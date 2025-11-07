Τέξας: Oι 5 «φίλοι» που κρατούσαν δεμένη επί μήνες μία γυναίκα σε αυλή - Λεπτομέρειες της φρίκης

Ανατριχιάζουν όλα όσα αποκαλύπτονται για τη φρίκη που έζησε μία γυναίκα στα χέρια 5 «φίλων» της, οι οποίοι την κρατούσαν αιχμάλωτη, δεμένη με χειροπέδες στην αυλή ενός σπιτιού στο Όστιν του Τέξας.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Δεν έχουν διευκρινιστεί οι σχέσεις μεταξύ των πέντε και της αιχμάλωτης, αλλά και ούτε η ταυτότητα των τριών παιδιών που βρέθηκαν στο σπίτι και απομακρύνθηκαν.

⚠️WARNING: This post contains graphic details of torture and false imprisonment.



Five "friends" have been arrested in Austin, Texas, for allegedly torturing a woman and chaining her half-naked in a backyard for months because they "decided they no longer liked her."



The victim… pic.twitter.com/D4lcg1mXXG — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 6, 2025

Όσα αποκαλύπτονται όμως από την επίσημη ενημέρωση της αστυνομία είναι ανατριχιαστικά για τη φρίκη που έζησε η γυναίκα επί μήνες, όπως η ίδια ισχυρίστηκε.

Στις 30 Οκτωβρίου αστυνομικοί έλαβαν κλήση για μία γυναίκα που ζητούσε βοήθεια. Όταν έφτασαν τη βρήκαν δεμένη με χειροπέδες σε ένα όργανο γυμναστικής και με εμφανή σημάδια σωματικής κακοποίησης.

Μάλιστα, χρειάστηκε να κόψουν τα μέταλλα που την κρατούσαν για να την απελευθερώσουν. Όσο συνέβαιναν αυτά, πέντε άτομα από το σπίτι άρχισαν να βγαίνουν με συνέπεια να συλληφθούν.

Μετά από έρευνες στο εσωτερικό διαπιστώθηκε πως υπήρχαν μόνο τρία παιδιά, τα οποία τέθηκαν υπό την προστασία των Υπηρεσιών Προστασίας Παιδιών για ασφάλεια και υποστήριξη.

Οι προκαταρκτικές πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στον τόπο του συμβάντος, συμπεριλαμβανομένων των συνεντεύξεων και των αποδεικτικών στοιχείων, δείχνουν ότι πολλοί ενήλικες που ζούσαν στην κατοικία συμμετείχαν στον περιορισμό και την επίθεση κατά του θύματος για ένα χρονικό διάστημα.

Πέντε ύποπτοι — Μισέλ Γκαρσία, 51 ετών, Κρίσταλ Γκαρσία, 21 ετών, Χουάν Πάμπλο Κάστρο, 30 ετών, Μάτσε Κάρνεϊ, 32 ετών, Μέιναρντ Λεφέβερς, 21 ετών — κατηγορούνται όλοι για απαγωγή με διακεκριμένη διάκριση, επίθεση με διακεκριμένη διάκριση, τραυματισμό ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρία και παράνομη κατακράτηση, ανέφερε η αστυνομία.

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση σύλληψης που εξασφάλισε ο τοπικός ειδησεογραφικός σταθμός KVUE , οι αρχές πιστεύουν ότι η γυναίκα είχε επίσης πυροβοληθεί επανειλημμένα με πιστόλι BB, καθώς είχε μικρές ουλές στο σώμα της και εμφανές τραύμα από σφαίρα στο μάτι της.

Η ίδια αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι της έδιναν ένα πιάτο φαγητό την ημέρα και την χτυπούσαν αν προσπαθούσε να δραπετεύσει. Την άφησαν με χειροπέδες και ημίγυμνη όλη τη νύχτα σε θερμοκρασίες 4°C ως «τιμωρία».