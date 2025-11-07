«Η Σκάλα του Παραδείσου»: Τα 900 σκαλοπάτια που σε οδηγούν στο... όνειρο!

Η Scala del Paradiso, γνωστή και ως «Σκάλα του Παραδείσου», είναι ένα από τα πιο μαγευτικά μονοπάτια της Ιταλίας. Βρίσκεται στην περιοχή της Λομβαρδίας, στο δυτικό τμήμα της λίμνης Κόμο, μέσα στο πάρκο Spina Verde. Η διαδρομή περιλαμβάνει 900 σκαλοπάτια λαξευμένα στο βράχο και διασχίζει δάση, πηγές και αρχαία ερείπια.

Αν και έχει μήκος μόλις 5 χιλιόμετρα, η ανηφόρα των 350 μέτρων την καθιστά απαιτητική, αλλά όχι απαγορευτική. Πολλοί πεζοπόροι επιμένουν πως ακόμα και οικογένειες με παιδιά μπορούν να τη διανύσουν, αρκεί να έχουν καλή φυσική κατάσταση.

