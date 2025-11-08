Βραζιλία: Τουλάχιστον έξι νεκροί, 432 τραυματίες και δύο αγνοούμενοι από θανατηφόρο ανεμοστρόβιλο

Ο ανεμοστρόβιλος, που κράτησε μόνο μερικά λεπτά, προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στην περιοχή: αυτοκίνητα αναποδογύρισαν και ολόκληρα σπίτια ισοπεδώθηκαν στο Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού, μια πόλη 14.000 κατοίκων

Newsbomb

Βραζιλία: Τουλάχιστον έξι νεκροί, 432 τραυματίες και δύο αγνοούμενοι από θανατηφόρο ανεμοστρόβιλο
X
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 432 τραυματίστηκαν και δύο άτομα αγνοούνται από έναν ανεμοστρόβιλο που έπληξε μια κοινότητα της πολιτείας Παρανά, στη νότια Βραζιλία. Οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να αυξηθούν, προειδοποίησαν οι τοπικές Αρχές.

Ο ανεμοστρόβιλος, που κράτησε μόνο μερικά λεπτά, προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στην περιοχή: αυτοκίνητα αναποδογύρισαν και ολόκληρα σπίτια ισοπεδώθηκαν στο Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού, μια πόλη 14.000 κατοίκων.

Κάτοικοι της περιοχής είπαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ο ανεμοστρόβιλος συνοδευόταν από μια θύελλα, με σφοδρούς ανέμους και χαλάζι.

«Όλα καταστράφηκαν. Η πόλη, τα σπίτια, τα σχολεία. Τι θα απογίνουμε;» είπε η Ροζελέι Νταλκαντόν, δείχνοντας σε ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι τα ερείπια του καταστήματός της. Η γυναίκα είχε μόλις βγει από το μαγαζί, στο οποίο βρισκόταν ακόμη ο γιος της, όταν χτύπησε ο ανεμοστρόβιλος. «Όταν ο άνεμος κόπασε λίγο, ήρθε τρέχοντας ο σύζυγός μου. Ο γιος μας ήταν καλά. Το κατάστημα εξαφανίστηκε, αλλά εκείνος βγήκε ζωντανός, ο Θεός τον έσωσε», αφηγήθηκε.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και προσέφερε «την αλληλεγγύη του σε όλους τους πληγέντες», με μια ανάρτησή του στο Χ.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, το 90% της πόλης χτυπήθηκε. Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν ξεριζωμένες στέγες ή σπίτια εντελώς κατεστραμμένα. Οι διασώστες ψάχνουν στα συντρίμμια για επιζώντες ή θύματα. Ένα καταφύγιο άνοιξε σε μια γειτονική πόλη για όσους έμειναν άστεγοι.

«Εδώ μοιάζει με πεδίο μάχης» είπε στην ενημερωτική πύλη G1 ο συνταγματάρχης Φερνάντο Σούνιγκ, ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας του Παρανά. Ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, επειδή ο ανεμοστρόβιλος έπληξε το κέντρο της πόλης, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Επιτήρησης του Παρανά, οι άνεμοι έφταναν τα 180-250 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα να πέσουν δέντρα και να καταστραφούν ακόμη και σπίτια.

Στο Ρίο ντε Τζανέιρο και το Σάο Πάουλο έχει αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού, λόγω των σφοδρών ανέμων και της βροχής και οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος καταιγίδων στο Παρανά παραμένει υψηλός, όπως και στις άλλες νότιες Πολιτείες, τη Σάντα Καταρίνα και το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, στα σύνορα με την Αργεντινή και την Ουρουγουάη.

