Ανεμοστρόβιλος σάρωσε τη Βραζιλία: 5 νεκροί και 130 τραυματίες

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν χθες, Παρασκευή, από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε τμήμα χωριού της νότιας Βραζιλίας, στην πολιτεία Παρανά, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

A likely intense to violent tornado struck the city of Rio Bonito do Iguaçu in Paraná, Brazil, causing severe damage to buildings and trees and destroying numerous structures. Damage suggests this tornado may have reached EF4 intensity ?️ pic.twitter.com/XNLXUKTCnk — WATCHTOWER (@news_24_365) November 8, 2025

"Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Παρανά ανακοινώνει μετά λύπης της ότι πέντε θάνατοι έχουν ήδη επιβεβαιωθεί μετά τον ανεμοστρόβιλο" που έπληξε τον δήμο του Ρίο Μπονίτο ντο Ιγουασού, ανέφερε η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωσή της που εστάλη στο AFP.

"Severe damage reported after a powerful tornado struck Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Brazil"



~ Disaster News. $RESCUE is not charity, it is survival built on unity.



Be part of the mission: $RESCUE is LIVE on MEXC.

Buy now and Stake https://t.co/PJGaQzX3SH https://t.co/Ae8hxjjyh1 — Project Rescue (@ProjectRescuee) November 8, 2025