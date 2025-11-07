Βρετανία: Παιδοκτόνος δολοφονήθηκε μέσα στο κελί του από 3 συγκρατούμενούς του

Ο 33χρονος Κάιλ Μπεβάν βρέθηκε νεκρός στη φυλακή του Δυτικού Γιορκσάιρ, όπου εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονίας της δίχρονης κόρης της συντρόφου του, το 2020. Τρεις συγκρατούμενοί του, ο Μάρκ Φέλοους 45 ετών, ο Λι Νιούαλ 56 ετών και ο Ντέιβιντ Τέιλορ, κατηγορούνται ότι τον σκότωσαν.

Η Λόλα Τζέιμς έφερε στο σώμα της 101 διαφορετικά τραύματα, συμπεριλαμβανομένης μιας «καταστροφικής» εγκεφαλικής βλάβης.

Police are investigating the death of a prisoner at hmp Wakefield.



Kyle Bevan was in prison for murdering his daughter Lola James in 2020.



He was jailed for a minimum of 28 years in April 2023



Police have not made any arrests.. pic.twitter.com/c9KsWB8Af8 — London & UK Street News (@CrimeLdn) November 5, 2025

Τα πολλαπλά τραύματά της ήταν τόσο σοβαρά που οι γιατροί τα παρομοίασαν με αυτοκινητικό δυστύχημα υψηλής ταχύτητας και υπήρχαν ενδείξεις χρήσης όπλων.

Ο Μπεβάν, ο οποίος είχε μετακομίσει λίγους μήνες πριν στο σπίτι της οικογένειας, και ήταν χρήστης, ισχυρίστηκε ότι η Λόλα είχε πέσει από τις σκάλες αφού την έσπρωξε ο σκύλος της οικογένειας.

Για τον θάνατο του παιδιού καταδικάστηκε και η μητέρα του σε 6 έτη κάθειρξης, επειδή προκάλεσε ή επέτρεψε το θάνατο ενός παιδιού.

Οι τρεις κρατούμενοι, που φέρονται να δολοφόνησαν τον 33χρονο παιδοκτόνο, θα οδηγηθούν εκ νέου στο δικαστήριο για να τους απαγγελθούν κατηγορίες, ενώ δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.