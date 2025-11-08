Βραζιλία: Τουλάχιστον έξι νεκροί, 432 τραυματίες και δύο αγνοούμενοι από θανατηφόρο ανεμοστρόβιλο

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 432 τραυματίστηκαν και δύο άτομα αγνοούνται από έναν ανεμοστρόβιλο που έπληξε μια κοινότητα της πολιτείας Παρανά, στη νότια Βραζιλία. Οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να αυξηθούν, προειδοποίησαν οι τοπικές Αρχές.

Ο ανεμοστρόβιλος, που κράτησε μόνο μερικά λεπτά, προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στην περιοχή: αυτοκίνητα αναποδογύρισαν και ολόκληρα σπίτια ισοπεδώθηκαν στο Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού, μια πόλη 14.000 κατοίκων.

Κάτοικοι της περιοχής είπαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ο ανεμοστρόβιλος συνοδευόταν από μια θύελλα, με σφοδρούς ανέμους και χαλάζι.

Video showing the monster tornado that hit Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Brazil, yesterday ?pic.twitter.com/TD3LDP2HU1 — Volcaholic ? (@volcaholic1) November 8, 2025

«Όλα καταστράφηκαν. Η πόλη, τα σπίτια, τα σχολεία. Τι θα απογίνουμε;» είπε η Ροζελέι Νταλκαντόν, δείχνοντας σε ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι τα ερείπια του καταστήματός της. Η γυναίκα είχε μόλις βγει από το μαγαζί, στο οποίο βρισκόταν ακόμη ο γιος της, όταν χτύπησε ο ανεμοστρόβιλος. «Όταν ο άνεμος κόπασε λίγο, ήρθε τρέχοντας ο σύζυγός μου. Ο γιος μας ήταν καλά. Το κατάστημα εξαφανίστηκε, αλλά εκείνος βγήκε ζωντανός, ο Θεός τον έσωσε», αφηγήθηκε.

? Massive tornado in Brazil.



A powerful tornado tore through Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Brazil, yesterday, leaving at least five people dead and over 430 injured.



Winds reached up to 250 km/h, flattening much of the city and leaving what officials described as a “war-like… pic.twitter.com/LhzAuaYalf — Volcaholic ? (@volcaholic1) November 8, 2025

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και προσέφερε «την αλληλεγγύη του σε όλους τους πληγέντες», με μια ανάρτησή του στο Χ.

Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas.



Uma equipe liderada pela ministra Gleisi Hoffmann,… — Lula (@LulaOficial) November 8, 2025

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, το 90% της πόλης χτυπήθηκε. Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν ξεριζωμένες στέγες ή σπίτια εντελώς κατεστραμμένα. Οι διασώστες ψάχνουν στα συντρίμμια για επιζώντες ή θύματα. Ένα καταφύγιο άνοιξε σε μια γειτονική πόλη για όσους έμειναν άστεγοι.

«Εδώ μοιάζει με πεδίο μάχης» είπε στην ενημερωτική πύλη G1 ο συνταγματάρχης Φερνάντο Σούνιγκ, ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας του Παρανά. Ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, επειδή ο ανεμοστρόβιλος έπληξε το κέντρο της πόλης, πρόσθεσε.

Daylight reveals horrific destruction in Rio Bonito do Iguaçu, Brazil — a municipality of nearly 15,000 that took a direct hit from a violent tornado just hours ago. At least 5 people are dead and dozens more injured. pic.twitter.com/XXFAymiWHb — Nahel Belgherze (@WxNB_) November 8, 2025

Σύμφωνα με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Επιτήρησης του Παρανά, οι άνεμοι έφταναν τα 180-250 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα να πέσουν δέντρα και να καταστραφούν ακόμη και σπίτια.

Στο Ρίο ντε Τζανέιρο και το Σάο Πάουλο έχει αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού, λόγω των σφοδρών ανέμων και της βροχής και οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Aerial view of the catastrophic damage from the monster tornado that tore through Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Brazil, yesterday, leaving at least five people dead and over 430 injured.



It looks like a war zone!



? Alex Rafael Silvério pic.twitter.com/dtNOqb8G6A — Volcaholic ? (@volcaholic1) November 8, 2025

Το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος καταιγίδων στο Παρανά παραμένει υψηλός, όπως και στις άλλες νότιες Πολιτείες, τη Σάντα Καταρίνα και το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, στα σύνορα με την Αργεντινή και την Ουρουγουάη.

Από τις αρχές Νοεμβρίου, πολλές πόλεις του Παρανά πλήττονται από βροχές, θύελλες, ανέμους και χαλάζι. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα συχνότερα, φονικότερα και πιο καταστροφικά.

Διαβάστε επίσης