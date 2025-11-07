Σουδάν: Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν πιθανούς μαζικούς τάφους στο Ελ-Φασέρ

Μετά την πτώση του Ελ-Φασέρ, του τελευταίου στρατιωτικού προπύργιου της κυβέρνησης στην περιοχή, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σουδάν: Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν πιθανούς μαζικούς τάφους στο Ελ-Φασέρ

Αυτή η δορυφορική εικόνα από το Vantor δείχνει αυτό που οι ειδικοί υποψιάζονται ότι είναι ένας μαζικός τάφος που σκάβεται κοντά σε ένα τζαμί βόρεια του νοσοκομείου Saudi στο el-Fasher του Σουδάν, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025

Β©2025 Vantor via AP
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα στοιχεία για την ύπαρξη πιθανών μαζικών τάφων, αλλά και δολοφονιών στη πόλη El-Fasher του Σουδάν ήρθαν στο φως την Πέμπτη, μετά τη δημοσίευση μιας έκθεσης από ερευνητές του Πανεπιστημίου Yale.

Τόσο από την ανάλυση των δορυφορικών εικόνων και τις μαρτυρίες, αποτυπώνεται να έχει επιδεινωθεί η κατάσταση στη στρατηγικής σημασίας πόλη του Νταρφούρ από τότε που καταλήφθηκε από τις Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) στις 26 Οκτωβρίου, μετά από πολιορκία σχεδόν 18 μηνών.

Οι εικόνες δείχνουν τάφρους, πτώματα και σημάδια βίας σε νοσοκομεία και κατοικημένες περιοχές του Σουδάν, που αποδίδονται στις παραστρατιωτικές δυνάμεις RSF.

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΣΟΥΔΑΝ

Αυτή η δορυφορική εικόνα δείχνει ένα χαντάκι που οι ειδικοί υποψιάζονται ότι είναι μαζικός τάφος που σκάφτηκε κοντά σε ένα πρώην παιδικό νοσοκομείο που ελέγχεται από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης στο Ελ-Φασέρ του Σουδάν, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

Β©2025 Vantor via AP

Το έγγραφο, περιγράφει λεπτομερώς την ανίχνευση «τουλάχιστον δύο αλλοιώσεων του εδάφους που συνάδουν με μαζικούς τάφους σε ένα τζαμί και στο παλιό Παιδικό Νοσοκομείο».

Σύμφωνα με την έκθεση, έχουν εντοπιστεί τάφροι αρκετών μέτρων και «αντικείμενα» με διαστάσεις παρόμοιες με αυτές ανθρώπινων σωμάτων, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτά ενδέχεται να έχουν ταφεί ή να έχουν μεταφερθεί μετά την αρχική τους ταφή.

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΣΟΥΔΑΝ

Αυτή η δορυφορική εικόνα της Planet Labs PBC δείχνει ένα τζαμί, το κεντρικό λευκό κτίριο, και μια αποχρωματισμένη περιοχή στο έδαφος ακριβώς νοτιοανατολικά του, μετά από εμφανή εκσκαφές που έγιναν εκεί μετά από επίθεση των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης στο Ελ-Φασέρ του Σουδάν, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025

Planet Labs PBC via AP

Οι εικόνες δείχνουν επίσης ίχνη δολοφονιών από σπίτι σε σπίτι, κηλίδες αίματος και πτώματα διασκορπισμένα γύρω από ένα ανάχωμα, παρατηρήσεις που συμπίπτουν με βίντεο που έχουν δημοσιοποιήσει τα ίδια τα μέλη της RSF και με μαρτυρίες.

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΣΟΥΔΑΝ

Αυτή η δορυφορική εικόνα της Planet Labs PBC δείχνει τις συνέπειες μιας επίθεσης από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης βόρεια του Ελ Φασέρ, Σουδάν, στις 29 Οκτωβρίου 2025

Planet Labs PBC via AP

Η έκθεση προειδοποιεί ότι η μόνη διάσταση ενός πιθανού μαζικού τάφου δεν επιτρέπει την εκτίμηση του αριθμού των ατόμων που έχουν ταφεί, «καθώς όσοι πραγματοποιούν την απομάκρυνση των πτωμάτων συνήθως τα στοιβάζουν το ένα πάνω στο άλλο».

Στο συγκρότημα του πρώην Παιδικού Νοσοκομείου —το οποίο μετατράπηκε σε κέντρο κράτησης από την RSF—, οι εικόνες που τραβήχτηκαν αποκαλύπτουν σημάδια πιθανών «μαζικών δολοφονιών σε εξέλιξη».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανέφερε προηγουμένως «τον τραγικό θάνατο περισσότερων από 460 ασθενών και ιατρικού προσωπικού» κατά τη διάρκεια της επίθεσης εναντίον του νοσοκομείου Al-Saudi. Ο HRL πρόσθεσε ότι «η απομάκρυνση ή μεταφορά πτωμάτων στο νοσοκομείο Al-Saudi παρατηρήθηκε επίσης σε δορυφορικές εικόνες» που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Η σύγκρουση στο Σουδάν, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023, αντιπαραθέτει τον στρατό υπό την ηγεσία του στρατηγού Abdel Fattah al-Burhan και τις δυνάμεις υπό τις διαταγές του διοικητή της RSF, Mohammed Hamdan Daglo.

Η βία έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την περιοχή του Νταρφούρ και έχει ενταθεί μετά την πτώση του El-Fasher, του τελευταίου στρατιωτικού προπυργίου της κυβέρνησης στην περιοχή. Με την ανθρωπιστική βοήθεια να έχει μπλοκαριστεί και τις επικοινωνίες να είναι αυστηρά περιορισμένες, οι δορυφορικές εικόνες αποτελούν μία από τις λίγες πηγές για την παρακολούθηση της εξέλιξης της σύγκρουσης στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

