής Άνοιξης, οι Χούθι απέκτησαν τον πλήρη έλεγχο της επαρχίας Σάντα. Εκείνη την εποχή, ο Τζαμάλ Μπενόμαρ, ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στην Υεμένη μεταξύ 2011 και 2014, έγινε ένας από τους λίγους ξένους διπλωμάτες που συνάντησε ποτέ τον αλ-Χούθι αυτοπροσώπως. Η πρώτη φορά ήταν σε ένα άδειο καταφύγιο στη Σάντα, το οποίο είχε βομβαρδιστεί από τις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, αφήνοντάς τον άπορο, με έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό ακρωτηριασμένων, είπε ο Μπενόμαρ. Οι μαχητές Χούθι φορούσαν σανδάλια και κρατούσαν παλιά Καλάσνικοφ, πρόσθεσε ο Μπενόμαρ.

Αν και ο αλ-Χούθι δεν είχε ταξιδέψει εκτενώς στο εξωτερικό —ούτε καν στην Υεμένη— ήταν ώριμος για την ηλικία του και ασυνήθιστα ευγενικός, δήλωσε ο Μπένομαρ, ο οποίος τώρα προεδρεύει του Διεθνούς Κέντρου Πρωτοβουλιών Διαλόγου με έδρα τη Νέα Υόρκη. Η εξωστρεφής συμπεριφορά του αλ-Χούθι, ωστόσο, έκρυβε μια πιο στρατηγική -και αδίστακτη- τάση που τον οδήγησε να συνδεθεί στενότερα με υποστηρικτές που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την άνοδο της ομάδας.

Το Ιράν εκείνη την εποχή έχτιζε ένα περιφερειακό δίκτυο συμμάχων και αρχικά υποστήριζε τους Χούθι με όπλα και μεταφορές μετρητών. Κατά την επόμενη δεκαετία, το Ιράν θα δαπανούσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει τους μαχητές του Αλ-Χούθι με όπλα, καύσιμα και μετρητά, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Το 2014, κατέλαβαν τη Σαναά, την πρωτεύουσα της Υεμένης. Φοβούμενοι έναν Ιρανό σιίτη σύμμαχο στην Αραβική χερσόνησο, ένας συνασπισμός σουνιτικών αραβικών χωρών με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρενέβη, εξαπολύοντας αεροπορικές επιδρομές επιδιώκοντας να αποκαταστήσει την κυβέρνηση την οποία ο αλ-Χούθι είχε βοηθήσει να ανατραπεί.

Υποστηριζόμενος από το Ιράν, ο αλ-Χούθι άντεξε την πίεση, ενώ ανταπέδωσε τα πυρά στη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ χρησιμοποιώντας φθηνή τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων. Ενώ σε μεγάλο βαθμό αναχαιτίστηκαν, τα βλήματά του απείλησαν εγκαταστάσεις πετρελαίου, τις κύριες πηγές χρηματοδότησης των αντιπάλων του.

Σαουδάραβες αξιωματούχοι λένε ότι εξαπέλυσαν περισσότερες από 145.000 πολεμικές και αναγνωριστικές αποστολές πάνω από την Υεμένη σε διάστημα τριών ετών και παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να βγάλουν τον αλ-Χούθι από τις σπηλιές του. Ο ΟΗΕ τελικά μεσολάβησε για μια εκεχειρία με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, η οποία υποτίθεται ότι θα εξελισσόταν σε μια ευρύτερη συμφωνία κατανομής εξουσίας μεταξύ των Χούθι και άλλων παρατάξεων της Υεμένης. Ωστόσο, οι συνομιλίες έχουν βαλτώσει.

Η απογοήτευση του Τραμπ

Όταν ξεκίνησε η σύγκρουση στη Γάζα, ο αλ-Χούθι ανακατεύθυνε τις επιθέσεις του για να αρχίσει να χτυπά εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και το Τελ Αβίβ, δείχνοντας την αλληλεγγύη της ομάδας με τη Χαμάς και τους Παλαιστίνιους. Το προφίλ των Χούθι ξαφνικά αυξήθηκε παγκοσμίως. Σχεδόν αμέσως, Άραβες μεσολαβητές που επιδίωκαν εκεχειρία στη Γάζα συνεργάστηκαν διπλωματικά με τους Χούθι, οι οποίοι φοβόντουσαν ότι ενθάρρυναν τη Χαμάς να αποφύγει να κάνει παραχωρήσεις για μια εκεχειρία. Η Αίγυπτος, που υπέφερε από τη μείωση του εισοδήματος καθώς λιγότερα πλοία διέσχιζαν την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ, είχε επίσης έναν ακόμη λόγο να εμπλέξει τους μαχητές.

Αιγύπτιοι αξιωματούχοι φιλοξένησαν επανειλημμένα τους Χούθι στο Κάιρο, ζητώντας τους να σταματήσουν τις επιθέσεις σε φορτία και προσφέροντας βοήθεια στην ομάδα να κερδίσει διπλωματική εύνοια από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, το μήνυμα από τον αλ-Χούθι ήταν πάντα το ίδιο: Θα αποκλιμάκωνε μόνο εάν το Ισραήλ σταματούσε τον πόλεμό του στη Γάζα.

Όλο και περισσότερο απογοητευμένος από τις επιθέσεις των Χούθι, ο πρόεδρος Τραμπ έστειλε μια αρμάδα για να αντιμετωπίσει την ομάδα αυτή την άνοιξη. Αλλά μετά την απώλεια τριών αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών σε ατυχήματα, ο Τραμπ έκλεισε μια συμφωνία όπου οι δύο πλευρές συμφώνησαν απλά να μην επιτεθούν η μία στην άλλη.

Για τον αλ-Χούθι, οι μάχες εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν φέρει το κίνημά του σε ένα επίπεδο ίδιο με τις μεγαλύτερες δυνάμεις, κάτι που φαινόταν αδιανόητο όταν ο αδελφός του διατύπωσε για πρώτη φορά τις αρχές της ομάδας. «Ο Αμπντουλαμίκ αλ-Χούθι θεωρεί τον εαυτό του ως έναν θεϊκά επιλεγμένο ηγέτη», δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ-Μπάσα, αναλυτής με έδρα τις ΗΠΑ που επικεντρώνεται στην Υεμένη. «Η σειρά νικών των Χούθι στα πεδία των μαχών έχει μόνο ενισχύσει αυτή την αντίληψη».

Διαβάστε επίσης