Από τις αρχές Νοεμβρίου, πολλές πόλεις του Παρανά πλήττονται από βροχές, θύελλες, ανέμους και χαλάζι. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα συχνότερα, φονικότερα και πιο καταστροφικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:46ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τουλάχιστον έξι νεκροί, 432 τραυματίες και δύο αγνοούμενοι από θανατηφόρο ανεμοστρόβιλο στην πολιτεία Παρανά - Δείτε βίντεο

19:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Με προβλήματα στο Ηράκλειο για το ματς με τον ΟΦΗ

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Παρατείνεται για έξι μήνες η προφυλάκισή του για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Άρωμα αρχαιοκαπηλίας» στο μακελειό; Το νέο σενάριο για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Η θαρραλέα 11χρονη που στάθηκε μπροστά στον Πούτιν για τραυματισμένο θείο της στον πόλεμο της Ουκρανίας

18:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – ΑΕΛ 3-0: Εύκολα οι Αγρινιώτες, προβληματίζουν οι Λαρισαίοι

18:56ΚΟΣΜΟΣ

«Ζούμε σε συνεχή φόβο»: Τρομοκρατημένοι οι πολίτες του Μπέρμινχαμ - Τρία «τυφλά» μαχαιρώματα τον τελευταίο μήνα

18:52ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Ο απίθανος winner του Τζόκοβιτς που ξεσήκωσε το Telekom Center Athens

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην παρουσιαστής του Top Gear, Κουέντιν Γουίλσον

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πάτρα: Φωτιά στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων στην Ακτή Δυμαίων

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Συνέχισαν με νίκες Ηρακλής και Πανιώνιος

18:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Επιβεβαίωσε την απόκτηση του Φαρίντ ο Αταμάν - Τι είπε για τον Μπάσι

18:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στο Ρέθυμνο η 159η επέτειος του Ολοκαυτώματος της Μονής Αρκαδίου

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Ποτάμια» λάσπης στο Αγρίνιο – Προβλήματα σε δρόμους, πλημμύρισαν χωράφια

18:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βραβεία Grammy 2026: Ο Kendrick Lamar και η Lady Gaga στην κορυφή των υποψηφιοτήτων - Δείτε την λίστα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αεροπορικές επιδείξεις που κόβουν την ανάσα στην 110 Πτέρυγα Μάχης

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Η μάχη για την «ψυχή και το μέλλον» της Γάζας: Από τον «Φοίνικα» στη «Ριβιέρα», όλα τα σχέδια ανοικοδόμησης

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Ασφυξία» στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα στον Κηφισό

17:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα έως τη Δευτέρα - Εκ νέου συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

17:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι - Παναθηναϊκός AKTOR 72-89: Αντίδραση Ναν και επιστροφή στις νίκες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Άρωμα αρχαιοκαπηλίας» στο μακελειό; Το νέο σενάριο για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Η θαρραλέα 11χρονη που στάθηκε μπροστά στον Πούτιν για τραυματισμένο θείο της στον πόλεμο της Ουκρανίας

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην παρουσιαστής του Top Gear, Κουέντιν Γουίλσον

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στη σύζυγο του τραγουδιστή

16:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πώς ξέφυγα από τη μανία αρκούδας γκρίζλι - Νόμιζε ότι ήμουν νεκρός και με φύλαγε για σνακ»

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων μέχρι το μακελειό - Η κοινή φωτογραφία

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Απανθρακωμένο πτώμα σε ΙΧ στη Βοιωτία: Πιθανή σύνδεση με τη δολοφονία Γιάννη Λάλα ερευνούν οι Αρχές

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου θύματος – Η ΕΛΑΣ «χτενίζει» το χωριό για τον εντοπισμό των όπλων του μακελειού

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Η λίμνη του Μόρνου στερεύει, το Κάλλιο επιστρέφει στην επιφάνεια - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πάτρα: Φωτιά στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων στην Ακτή Δυμαίων

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Ποτάμια» λάσπης στο Αγρίνιο – Προβλήματα σε δρόμους, πλημμύρισαν χωράφια

21:25LIFESTYLE

Τα δίδυμα του Νότη Σφακιανάκη: Η ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

16:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα μυστικά των κρυπτονομισμάτων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την καινοτόμο αγορά των 4 τρισ. δολαρίων και tips από ειδικούς

17:32ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισέβαλε σε χωριό στη Νεκρή Ζώνη - Επενέβησαν τα Ηνωμένα Έθνη

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Παρατείνεται για έξι μήνες η προφυλάκισή του για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