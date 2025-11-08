Ανεμοστρόβιλος σάρωσε τη Βραζιλία: 5 νεκροί και 130 τραυματίες

O ανεμοστρόβιλος σάρωσε τμήμα χωριού της νότιας Βραζιλίας στην πολιτεία Παρανά 

ΚΟΣΜΟΣ
Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν χθες, Παρασκευή, από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε τμήμα χωριού της νότιας Βραζιλίας, στην πολιτεία Παρανά, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

"Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Παρανά ανακοινώνει μετά λύπης της ότι πέντε θάνατοι έχουν ήδη επιβεβαιωθεί μετά τον ανεμοστρόβιλο" που έπληξε τον δήμο του Ρίο Μπονίτο ντο Ιγουασού, ανέφερε η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωσή της που εστάλη στο AFP.

