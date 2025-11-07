ΗΠΑ: Σκότωσαν καθαρίστρια που πήγε σε λάθος σπίτι μπροστά στον άνδρα της – Ήταν μητέρα 4 παιδιών

Τραγωδία στην Ιντιάνα, όπου μία εργαζόμενη σε συνεργείο καθαρισμού δέχτηκε πυροβολισμό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα την Τετάρτη (05/11) στο Γουίτσταουν, αφού πήγε σε λάθος σπίτι μαζί με τους συναδέλφους της.

Η Μαρία Φλορίντα Ρίος Πέρες, μετανάστρια ηλικίας 32 ετών από τη Γουατεμάλα, πήγαινε στη δουλειά της για να καθαρίσει ένα σπίτι με τον άνδρα της, όταν έφτασαν σε λάθος σπίτι, σύμφωνα με τον αδελφό της, Ρούντι.

Ο Ρίος είπε ότι όταν η αδελφή του έφτασε στο σπίτι, προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα με τα κλειδιά που κρατούσε, όταν δέχτηκε πυροβολισμό στο κεφάλι και «έπεσε στην αγκαλιά του συζύγου της», όπως περιέγραψε.

«Αυτό είναι τόσο άδικο. Προσπαθούσε μόνο να φέρει στο σπίτι το καθημερινό ψωμί για να στηρίξει την οικογένειά της Πήγε καταλάθος σε άλλο σπίτι, αλλά δεν έπρεπε να της πάρει τη ζωή», επεσήμανε με δάκρυα στα μάτια.

«Δεν απειλούσε, δεν είχε τίποτα στα χέρια της, μόνο εκείνα τα κλειδιά», προσέθεσε.

Ο Ρίος είπε ότι η αδελφή του ήταν μητέρα τεσσάρων παιδιών, ηλικίας από 1 έως 17 ετών.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης στο Γουίτσταουν, αναφέροντας «πιθανή είσοδο σε κατοικία σε εξέλιξη» σε ένα σπίτι στην υποδιαίρεση Χέριτεϊτζ στις 06:49 (τοπική ώρα), σύμφωνα με την αστυνομία.

Στο σπίτι, οι αστυνομικοί βρήκαν «μία ενήλικη γυναίκα που έφερε τραύμα από πυροβολισμό, μαζί με έναν ενήλικα άνδρα στη βεράντα της κατοικίας», ανέφερε η αστυνομία.

Αμέσως έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, αλλά δεν ήταν επιτυχείς και ο θάνατος της γυναίκας διαπιστώθηκε επί τόπου.

«Αργότερα διαπιστώθηκε ότι τα άτομα που προσπαθούσαν να εισέλθουν στο σπίτι, ήταν μέλη συνεργείου καθαρισμού που είχαν φτάσει κατά λάθος σε λάθος διεύθυνση», σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Γουίτσταουν.

Οι ερευνητές κατέληξαν γρήγορα στο συμπέρασμα ότι δεν επρόκειτο για διάρρηξη ή ληστεία. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό.

Η αστυνομία ζήτησε από το κοινό να μην βιαστεί να εξάγει συμπεράσματα, καθώς εκείνη και οι εισαγγελείς της Κομητείας Μπουν προσπαθούν να καθορίσουν αν διαπράχθηκε έγκλημα.

Ο Ρίος ανέφερε ότι η οικογένειά του θέλει το άτομο που πυροβόλησε θανάσιμα την αδελφή του να συλληφθεί, να κατηγορηθεί και να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη για χάρη της οικογένειας και «επειδή αύριο μπορεί να υπάρξουν κι άλλα θύματα σαν κι εκείνη». «Δεν είχε κακές προθέσεις. Θα μπορούσε να της δώσει μία προειδοποίηση, αλλά αντ’ αυτού τη σκότωσε», υπογράμμισε ακόμη με δάκρυα στα μάτια.