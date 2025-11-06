Το Παρίσι διοργανώνει λοταρία με έπαθλο μια θέση...ταφής σε ένα νεκροταφείο

Σειρές από περίτεχνους καθολικούς οικογενειακούς τάφους του 19ου αιώνα στο διάσημο νεκροταφείο Pere Lachaise στο Παρίσι της Γαλλίας.

Το Παρίσι ανακοίνωσε μια λοταρία, στην οποία ο νικητής θα πάρει ένα ιδιαίτερο έπαθλο: μια...θέση ταφής σε ένα από τα πιο φημισμένα νεκροταφεία της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο ασυνήθιστος αυτός διαγωνισμός έχει ως στόχο την αποκατάσταση πολλών ταφών που έχουν καταστραφεί σε διάφορα νεκροταφεία της γαλλικής πρωτεύουσας, ενώ παράλληλα προσφέρει στους κατοίκους του Παρισιού μια σπάνια ευκαιρία να εξασφαλίσουν ένα «παντοτινό σπίτι» σε ένα από τα περιζήτητα οικόπεδα της πόλης, σύμφωνα με δήλωση που δημοσίευσε το δημαρχείο την Παρασκευή.

Τα νεκροταφεία εντός των τειχών του Παρισιού είναι σχεδόν πάντα «γεμάτα» από τις αρχές του 20ού αιώνα, ενώ η εκκαθάριση των εγκαταλελειμμένων ταφών περιπλέκεται από τους τοπικούς κανονισμούς, εξήγησαν οι Αρχές.

Τώρα όμως, οι νικητές της λοταρίας θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν και να αποκαταστήσουν έναν τάφο (από τους τριάντα που προσφέρονται για αποκατάσταση), και το δημαρχείο συμφώνησε να εκμισθώσει το αντίστοιχο οικόπεδο σε όσους πληρούν ορισμένα κριτήρια.

«Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επισκέπτες των νεκροταφείων σε όλη τη Γαλλία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την αποκατάσταση ενός ιστορικού ταφικού μνημείου, προκειμένου να αποκτήσουν σε αντάλλαγμα μια παραχώρηση τάφου», ανέφερε το δημαρχείο στην ανακοίνωσή του.

Ωστόσο, η λοταρία αυτή περιπλέκεται από την νομοθεσία που διέπει τη γη στην οποία βρίσκεται ένας τάφος, η οποία ανήκει στο κράτος, και τις παραχωρήσεις, βάσει των οποίων μια οικογένεια ενοικιάζει τον τάφο για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Τώρα, το δημαρχείο ελπίζει ότι έχει βρει μια λύση, καθώς θα παρέχει 10 «θέσεις» στο νεκροταφείο Père-Lachaise, όπου βρίσκονται οι τάφοι του frontman των «The Doors» Jim Morrison, του θεατρικού συγγραφέα Oscar Wilde και της τραγουδίστριας Édith Piaf, μεταξύ άλλων διασημοτήτων.

Ο τάφος του ροκ τραγουδιστή Jim Morrison στο νεκροταφείο Pere-Lachaise στο Παρίσι, Σάββατο 3 Ιουλίου 2021. AP/Αρχείου

Θα παρέχει επίσης 10 «θέσεις» στο νεκροταφείο Montparnasse, όπου βρίσκονται οι συγγραφείς Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir και Susan Sontag, καθώς και 10 ακόμη στο νεκροταφείο Montmartre, όπου είναι θαμμένοι ο ζωγράφος Edgar Degas, ο συγγραφέας Émile Zola και ο χορευτής Vaslav Nijinsky.

Κάθε θέση ταφής θα είναι διαθέσιμη προς πώληση για 4.000 ευρώ, με τους νικητές να αναλαμβάνουν τα έξοδα αποκατάστασης.

Στη συνέχεια, θα μπορούν να αγοράσουν μια μίσθωση, το κόστος της οποίας ξεκινά από 976 ευρώ για ένα 10ετές συμβόλαιο και αυξάνεται σε 17.668 ευρώ για το δικαίωμα να αναπαυθούν εκεί για πάντα.

Οι αιτήσεις για τη λοταρία άνοιξαν τη Δευτέρα και θα κλείσουν στις 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το δημαρχείο, με κάθε συμμετέχοντα να υπόκειται σε τέλος εγγραφής 125 ευρώ.