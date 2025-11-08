Ανεμοστρόβιλος σάρωσε τη Βραζιλία: 5 νεκροί και 130 τραυματίες
O ανεμοστρόβιλος σάρωσε τμήμα χωριού της νότιας Βραζιλίας στην πολιτεία Παρανά
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν χθες, Παρασκευή, από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε τμήμα χωριού της νότιας Βραζιλίας, στην πολιτεία Παρανά, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.
"Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Παρανά ανακοινώνει μετά λύπης της ότι πέντε θάνατοι έχουν ήδη επιβεβαιωθεί μετά τον ανεμοστρόβιλο" που έπληξε τον δήμο του Ρίο Μπονίτο ντο Ιγουασού, ανέφερε η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωσή της που εστάλη στο AFP.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:14 ∙ WHAT THE FACT
Μακάβριο λάθος - Εταιρία έστειλε συλλυπητήρια σε περισσότερους από 500 εν ζωή ανθρώπους
08:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ανακαλούνται χιλιάδες Tesla Cybertruck λόγω αποκόλλησης της LED μπάρας
07:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εντοπισμός και διάσωση 60 μεταναστών νότια της Γαύδου
13:38 ∙ WHAT THE FACT
Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα
08:34 ∙ WHAT THE FACT
Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει
06:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κροίσος αστυνομικός με καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ
06:55 ∙ LIFESTYLE
Ο Πάνος Δημάκης στο Newsbomb.gr: Το «Chase μου άλλαξε τη ζωή»
22:27 ∙ ΕΛΛΑΔΑ